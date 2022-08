Rosario Flores (Madrid, 1963) se encuentra inmersa en la gira de su último trabajo ‘Te lo digo todo y no te digo ná’ con el que volverá a actuar en Extremadura después de mucho tiempo. Concretamente, el recinto de la Ermita de la Virgen del Encinar, en Ceclavín, será su escenario en la noche del próximo 2 de septiembre. Lo hará poco después de conocer que recibirá el premio a la Excelencia Musical en los Grammy Latino por toda su trayectoria. La ceremonia de entrega será en Las Vegas (EEUU), el próximo 16 de noviembre. «Con este premio y la Medalla de Oro al Mérito en Las Bellas Artes cierro ya este año llena de agradecimiento a la vida», cuenta a El Periódico. Además, asegura que el secreto del éxito es «ser de verdad, en todo». También habla sobre la rehabilitación de la casa natal de su madre, Lola Flores, y de cómo avanza el museo en su honor: «Ya os iremos contando más cosas cuando sepamos de fecha», dice.

Es todo un acontecimiento que Rosario Flores actúe en Ceclavín, ¿cómo espera la acogida?

La verdad es que voy con unas ganas inmensas. Además hace mucho tiempo que no actúo en la comunidad de Extremadura, así que espero que venga mucha gente a verme.

¿Qué se quiere decir realmente con ‘Te lo digo todo y no te digo ná’?

Pues ni más ni menos que eso (risas). ¡Que te lo digo todo y no te digo na’!

¿Con qué sorprenderá al público?

¡Pues llevo un show muy bueno y muy enérgico! Lo acompaña además una banda que no se puede aguantar. Y este año encima vienen dos bailaores conmigo que quitan to’ el sentío.

En todos los sectores, la pandemia fue un duro golpe económico, ¿cómo la ha vivido Rosario Flores? ¿Alguna enseñanza nueva?

Para el mundo de la música ha sido muy duro. Hay una cadena de trabajadores muy grande detrás de cada concierto, así que mucha gente lo ha pasado mal. Yo pienso que esto que hemos vivido tendría que ser una enseñanza para todos. ¡La tierra nos está gritando que hay que cuidarla desde hace mucho! Ojalá nos hayamos vuelto todos un poco más sensibles.

¿Y la vuelta a los escenarios, cómo ha sido?

Estaba con muchísimas ganas.

A lo largo de toda su trayectoria ha realizado colaboraciones muy interesantes con artistas de la vieja y la nueva escuela, ¿hay alguna que la haya marcado?

Uf… ¡Qué difícil esa pregunta! No sé decir porque es que hay muchas colaboraciones y muy bonitas que he hecho. Pero, quizás, me quedo con el homenaje a mi madre en Miami donde ha actuado toda la familia junta.

Son tres décadas de dedicación y éxitos y continúa siendo una de las artistas más reconocidas e influyentes, ¿cuál es su secreto?

El secreto… Yo pienso que simplemente se trata de que seas de verdad, en todo lo que hagas en la vida.

¿Cómo ha ido evolucionando el sector?

El sector ha ido evolucionando como la vida misma. En este momento, la industria no tiene nada que ver con la que había cuando yo empecé. Imagínate… ¡Es que con internet ahora mismo se llega en un segundo al mundo entero!

¿Por qué es importante rehabilitar la casa natal de Lola Flores?

Jerez es la ciudad de mi madre y no hay otro sitio mejor para que esté allí.

¿Jerez de la Frontera se se prepara para tener un museo en honor a Lola Flores, ¿cómo se está avanzando en ello?

El museo está ya muy avanzado, con mucha ilusión y con mucho trabajo. Ya os iremos contado más cosas cuando sepamos de fecha.

¿Qué significa para usted el reciente premio recibido a la Excelencia Musical en los Grammy Latino?

Ese premio me ha hecho muchísima ilusión. Se une a que este año también me han dado la Medalla de Oro al Mérito en Las Bellas Artes, así que con este premio de la academia cierro ya el año llena de agradecimiento a la vida.