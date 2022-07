Beatriz Carvajal: "Tengo mucha ilusión de volver a actuar en el teatro romano"

PREGUNTA:-¿Qué es lo más característico de su papel en esta obra?

RESPUESTA:-Lo más característico de este personaje es que de repente entiende que la vida tiene que ser de otra manera. Es una mujer rica pero lo deja todo para montar un hotel rural. Ayuda de alguna forma a todos los personajes de la función. Al personaje principal, Misántropo, le hace salir de su ostracismo, va haciendo que pase por el aro y que se relacione.

P:-¿Qué espera de esta obra?

R:-Espero que la obra sea un éxito y que guste mucho. Hemos trabajado muchísimo, la verdad es que no es fácil montar algo para un escenario como el Teatro Romano de Mérida, no encuentras una sala en la que ensayar con esos espacios y esa vista. Espero que guste el resultado final.

P:-¿Qué se busca transmitir al público con este Misántropo?

R:-Que juntos se pueden hacer más cosas que cada uno por separado, que cuando te haces fuerte con otras personas, las cosas se consiguen mejor y salen mejor. Hay un toque muy feminista con el papel que hace María Ordoñez, La Muchacha, reclama tener un nombre, por aquello del ‘si no te llaman, no existes’, y consigue tener su nombre, casarse con quien le da la gana, donde le da la gana y como le da la gana. Se intenta transmitir una serie de valores muy importantes que hagan al público reflexionar. El objetivo del teatro es conseguir que la gente salga y no se le haya pasado la función por el lado, sino que le hayan quedado cosas para luego charlar sobre lo que han visto.

P:-¿Cómo ha sido trabajar con sus compañeros de rodaje?

R:-Fantástico, muy bien. Con Jesús Castejón ya había trabajado, es la tercera obra que hacemos juntos. Con los demás muy bien, no había trabajado con ninguno de los otros, pero nos hemos entendido muy bien, nos hemos llevado muy bien, de hecho, somos como una piña que estamos casi pesados de besitos y de abrazos.

P:-¿Qué le supone volver a actuar en el Teatro Romano de Mérida?

R:-Mucha ilusión, porque 28 años sin volver al Teatro Romano de Mérida son muchos, y no ha sido porque yo no haya querido. Entonces estoy con muchas ganas, porque fui muy feliz la última vez que vine con la obra ‘Los bosques de Nyx’, dirigida por Miguel Bosé. Estuvo muy bien dirigida y fue una función muy interesante. En el momento que pisé el escenario, me dio como una especie de energía muy especial y un subidón muy grande, así que espero que me pase lo mismo en cuanto pise el escenario este miércoles.

P:-¿Qué aspecto va a llamar más la atención sobre este montaje?

R:-Pues un poco, lo que te he contado, aparte de que está cargada de cosas que nos van a chocar, salen personajes con cascos, con gafas de sol, se habla de cosas de ahora pero con toque de humor. Lo que más va a impactar es que Menandro escribió sobre el feminismo y el aislamiento social hace muchísimos años y, a día de hoy, seguimos igual. Para dejar de seguir igual, hay que seguir trabajando y luchando.