El trío Blink-182, integrado por Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, han anunciado su primera reunión en 10 años para salir de gira por América y Europa, con dos paradas en España: el 3 de octubre de 2023 en el WiZink Center de Madrid y el 4 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Será, según ha indicado la promotora Live Nation, el "tour" más largo de su historia llegará acompañado por un nuevo tema titulado "Edging" que verá la luz este próximo viernes y marca también el retorno de la banda estadounidense con su formación más emblemática al estudio de grabación.

Las entradas para España, donde no tocaban desde 2012, se pondrán a la venta a partir del lunes 17 de octubre a las 11 horas en la web de la promotora, aunque desde este jueves a las 10 horas se habilitará en ese mismo espacio una preventa para todas las personas registradas.

Con más de 50 millones de discos vendidos en el mundo, Blink-182 son una de las bandas de rock más famosas de la historia, embajadores del resurgimiento de los ritmos punk de la década de los años 90.

El grupo nació en California 1992 con Hoppus y DeLonge como miembros fundadores, además de Scott Raynor, al que en 1998 sustituyó Travis Barker. El siguiente movimiento importante en su seno se dio en 2015 con la salida de DeLonge, reemplazado por Matt Skiba.

El grupo ha publicado 8 discos de estudio, desde "Chesire Cat" (1994) hasta "Nine" (2019), a destacar el cuarto de ellos, "Enema of the State" (1999), que incluía éxitos como "All The Small Things" o "What's My Age Again?".