“Las promociones sirven para destetar a la novela de ti y es un proceso necesario para adaptarte a estar sin ella”. Así lo aseguró ayer la escritora y filóloga Luz Gabás en el Club FARO, segunda parada de la campaña de promoción de las novelas ganadora y finalista de los Premios Planeta 2022. Gabás (Monzón, Huesca, 1968) obtuvo este prestigioso premio con “Lejos de Luisiana”, mientras que Cristina Campos (Barcelona, 1975) fue la finalista con “Historias de mujeres casadas”. Ambas conversaron en el museo MARCO de Vigo con la periodista Amaia Mauleón sobre las novelas ganadoras, su proceso creativo y sus expectativas de futuro. Ambas reconocieron que obtener un premio así es un motivo de satisfacción, pero también una gran responsabilidad por su prestigio.

Ambientada en el siglo XVIII, “Lejos de Luisiana” es la quinta novela de la escritora oscense y narra la historia de amor entre un indio americano y una criolla francesa en Luisiana, territorio que, durante cuarenta años, a finales del siglo XVIII, fue colonia española, un periodo muy desconocido y que requirió un intenso trabajo de documentación. “Aun así, escarbando aquí y allá, terminas encontrándola –dijo–. La documentación es un trabajo arduo, pero muy apasionante y con el que aprendes mucho. No todo está en los libros más sesudos de historia”.

Según Gabás, en el caso de la novela histórica, además, no solo hay que ser fiel a los hechos verídicos “Después está el compromiso con la literatura, de manera que todo lo que lees lo tienes que disolver para que no se apodere de la historia”, apuntó.

Gabás aseguró que todas sus novelas surgen de un pálpito. El que originó “Lejos de Luisiana” fue la idea de escribir sobre el esfuerzo. “Estaba dándole vueltas a esta idea cuando me ofrecieron escribir un relato sobre esta época y cuando la descubrí me di cuenta de que era la que necesitaba para contar una historia de esfuerzo, de personas salen adelante en las circunstancias más difíciles. Esto me pareció esperanzador”, comentó.

Para la ganadora del Planeta, las historias tienen que hacer reflexionar al lector y que esto es lo que ella pretende con sus novelas. También abogó por obviar el género del autor literario y dejar de presuponer que el escritor retrata mejor a los personajes masculinos y la escritora a los femeninos. “¿Vamos a cerrarnos y solo las mujeres vamos a escribir de mujeres y los hombres, de hombres? El escritor entra en el alma humana. Lo que tiene es que evolucionar la sociedad de manera que los sentimientos masculinos y femeninos sean cercanos a ambos”, opinó Gabás, que anunció que en cuanto termine la promoción de esta novela, volverá a recluirse para escribir una nueva historia.

Cristina Campos no. La finalista del Premio Planeta con “Historias de mujeres casadas” aseguró que volverá al cine porque necesita tiempo antes de volver a encerrarse para escribir. La guionista y directora de casting catalana habla en su segunda novela de los matrimonios contemporáneos, la rutina conyugal y la complejidad del deseo, del placer y de la intimidad femenina a través de las historias de sus protagonistas, Gabriela, Silvia, Cósima y Eugenia, cuatro mujeres casadas, madres, independientes económicamente y con vidas estables, pero en las que también subyace una velada insatisfacción que terminará despertando y que alterará sus relaciones sentimentales. Inspirada en la vida real, la novela se adentra en cuatro historias verídicas muy cercanas a la escritora y que ella ha llevado a sus últimas consecuencias. “La vida es materia prima literaria”, sostuvo.

Cada capítulo, además, es un guiño a su pasión por el cine, ya que tienen por título algunas de las películas que la han marcado y a las que se debe, apuntó. “He intentado escribir desde la verdad. Me he desnudado psíquicamente en esta novela”, reconoció.

“Historias de mujeres casadas” es una novela de amor y desamor, de fidelidades e infidelidades, pero, sobre todo, de mujeres valientes. “Una mujer tiene que ser muy valiente para ser infiel. El hombre no vive la infidelidad con el mismo sentimiento de culpa que una mujer porque sabe separar sexo de amor. Nosotras no”, explicó.

A Gabás y Campos no les une solo el Premio Planeta. Las dos tienen las novelas con las que debutaron adaptadas a la gran pantalla. La primera, “Palmeras en la nieve” (2012), que dirigió tres años después Fernando González Molina y que protagonizó Mario Casas. La segunda, “Pan de limón con semillas de amapola” (2016), llevada al cine por Benito Zambrano el año pasado y en cuyo guion –que estuvo nominado al Goya– Campos trabajó durante dos años junto con el director de “Solas”. “Llevo veinte años una guionista frustrada. Era mi oportunidad”, comentó Campos.

Gabás solo se prestó a echar una mano si lo necesitaban. El resto se lo dejó a los guionistas. “Cine y literatura son dos lenguajes distintos y que se complementan muy bien. Todo es cultura y una película no tiene que ser necesariamente igual al libro”, opinó Gagás. Solo el tiempo dirá si estamos ante dos futuras películas.