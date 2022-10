La de Álvaro Soler es una historia difícil de creer. Cuando aquí todavía era un completo desconocido, su single 'El mismo sol' se convirtió en la canción del verano en Italia. Pero no solo conquistó al público transalpino, también a una de las mayores estrellas de la industria, Jennifer Lopez, que le propuso regrabarla a dúo. Por supuesto, aceptó, y la noticia llegó a España con una incógnita: ¿Quién es este chico? Hablamos del año 2015 y mucho ha llovido desde entonces; de hecho, pocos quedan hoy que no puedan responder con celeridad a dicha pregunta. Porque, siete años y dos discos más tarde, el catalán es un superventas, y no solo en España e Italia (donde fue jurado del programa Factor X), también en Alemania (aquí ejerció de coach en La Voz Kids), Suiza, Bélgica, Polonia...

Ahora, presenta su último álbum, 'Magia' (2021), un trabajo algo más íntimo que los anteriores –en los que primaba el pop latino– y que es el resultado de meses de introspección y trabajo casero durante la pandemia. Se trata por tanto de un álbum especial pero cuya puesta en escena se demoró más de lo que a Soler le hubiera gustado (debido, de nuevo, a la crisis sanitaria). Por eso el joven músico barcelonés se encuentra feliz de poder estar llevando estas canciones al directo en un gira que mañana regresa a nuestro país tras varios exitosos recitales por Europa. Ha pasado ya un año desde que lanzó al mercado su último álbum, 'Magia'. ¿Qué tal lo recibió su público entonces y qué tal lo está recibiendo ahora en los directos? La recepción ha sido muy buena; estoy muy contento. Sobre todo porque debo reconocer que durante muchos meses fue bastante frustrante el no poder tocar estas canciones en directo por las restricciones sanitarias..., más aún teniendo en cuenta que era justo la etapa del lanzamiento del álbum. Pero este año estamos recuperando el tiempo perdido. ¿Cómo definiría ese álbum, el tercero que publica tras 'Eterno agosto' (2015) y 'Mar de colores' (2018)? Es un álbum más íntimo que los anteriores; supongo que porque también tuve mucho más tiempo para hacerlo. ¡Incluso pude producir yo mismo algunas de las canciones!, algo que hacía tiempo que no podía hacer y que me apetecía mucho. Además, casi todos estos temas nacieron en el estudio que tengo en mi casa y, efectivamente, durante una etapa muy complicada para todos y que invitaba a pensar. Fue un proceso creativo muy introspectivo y creo que eso se ha notado en el resultado final. ¿Tiene alguna canción favorita, alguna que sea especial? Sí, 'En tu piel'. Es una canción que mezcla diferentes estilos y que comienza y termina en lugares totalmente diferentes. Quedé muy satisfecho. Aparte de esta última obra, su todavía corta carrera está llena de éxitos; algunos de los cuales incluso han traspasado fronteras, como 'Sofía', de su primer disco, que fue todo un hit a nivel internacional. ¿Se esperaba que pudiera pasar algo así? Para nada. Fue algo increíble, toda una sorpresa. Aunque, bueno..., después de haber podido trabajar junto a Jennifer Lopez en la versión de El mismo sol [‘Under the same sun’] me debería haber esperado cualquier cosa. ¿Cómo se asimila algo así? No lo sé... De hecho, creo que no llegué a asimilar todo esto hasta dos años después de que sucediera. En ese momento de mi carrera todo iba muy rápido y yo solo podía centrarme en coger ese tren. Por suerte, ha pasado un tiempo y la máquina todavía no se ha detenido. Cuénteme: ¿cómo fue trabajar con Jennifer Lopez? Fue una experiencia fascinante. Ella es una artista y una persona impresionante. La admiro mucho tanto por su manera de trabajar como por su actitud: ella es tremendamente humilde en el sentido de que es perfectamente consciente de la suerte que tenemos de poder trabajar en lo que nos gusta, de poder vivir de uno de los trabajos más bonitos del mundo. Desde entonces, ha colaborado con otros muchos cantantes y artistas de reconocido prestigio, como puede ser el rapero Flo Rida o la banda colombiana Morat. ¿Con cuál de los que todavía no lo ha hecho le gustaría colaborar? Hay muchos. Pero si tuviera que quedarme con una sola diría que con Shakira. Por cierto, aunque aquí es ya una figura muy conocida dentro del mundo del pop, su éxito es internacional. ¿Cómo le hace sentir eso, que sus canciones se escuchen en tantos otros países? Imagínate..., es genial. Es una pasada ver que la gente conecta con mis canciones aunque no siempre entiendan lo que canto. [Ríe] Todo este mes va a estar en de gira por nuestro país, pero sabe perfectamente lo que es agotar entradas fuera de España [el pasado viernes lo hizo en la sala Den Atelier de Luxemburgo]. ¿Le da igual un público que otro? A ver, no hay nada como actuar en casa... Pero es verdad que, con todo esto que hemos pasado por el coronavirus y demás, pasa que todo el mundo tiene ganas de vivir y de ir a conciertos, y eso se nota aquí y en cualquier parte del globo, así que cada una de las actuaciones que estamos haciendo este año están siendo increíbles.