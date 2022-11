Y noviembre nos hará regresar

En aquel tiempo, no existían personas no binarias. Una era poco femenina y no encajaba y ya está. En aquel tiempo, los carteles eran en papel: no se enviaban pruebas digitales, no se contrataba a dibujantes, la policía los arrancaba de las paredes. La primera película del FanCineGay que yo vi, en el López de Ayala, era de Ventura Pons, hace muchos años. Alguno de mis amigos había salido del armario: quedaban varios más. No conocía a ninguna persona trans ni a ninguna mujer lesbiana. Pero iba religiosamente a las manifestaciones del Orgullo en cualquier ciudad: la primera imagen que tengo de Josemari Núñez es en el Arrabal, cuando él presidía la asociación ‘De par en par’. Tampoco sabía, entonces, que me iba a subir al escenario de la gala final de esa cita durante ocho años seguidos, con éste. Ni que iba a presentar dos galas, siempre en números redondos: la del vigésimo aniversario y la del veinticinco y parece que fue ayer.

Parece que fue ayer cuando leí, religiosamente, lo que ponía en el papel de la entrega de premios que di con Alfonso Suárez Pecero, que luego llevaría la prensa del FanCine. Fue la última vez que me ceñí a un guión. Siempre pregunto: «¿Puedo improvisar?» y siempre me responden: «Tú puedes hacer lo que te dé la gana». Desde hace casi una década, mi año acaba el día de la gala de clausura de un festival de cine y comienza con otro, en Mérida. Pero para eso aún faltan unos días.

En aquellos tiempos, Roberto Pérez Toledo estaba vivo. En una de las últimas galas que se celebraron en el López, se pasó su corto ‘Vuelco’, que además falló porque era en 35 mm. Sí, hubo una vez ese mundo. «Creo que ha sido el único de temática que no es LGBT que hemos puesto», decía Pablo Cantero. Vino el año pasado, porque premiaron ‘Antes de la erupción’. Fue en noviembre. En enero falleció. Le habíamos dicho: «Tenemos que vernos más». Antes de morir, a los 43 años, le dio tiempo a grabar películas, cortas y largas, y a estrenar en teatro ‘Manual básico de lengua de signos para romper corazones’.

Aniversario

El FanCineGay, que cumple 25 años, abre sus proyecciones con ‘Lugares a los que nunca hemos ido’, en Badajoz, el domingo. Roberto elegía a intérpretes casi desconocidos y hablaba de segundas oportunidades y de relaciones y de ternura y de pandillas y de primeras veces y de lo que dejamos por el camino cuando decimos sí y no. Faltan películas bi, «pero habrá una eclosión dentro de pocos años, porque las personas bi están ahora rodando cortos», vaticina Pablo. Hay más películas de temática trans, un noviembre que esperábamos una ley aprobada, una ley que evitaría calvarios y hormonaciones obligatorias o presentar un informe de un psicólogo (muy cabreado por tener que firmarlo) que diga que tú eres tú y, desde luego, en un tiempo más cercano, no hubiéramos imaginado ni en nuestras peores pesadillas que íbamos a perder a tantas aliadas por el camino. Antes dolía, ahora ha hecho costra y ya no pica: algún día se caerá la postilla. O no, pero dará igual. «Estamos en el lado correcto de la historia», recuerda siempre Silvia Tostado, la presidenta de Fundación Triángulo Extremadura. Y yo, que muchas veces me he planteado qué postura hubiera adoptado yo durante el apartheid o durante la esclavitud, me digo que quizá, solo quizá, también hubiera sabido situarme bien.

Porque nunca fueron solo películas. Siempre hubo dos vocaciones: llegar a cuanta más gente mejor, en treinta localidades (y sumando cada año) de Extremadura y contribuir a la representación y al debate público. Con las películas del FanCineGay nos hemos ido armando. Nos hemos puesto los gorjales, los brazales, los yelmos y las grebas para cuando gente que no tiene ni idea se dedica a opinar. Con las charlas del FanCineGay hemos hablado de arte y de poliamor (y hay una película sobre una trieja -es decir, una relación de tres- en esta edición), de autobiografías cuando los tiempos eran más oscuros. Nunca fueron solo películas, pero este año solo va a haber cine. Para que, aunque tengamos plataformas (que las tenemos -casi- todas), la gente salga a compartir ese momento de comunidad que es estar con otros, conocidos o no, en un mismo espacio viendo una misma historia.

El primero de estos comienza sin cine en la Filmoteca de Extremadura, a las ocho y media de la tarde mañana sábado. Se van a proyectar los ‘Por qué no me gusta el helado de fresa’, de Inés Pintor y Pablo Santidrián; ‘Dios te salve, María’, de Noelia Fluxá y Julie-Estel Soard y ‘Arnasa’, de Raúl Barreras. La presentan JC Corrales y Juan Manuel Domínguez ‘El Bola’. Puede ir todo el mundo. Al fin y al cabo, es un festival de cine, no es un festival para personas LGBTIQ+. La gente que debería ver películas como ‘Mi vacío y yo’ (de Adrián Silvestre, que habla de Raphi, una persona trans no binaria) no va a acudir al cine porque la cultura de la deshumanización tiene los tentáculos enormes, pero lo mismo sí alguien que duda y podremos revisar los pensamientos que creemos y reconocer que, al final, las experiencias son universales.

Como el cine.