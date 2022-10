El tablao de lujo de la Feria Chica de Mérida

115 años no los cumple cualquiera. Más de un siglo no se sostienen sobre la tradición, las ganas, la cultura ni siquiera el compás, sin algo que no tenga un mínimo de porqués en las costuras de su historia. Por eso la Feria Chica de Mérida aguanta y crece cada año: porque en sus hechuras se entrelazan historias de cientos de gitanos que en la capital extremeña cruzaron sus caminos con los ‘pedimentos’, los tratos y las fiestas en torno a su cultura y tradiciones. Este año, como no podía ser de otra manera, los gitanos vuelven a ser protagonistas, pero al igual que los payos porque esta feria, si busca algo, al margen de espectáculo y divulgación cultural, es convivencia. El claustro de Santa Clara, el Centro Cultural Alcazaba, el Templo de Diana y en cualquier calle o plaza que los corrillos prefieran se respirará flamenco y sobre todo cultura. También bagaje en la lucha por los derechos de las mujeres y de las gitanas en particular, de la mano de Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, diputada nacional del Congreso y líder feminista, gitana de los movimientos sociales y presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali que será la encargada, el próximo día 10 a las 12.30 horas en Santa Clara, de ofrecer el pregón inaugural.

No será la única mujer que estará presente en ese pistoletazo de salida ya que, a esta puesta en marcha, acompañará el himno gitano ‘gelemgelem’ en la voz de Ana Montaño, precursora junto a Francisco Suárez de su letra en España que, a su vez, estará acompañada por la violinista y profesora del Conservatorio de Mérida, Diana Vara. Para la concejala de Festejos e Igualdad emeritense, Ana Aragoneses «es todo un reto seguir sumando cultura, tradición, a una feria, en la que se quiere, sobre todo, enfatizar en la figura de la mujer gitana y en el tejido asociativo. Por ello, hemos puesto en marcha un encuentro con más de 100 mujeres gitanas durante estos días con el objetivo de visibilizar su papel imprescindible, mientras se intercambian ideas y experiencias para la mejora de su calidad de vida». La presentación del libro ‘Flamenco Sinfónico’ del maestro Paco Suárez, a quien recientemente le ha sido otorgado un reconocimiento a toda su carrera (29º Concorso Artístico Internazionale Amico Rom Premio alla carriera 2022 será el primer acto público de este interesante y exclusivo manual. La única publicación con diez composiciones destinadas a orquestas sinfónicas que toquen flamenco. «La peculiaridad del libro radica en que cuenta con una explicación de cada obra junto a las partituras para que puedan ser ejecutadas. Es un libro de investigación, de composición, el único o primer libro de flamenco sinfónico que se haya editado en España. Es una avanzadilla de lo que es el flamenco hecho sinfónico o lo sinfónico hecho flamenco», asegura. Editado por el Instituto de Cultura Gitana del Ministerio de Cultura será la presentación oficial de un manual, que ya quedará para la historia y para el estudio. Una interesante cita con la divulgación musical el día 11 en el Centro Cultural Alcazaba. Primera vez en la región Otro de los atractivos de esta Feria Chica de Mérida será la actuación de la bailaora Marina Valiente que, por primera vez en Extremadura, estará en el escenario del Templo de Diana acompañada del cante de Juan de la María e Iván Carpio, y la guitarra de José Luis Medina. «Estoy emocionada, no puedo creer que, tras acompañar al baile a Remedios Amaya tantos años, extremeña e incuestionable, venga a su tierra…, y no es baladí. Porque tengo un baile con el sabor y el compás de Extremadura sin olvidar mi baile sevillano», remarca La que acompañara durante años al bailaor Farruquito en sus giras por todo el mundo, hace honor a su apellido porque Valiente es, de hecho, la sobrina de la que fuera conocida como ‘La Greca’, una de las primeras mujeres toreras del mundo a la que apodaron ‘la madre de los hijos de América’ ya que, todos los beneficios que obtenía, los donaba a los más necesitados. De una familia de artistas, tanto el padre de Marina, como su tío, y La Greca también ocuparon la hemeroteca de la época con sus actuaciones, durante años, en el Moulin Rouge de París con esa canción española y ese flamenco de la época. «Mi padre me habla de aquella época con auténtica pasión…, en mi familia, todos éramos y somos artistas. Mi madre tenía una academia de baile ‘La Valiente’ se llamaba, y a parte de dar las clases, también hacían muchos espectáculos en esa época donde cada barrio sevillano, tenía su pequeña feria, su velá», indica. Marina no entiende ningún momento de su vida sin el baile. «Yo no me recuerdo sin bailar. He aprendido a andar, a hablar y a bailar al mismo tiempo. A mí el baile me sale como el respirar», remacha. Arranca la Feria Chica de Mérida con toda la fuerza del flamenco, de la tradición y de la cultura, y de una ciudad, que durante estos días, se convertirá en la capital del intercambio de culturas con más arte y compás del mundo.