"El papel vino en el momento oportuno, como una salvación"

-¿Cómo ha construido su personaje y qué es lo que destacaría de Antígona?

-Mi personaje no es una construcción es sí, más bien lo definiría como una deconstrucción. Al final Antígona no deja de ser una misma, pero en determinado estado de conciencia y ser. Diría que es deshacer de tu propia personalidad, de manera que eso deja un hueco que le permite entrar a Antígona. No es un personaje que uno pueda construir, sino que es silencio, conciencia, ser y vacío. Por lo tanto hay que buscar dentro de uno mismo esos huecos que normalmente están tapados por la construcción de esa persona. Es un trabajo personal y justo eso es lo que destacaría. No nos vamos a encontrar a una Antígona que no pueda definirse fácilmente. No se le puede encontrar una caracterización concreta.

-¿Qué fue lo que le impulsó para interpretar este papel?

-Justo cuando me llamaron para hacerlo, coincidía con un momento de mi vida en el que yo estaba en busca de esos huecos. Este tipo de personajes invita a que una quiera estar en ese camino de transcendencia. Y a mi me cogió justo ahí. Te das cuenta de que tu profesión tiene mucho que ver con tu vida y tu desarrollo personal. Entonces cuando te ofrecen un texto que te va a elevar en ese camino, es como que ni siquiera tienes que tomar una decisión. Vino en el momento oportuno. Fue como una especie de salvación. Lo vi como una guía hacia un nuevo paso en mi vida y simplemente tuve que abrazarme a este papel.

-¿Qué cree que va a llamar más la atención de este montaje?

-No es un texto al uso. Quizás el espectador pase por un proceso y le alerte que es una obra diferente a las otras. Pero me gustaría que lo que llamase la atención fuera que a pesar de esa diferencia, la gente salga diciendo: «Me he entrado dentro de esto y he descubierto más cosas que con un texto puramente argumental y explicativo».

-¿Qué espera del público?

-Más que esperar estoy expectante para ver qué ocurre. No tengo ni idea de qué va a suceder. Tengo tanta fe en María Zambrano, que creo que se va a cumplir el deseo de que el espectador la reciba. Y a ver qué nos devuelve el público