"No quiero lanzar el mensaje de que uno puede con todo"

René atiende al teléfono mientras arrulla a su bebé recién nacida. Su voz destila felicidad, calma y serenidad, pero no siempre fue así. Solo los valientes alcanzan el triunfo, se suele decir, pero es que es cierto. Obviar el pudor de pedir ayuda cuando nos hemos roto por dentro, ayuda profesional, se entiende. Atreverse a contar al mundo, lo que el mundo no cuenta; enfrentarse a uno mismo, a las incoherencias de la infancia y de aquellos que con buenas o malas intenciones nos quisieron mal. Esta es la historia de René Merino (Madrid, 1980) compartida con su propio lenguaje, la ilustración. Con la sensibilidad y lucidez tan propias de este artista, René decide compartir su lucha personal contra la ansiedad y los problemas de salud mental y lo hace con la obra ‘Todo saldrá bien (a veces)’, publicada en Editorial Lunwerg, 2022. Tras una época de angustia desencadenada por la pérdida de trabajo, el autor entra en una espiral de síntomas (ansiedad, insomnio, ataques de pánico…) que le condicionan hasta el punto de no poder seguir con su rutina habitual: uno de esos momentos en la vida en los que alguien «se rompe» pero en el que René consigue remontar. Al hacerlo, nos abre los ojos sobre nuestras propias ideas preconcebidas y nos hace partícipes de un emotivo viaje hacia la sanación en el que muchos nos veremos reflejados. Todo un acto de valentía envuelto en el mejor regalo que podemos hacer y hacernos: en un libro. Esta experiencia vital no os dejará indiferente, y esta entrevista, espero, tampoco. Pasen y lean.

¿Qué ha sido lo más complicado, obviar el pudor o contarlo con imágenes?

Contarlo con imágenes suele ser una parte del proceso con el que disfruto mucho y es la parte que más me gusta: convertir mis ideas, mis emociones a dibujos; me gusta pensar que me sale más orgánica. La otra parte, el escarbar entre mis emociones y, sobre todo siendo una historia tan íntima y personal, eso me ha costado más. En general me considero sociable, pero con mi intimidad soy bastante reservados. Yo sabía, que quería contar esta historia, porque fue un momento de mi vida que supuso un antes y un después en mi manera de entender el mundo, y también de entenderme a mí; pero cuando me fui metiendo con las manos en la masa en la historia, resultó ser un proceso muy intenso el bucear en momentos muy duros. Me di cuenta de que iba a tener una exposición muy alta al publicar el libro, y que esta historia llegara a personas que ni siquiera conozco, pero con la respuesta del público estoy muy contento. Muy satisfecho de cómo está reaccionando la gente.

"Lo que sí quiero transmitir es que mi experiencia es positiva y que todo puede salir bien si uno recurre a la ayuda necesaria"

¿Sí?, ¿qué feedback tienes? Cuéntanos alguna anécdota…

Me escribió un chico, no recuerdo el hecho en concreto, pero diciéndome que estaba en un momento crítico y que el libro le sirvió para darse cuenta de que tenía que pedir ayuda, y eso para mí fue muy gratificante. También una chica que lo vio por casualidad en una librería y al abrirlo una imagen le hizo comprarlo: es esa en la que se me ve cayendo sobre un charco negro…, otras también relacionadas como cuando una pareja, en una firma en Barcelona, me contaron que el novio se le declaró a través de una de mis ilustraciones. Utilizó un dibujo mío. Así le dijo que la quería, ¡me encantó!

¿Por qué ese título? Al final sale bien, ¿no?

No quiero lanzar ese mensaje de que todo sale bien a secas porque las cosas no siempre salen bien. No quiero lanzar el mensaje de que uno puede con todo. De que se va a arreglar. Lo que sí quiero transmitir es que mi experiencia es positiva y que todo puede salir bien si uno recurre a la ayuda necesaria, si hace el esfuerzo y el planteamiento es positivo; pero seguro, seguro, no sale siempre bien.

¿Por qué ahora, periodistas reconocidos entre otros, se han atrevido a publicar libros relatando sus problemas con la salud mental?

No sé si ha sido o es una reacción en cadena, no lo sé, pero en cualquier caso me alegra mucho que se visibilice la salud mental. No sé la razón, pero quizás tras dos años de pandemia y el confinamiento, todos hayamos tenido mucho tiempo para pensar en ello, y también se hayan puesto de manifiesto un montón de problemas de salud mental que teníamos; y la pandemia ha sido simplemente el catalizador, un reactivo para darnos cuenta de que teníamos muchas necesidades y después de eso, quizás, todos hemos empezado a hablar de ellos y mirar ahí.

Expresa esta experiencia vital de forma sencilla y cercana y también con un poco de humor. Sonreír, reír, ¿endulza las heridas?

Sí, sí para mi es fundamental, y sobre todo en mi trabajo en general. Una de las cosas con las que más disfruto es haciendo viñetas de humor, y ese es el lenguaje con el que más me identifico porque por ahí conectamos todos.

"Parece que da vergüenza pedir ayuda al mostrar vulnerabilidad; a veces nos cuesta porque se considera algo negativo cuando es algo, tan importante, el dejarse ayudar"

«Algunas personas tenemos una resistencia natural a dejarnos ayudar». ¿Por qué cree que pasa esto?

Yo creo que es algo aprendido socioculturalmente y heredado de generaciones pasadas de nuestros padres. Antes se educaba en esa cultura judeocristiana en la que aguantar lo malo era bueno, reprimir las emociones, el dolor, el castigo…, nuestros padres han vivido en eso, reprimiendo muchas veces emociones, aguantando montón de cosas en vez de exteriorizarlas y tratarlas desde el afecto, y hemos sido educados con personas que han vivido así. Parece que da vergüenza pedir ayuda al mostrar vulnerabilidad; a veces nos cuesta porque se considera algo negativo cuando es algo, tan importante, dejarse ayudar.

¿Qué aprendió de su paso por el siquiatra?

Empecé por el sicólogo con sicoterapia y eso lo ves de una manera menos negativa, pero pasar a la consulta de un siquiatra y hablar de medicación es una resistencia muy grande porque es algo que relacionas con estar mal de la cabeza. Tomar antidepresivos es como decir: ¡estoy fatal de lo mío! Pero una vez en manos de una doctora que me ayudó muchísimo, me dio una gran lección de humildad. Todos podemos tener problemas de salud mental y le puede pasar a cualquiera.

Retratos, murales, ilustraciones, clase de dibujo y pintura… ha hecho de todo. Sin embargo, donde más disfruta y se siente cómodo es con las viñetas y tiras cómicas, que le han ido dando una creciente popularidad en Instagram a través de su cuenta @rene_estamal ¿Qué parte de su carrera se la debe a Instagram?

Ahora mismo si es verdad que hay una parte importante porque claro, las redes sociales han sido un escaparate muy grande para mi trabajo; han sido una ventana al mundo, pero hay mucho trabajo detrás. Muchos dibujos, y muchas horas invertidas en ir subiéndolos. Hay una mezcla de las dos cosas.

"Todos podemos tener problemas de salud mental y le puede pasar a cualquiera"

En 2020 publicó ‘Está mal, pero puede empeorar’, y un año más tarde ‘Un día ocurrió. Microcuentos’, también en Lunwerg.Tras el éxito de ambos se lanza ahora a tratar en profundidad y sin tapujos sus problemas con la ansiedad y la salud mental en un nuevo libro ‘Todo saldrá bien (a veces)’. No sé si definirle como una persona optimista o pesimista…

El título, ¡lo veo muy positivo!, yo tiendo a ser positivo, pero sin pasarme. El del primer libro lo hice desde el cachondeo puro y duro. Era de viñetas y me pareció muy divertido darle la vuelta a ese contenido previo que tenía ya en un blog. Lo veía absurdo y cómico. Lo cierto es que no siempre necesito un mensaje profundo, a veces solo quiero hacer reír o reírme de mi mismo.