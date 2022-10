Varias Españas o varios mundos

A Jez Butterworth, dramaturgo inglés, le gusta Harold Pinter. Con ‘Mojo’, que escribió en 1995, ganó el premio Laurence Olivier, uno de los más prestigiosos que existen. Lo han ganado, entre muchos otros, Judi Dench, Ian McKellen, Andrew Lloyd Weber, Michael Bogdanov, Chiwetel Ejiofor y, cómo no, ese monstruo escénico llamado sir Arthur John Gielgud, que yo es escribir su nombre y salirme la actitud reverencial. ‘Mojo’, decíamos, es la obra más famosa de Butterworth, junto a ‘Jerusalem’. El día de San Jorge, la mañana de la feria del condado local en Wiltshire, Johnny ‘Rooster’ Byron (es decir, Johnny Byron, ‘El Gallo’), el ‘desperdiciador’ local, un flautista de Hamelín moderno, es un hombre al que buscan. Le busca todo el mundo. Los funcionarios del consejo quieren entregarle un aviso de desalojo, su hijo pequeño quiere que lo lleve a la feria, Troy Whitworth quiere darle una patada y un grupo heterogéneo de compañeros quiere su amplio suministro de drogas y alcohol. En la cabeza, Butterworth tenía el himno ‘Jerusalem’ de William Blake. El papel protagonista, en aquellos entonces, fue para Mark Rylance, que ha rechazado otros proyectos por hacerla y por recuperarla. Dice que si acaba su carrera en teatro, ha de ser con esta obra.

Y es la que inaugura el 45 Festival Internacional de Teatro de Badajoz. ¿Vieron Tito Andrónico? Pues buena parte del elenco está en esta obra de Teatro del Noctámbulo, que es una de las compañías más solventes, serias y honestas que tenemos en España. Antonio C. Guijosa repite al frente de la dirección de una obra que habla de la gente invisible, pero también de cómo la sociedad está perdiendo su parte mágica y mítica (a pesar de los esfuerzos, añado, de Israel J. Espino, que pronto llegará con un nuevo libro -que he tenido la suerte de leer y que es magnífico, pero ya hablaremos de él-).

Somos fans de Teatro del Noctámbulo, no lo vamos a negar a estas alturas. José Vicente Moirón es El Gallo. Le acompañan Carmen Mayordomo, Gabriel Moreno, José Francisco Ramos, Alberto Lucero, Lucía Fuengallego y Alberto Barahona. Hablan de desahucios (por cierto, no se pierdan la magnífica ‘En los márgenes’, dirigida por Juan Diego Botto -qué maravilla de función la que pudimos ver hace bien poco en el López, ‘Una noche sin luna’), de la industria del ladrillo (que se va a cargar el bosque del condado), de los parias que a veces consiguen una voz. Sólo dos países tienen los derechos sobre la obra, Alemania y España. Hace tres años hubo una coproducción del Teatro Romea, el Centro Dramático Nacional y el Grec, pero luego llegó el Covid y no hubo gira.

Teatro del Noctámbulo no hace obras cómodas (piensen en ‘El hombre almohada’, ‘La decisión de John’, ‘El búfalo americano’ o ‘Contra la democracia’, pero cuando estrena algo yo me regocijo y canto aleluyas.

De parias, pero venidos a más y a menos, es de lo que hablan también los miembros de la compañía Los absurdos teatro en ‘Von Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel’, que estará esta noche, a las nueve y media, en el Festival Nacional de Teatro Vegas Bajas. Lo que hacen Teodoro Gracia y José Luis Vega, con un puñado de jovencísimos voluntarios de la Escuela Municipal de Teatro es un pequeño milagro que cumple 41 ediciones y que llena la Casa de la Cultura. Lo sé bien porque este año me he comprado el abono. De Von Lustig se sabe poco: que vendió la torre Eiffel y que acabó en Alcatraz y que, como nos cuenta la compañía, muere «en el centro médico para prisioneros federales del condado de Greene, Misuri, Estados Unidos. Ha sido trasladado allí desde su celda en la prisión de máxima seguridad de Alcatraz. El oficial de turno, al llegar el momento de rellenar el certificado de defunción, en el apartado de ‘ocupación’, lo define para la posteridad -en una especie de cómica ironía- como: ‘aprendiz de vendedor’».

Son historias comprometidas. Como las que cuentan en ‘La invasión de los bárbaros’, que estará esta tarde, a las ocho de la tarde, en la Sala Trajano de Mérida y mañana, a las 21.30 horas, en Puebla de la Calzada. En 1939, una conservadora del Museo del Prado está en un interrogatorio: el régimen franquista quiere saber el paradero de uno de los cuadros que se rescataron durante la guerra. Y en 2009 otra mujer acude al ayuntamiento de un pueblo para hablar sobre un asunto relacionado con la Ley de Memoria Histórica, sobre restituir el nombre de aquellos a quienes juzgaron por delitos que no habían cometido.

El sábado también, en el Festival de Badajoz, podremos ver la historia de ‘Las hermanas de Manolete’, que entrecomillo porque así se llama la obra de teatro. Ellas dos, ya no es ningún secreto, se prostituyeron para salvar la carrera del torero, para apoyarle, porque en su casa se pasaba hambre, como en muchas casas. Ellas en la casa, el hombre en la plaza triunfando. Y otra ella, Lupe Sino, una actriz que sí ocupa el espacio público, pero a la que se castiga por ello y de qué manera.

Las dos Españas, en definitiva. Esas dos Españas que son muchas más.