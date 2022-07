'Minerva': contar y contarnos

«No me atraen los hombres. Yo quería probar y es que no me gusta. Bueno, tampoco me disgusta». Eso lo dice Gaia, de la que la madre sabe que amó a Vera (aunque Vera ya no esté en su vida), pero que la quiere casar igualmente, porque quiere nietos y en el siglo I después de Cristo no casarse no era una opción bien vista. De hecho, había un impuesto, el Aes Uxorium, para las personas que llegaban a la edad adulta sin contraer matrimonio.

La madre de Gaia es Minerva. A Minerva la interpreta Assumpta Serna, actriz multipremiada, políglota, que ha vivido en varios países y que es impulsora de un Código de Buenas Prácticas en la profesión porque... lo que voy a decir no tiene nada que ver con su valía profesional, que está fuera de duda alguna, pero cuando hablas con ella tienes la impresión de que uno de sus objetivos en la vida es ser buena persona. Durante el confinamiento, tanto ella como Scott Cleverdon, que es un actor que tiene ojos de mar de Escocia, hicieron vídeos para hablar de la profesión, enseñar y establecer comunidad. Así surgió la Familia de Cine, que ahora es un proyecto en el que participan más de un centenar de personas. Como la bondad es un asunto de ida y vuelta, a Fermín Núñez, director de Samarkanda Teatro, quiso corresponder con algo y pensó en presentar un proyecto para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en el que estuvieran ellos dos también (amén de otros actores que también se han sumado a la Familia de Cine, como Robert Giordano (que viene de Nueva York y decía que viene de un sitio «donde teatros romanos no existen y por aquí vas por la autopista y ves torreones y castillos: es otro mundo») o Vero Parreño, que llega de Argentina o Carlos Ceña (que interpreta al emperador Domiciano «y solo me he visto en monedas en el Museo Nacional de Arte Romano», decía) o Jorge Ferrando, que ha compuesto la música (al modo en que entendemos lo clásico y lo romano en nuestra cultura occidental llena de peplums, pero también con sintetizadores y mucha instrumentación vocal). ‘Minerva’ cuenta la historia de una familia. Con todos los temas que atraviesan a las familias: necesidad de salir del nido (o de empujar a los hijos fuera, que ya tenéis una edad), incomprensión por los temas que preocupan al otro sexo (»¿De qué hablan las mujeres?», pregunta el marido de Minerva, Céler, al que interpreta Francesc Albiol: «Ni idea», responde Pólux, Fermín Núñez, que es el mejor amigo de la infancia de ambos). Y también la búsqueda de las propias pasiones de la vida (Gaia, esa chica a la que no le atraen los hombres, quiere escribir teatro y estrenar e irse a Hispania, «donde solo hay conejos»), los desencuentros entre la gente a la que se quiere o que te ha tocado en suerte (le decía a Scott Cleverdon que, en España, tenemos un dicho: «El diablo te da los parientes: da gracias a Dios de que puedas elegir a tus amigos» y me decía que en Escocia deberían adoptarlo también) y se abordan otros temas también, como la persecución religiosa (no olvidemos de que estamos en la Roma del siglo I después de Cristo, con sus esclavos y los albores de una nueva religión), los matrimonios forzosos, la esclavitud y el sacrificio por los demás. En la nota de prensa emitida por el Festival de Teatro de Mérida se nos decía que es «una historia que habla sobre el lado privado de Roma a través de una familia de arquitectos que construyeron el coliseo, la autora que llenó los teatros de Hispania, el abogado que mejoró la organización del Imperio y el escultor que ayudó a recordar su gloria». A Assumpta Serna la acompañan (además de Fermín Núñez y Francesc Albiol), Sara Jiménez (la Gaia rebelde),Vero Parreño (la esclava Tácita), Francis J. Quirós (el cristiano Clemente), Juan Carlos Castillejo (del que siempre hemos dicho que era extremeño de adopción, pero ya se ha venido a vivir a Cáceres y que interpreta a un pretoriano con abdominales), Carlos Ceña (el emperador), Arturo Núñez (Julio Lácer, hijo de militar, al que quieren desposar con Gaia pero que está enamorado de su amigo, como Aquiles y Patroclo), Robert Giordano (Petronio, el hijo de Minerva) y Carmen Adsuara (la chica a la que casan sin su consentimiento). Luisa Santos ha hecho una escenografía preciosa, con el teatro vestido de mármol y un mosaico enorme y un vestuario acorde con estos calores Han elegido una forma de narrar clásica (al gusto emeritense: sin tapar el frontal, con túnicas y romanos), Luisa Santos ha hecho una escenografía preciosa, con el teatro vestido de mármol y un mosaico enorme y un vestuario acorde con estos calores para contar una historia creada en pleno siglo XXI. La han escrito Serna y Cleverdon y ella nos contaba que se había dado cuenta de que podría haber ideado frases preciosas pero que a la hora de actuar se daba cuenta de que no se podían decir. La obra habla, sí, de la historia, de la familia, de las relaciones, el suicidio, el aborto, la ciencia, la justicia, la medicina, el papel de la mujer en un mundo masculino, de la amistad y del legado que dejamos a los otros, que es algo que nos planteamos las que no tenemos hijos: quién nos recordará. Qué quedará de nosotras cuando hayamos muerto. Además de una casa llena de libros que a ver quién hereda.