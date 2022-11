La pintora cacereña Aurora Bravo (Carbajo, Cáceres, 1960) presenta su obra en el Hogar Extremeño de Madrid, sito en la calle Gran Vía, 50, cuarto piso.

Aurora Bravo es una artista multidisciplinar, pintora y escultora, inicia su formación artística con Rafael R. Balerdi y Eduardo Chillida, entre los años 1971 y 1978, en el Museo San Telmo de San Sebastián, donde en 1976 realiza su primera exposición individual.

En 1980 ingresa en la Facultad de Bellas Artes de Madrid de la Universidad Complutense de Madrid.

En 1992 crea su propia escuela.

Entre 1993 y 1995 cursa estudios de Arte y Pintura en Milán (Bolonia) Italia.

Viajes posteriores de estudio e investigación a Nueva York y Los Ángeles (EEUU).

En 2003, recibe el homenaje por sus treinta años de trayectoria pictórica.

Obra repartida

Su obra se encuentra repartida en colecciones particulares de Gran Bretaña, Alemania, Italia, Norteamérica, Portugal y España, y en instituciones como The Florida Museum of Hispanic-American Art, con carácter permanente.

Aparte de sus exposiciones, está especializada en retratos al óleo, así como también ha realizado para Altar Mayor de diferentes iglesias entre ellas en Carbajo (Cáceres), Iglesia de San Salvador , Los Ángeles Custodios. "La figuración fue mi estilo durante más de 40 años exponiendo mi obra. Ahora he necesitado crear, sentir y exprimir, rompiendo con todo lo establecido para parir todo cuanto necesito expresar. Creadora, investigadora, fusionando y trabajando con diferentes materiales. para crear el estilo pictórico: Aurorista", subraya la autora en su página weg.

"Pintura, escultura, especializada pintura al óleo, artista multidisciplinar. He aprendido a desaprender lo aprendido".

La creadora apostilla que "como artista me considero una transmisora... una mensajera en este lado «desconocido» y este en el que parece que sucede lo normal. Son trazos de energía que impregna la tela, donde quien se adentra...jamás saldrá impasible porque cada centímetro de lienzo está habitado por mundos w no pueden ser medidos. A través del color abordando con todas mis ansias la necesidad vital de expresar me a través del arte…transmutación en fuerza toda mi sensibilidad".

La exposición en el hogar extremeño se inaugura el viernes 4 de noviembre.