La hueste de los muertos, aunque no lo creamos, sigue dejando huellas en la escarcha. Sigue atemorizando y sigue viva, porque son nuestros muertos los que avanzan.

Si hay una persona en esta tierra que me haya hecho valorar y respetar la cultura popular como lo hago con, pongamos, Dickens o Carmen Martín Gaite, Bach o Juan Mayorga (etc. etc.) esa es Israel J. Espino.

Acaba de publicar (en la editorial Almuzara) el libro ‘Gente de muerte y otros cortejos sobrenaturales’. Si leo ‘Gente de muerte»’ siempre me acuerdo de Rubén Barbosa y su corto ‘Genti di Muerti’: fue la primera vez que oí hablar de las cacerías salvajes. Porque, como ella misma cuenta, «desde hace siglos y aún en nuestros días, los campesinos afirman contemplar en noches invernales cortejos fantásticos compuestos por cazadores, guerreros, muertos, condenados o caballeros con sus jaurías, que surgen del cielo para desaparecer sin dejar rastro, como una nube de tormenta. Dirigidos por un gigante, un demonio, un noble o un rey, la cacería fantástica persigue a un animal salvaje, acompañado de una gran algarabía de sonidos, gritos, ladridos y cuernos».

La tormenta envuelve a los condenados.

Yo, que no creo ni en Dios, asisto a las narraciones con estupor. Aquella mujer que nos dijo (a Ángel Briz, a Israel y a mí) que veía muertos y que estaban a nuestro lado y que le habían hecho muchas pruebas neurológicas y no le encontraban nada. Los exorcismos. Los males de ojo. Los espíritus. Y, sin embargo, leo con atención quirúrgica un conjuro alemán del siglo XV, que dice: «Que el supremo numen divinum / que el Santo Sanctus spiritus, / que el salus Sanctus dominus / me protejan también esta noche / contra la mala gente que va de noche.../ contra los que cabalgan los setos... / Cacería salvaje y miembros de tu cortejo / que llevan las ruedas y las sogas, / muertos atormentados en la rueda y ahorcados, / ¡marchad de aquí! / Elfo e hijo de elfo, / ¡no sigáis aquí más tiempo! / Hermana y padre de elfos, / ¡Salid, traspasad el seto!».

Las almas de los muertos se mueven errantes con el viento y la tormenta.

Y , en este puente de Todos los Santos, Israel nos recuerda: «Se encienden fuegos, se rememoran los antiguos festivales ígneos y en las brasas se asan las castañas: son las calbotás y las calbochás, las castanyadas catalanas, los magostos gallegos, cántabros, astures, leoneses, zamoranos y salmantinos, las chaquetías extremeñas, los tosantos gaditanos, los gaztañerres eguna vasconavarros, o la noche de los finaos canarios».

Las chaquetías, las chaquetillas o los magustos.

La perla Comienza el Irish Fleadh de Cáceres, con conciertos en plazas y el tradicional fin de fiesta. Por allí pasarán mañana viernes Deira a las nueve y media en la plaza de Santa María y le seguirán, a las once y media, los miembros de Dave Munnely Band. El sábado veremos a The Unwanted, Anxo Lorenzo y Realta, en el Gran Teatro a las ocho y media, y después en la plaza de Santa María. Y el domingo por la mañana, como todos los años, los músicos ocuparán las calles. Es una de las citas grandes de la vida cultural cacereña, un milagro consolidado que trae la música irlandesa a grandes y pequeños, que disfrutan con los talleres y los pasacalles y que aprenden a tocar instrumentos como el low whistle, el acordeón diatónico o el bodhram mientras bailan, cantan y disfrutan.

«En muchos lugares los niños van de casa en casa pidiendo dinero para las ánimas, o comida para realizar un ágape en lo alto del campanario, donde pasarán toda la noche haciendo sonar las campanas a toque de difunto por las ánimas benditas. Y de aquí surge el trick or treat estadounidense, aunque en Extremadura hace años que se celebraba este fúnebre ritual sustituyendo el truco o trato por otra expresión mucho más castúa: «Dame los santos o te rompo los cántaros», cuando los niños recorren el pueblo pidiendo frutos secos o dulces caseros para después celebrar un día de convivencia en el campo.»

Nosotras somos de ciudad y nos juntamos para comer huesos de santo y buñuelos. A veces: hay años que recorremos todas las pastelerías de Mérida para descubrir que no queda ni uno.

No hay nada nuevo

Israel J. Espino nos enseña, en su ‘Gente de muerte’ que no hay nada nuevo bajo el sol. Que los estadounidenses también comen castañas y nueces por estas fechas y que las festividades que creemos extranjeras están más imbricadas en nuestra cultura de lo que solemos creer cuando nos sale la españolidad por los poros. Así, las gentes de muerte van desde la mitología nórdica con Thor hasta Extremadura.

«La cacería salvaje de Asgard asalta la tierra durante el otoño y el invierno, en las noches tormentosas y especialmente en la época de Yule. Le acompañan troles y gigantes; cabalgan por prados y senderos y pasan junto a las granjas, cuyos habitantes saben que tienen que mantener el orden, porque puede que la temible cabalgata de Asgard visite su hogar. También hay que tener la cerveza lista y el fuego encendido para conservar la tradición pagana de Yule, porque puede sonar el clamor nocturno de los jinetes negros».

Yule es Navidad ahora, pero Thor sobrevive en el imaginario colectivo. Gracias a las películas de Marvel. Antes, gracias a los cómics: ahí fue cuando lo conocí. Ahí fue cuando supe que existía un lugar llamado Asgard y que había un señor llamado Odín. Luego, Israel J. Espino me mostró que Odín es el arquetipo del cazador salvaje.

Y es que en Escocia sale a pasear el mismo jinete sin cabeza que en Las Hurdes y que en Alsacia: el libro lo presentará este 31 de octubre a las 18.30 horas en el Auditorio de Caja Badajoz de la plaza de Santo Domingo de Mérida. Y descubriremos, con ella, que los mitos y leyendas nos enseñan que somos más iguales de lo que pensamos y que tenemos los mismos miedos y los mismos deseos de perdurar en la memoria.