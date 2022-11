"Carlos Pacheco: Y cuando me muera"

Y cuando me muera / y cuando esté muerto, muerto y desaparecido / Habrá un niño que nazca y / un mundo que siga.

Es una canción de Blood, Sweat and Tears que Carlos Pacheco colgó en Twitter días antes de fallecer, este miércoles pasado. A muchos de ustedes quizá no les suene el nombre, pero era el dibujante español más reconocido en todo el mundo. Y más querido. Un hombre de una cultura musical y artística vastísima. «Yo creo que hay personas a las que no les basta una vida, que necesitan vivir más. Y creo que lo que nos ofrece la historieta es precisamente eso: la posibilidad de vivir vidas que no hemos vivido, la posibilidad de tener experiencias de vida más allá de lo que la realidad nos ofrece», decía. Y también algo que le puede servir a algunas de esas personas que piensan que el centro es esencial y que, si eres de fuera, sabrás más que los de aquí (a algunos les dan cargos públicos y acaban destrozando organismos): «Tengo que reconocer que haber vivido en una zona un tanto alejada del corazón del mundo me hizo ver desde muy pequeño que esto estaba lleno de gente que se decían a ellos mismos: ‘Si yo hubiera nacido en tal sitio, en Madrid, o en Barcelona...Si hubiese nacido...’, como si en esos sitios el hecho de nacer ya implicara conseguir tus objetivos en la vida. Pero yo quería intentar las cosas».

Dibujó a Superman, a los X-Men, a Los Cuatro Fantásticos, a Los Vengadores, Linterna Verde, el Capitán América o La Liga de la Justicia. Cuando era adolescente y veía su nombre en los cómics, pensaba que era latinoamericano, porque no me imaginaba a un español trabajando para Marvel o D.C.

El miércoles fue un día feo. Si tuviéramos un mínimo de decencia, habrían rodado cabezas en las redacciones de muchos medios de comunicación, que informaban de su fallecimiento, aludiendo a fuentes familiares, muchas horas antes de que se hubiera producido y que no rectificaron, ni eliminaron las noticias ni nada de nada y dieron la callada por respuesta cuando el resto lo hacíamos notar porque los amigos que estaban allí (gracias, Rosa) se tragaron el dolor para mandarnos mensajes. Un clikbait (definición de Wikipedia, porque la RAE es mucho más lenta que nosotros) es un neologismo en inglés «usado de forma peyorativa para describir a los contenidos en internet que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de maneras sensacionalistas y engañosas para atraer la mayor proporción de clics posibles». El término se ha querido traducir como ciberanzuelo o cibercebo, pero todo el mundo usa clikbait. Es un cáncer para los medios de comunicación y sí, ya sabemos cómo están los medios de comunicación económicamente hablando: en crisis desde hace décadas. Da lo mismo. No se habla de la muerte de alguien que no ha fallecido y cuya familia, además, está esperando para donar sus órganos, con la infinita generosidad que eso implica, cuando el hecho no se ha producido solo para ser el primero en dar la noticia. Es doloroso, no es nada ético y es mala praxis, pero, sobre todo, es doloroso.

La perla Hay muchísimas citas. Se representa Los Santos Inocentes, Félix Gómez está en Almendralejo, La Nave del Duende tiene programación, siguen las proyecciones del FanCineGay… y este fin de semana se concentra también lo más granado del jazz en el Festival Internacional de Jazz de Badajoz. Esta noche estarán Richard Bona y Alfredo Rodríguez en el López de Ayala, a las nueve, y mañana Melissa Aldana, además de las jam sessions y los conciertos en el Cafetín o en la calle. En el palacio de congresos de Badajoz, se desarrolla FIME, el Festival Internacional de Música de Extremadura, destinado al fagot, con la presencia de los fagotistas más destacados de las principales orquestas europeas. Un noviembre glorioso con más actividades de las que caben en este exiguo espacio.

Cuando muera, nacerá un niño.

Y la vida seguirá (seguirá llena de duelos: no existen fases en el duelo, el dolor va y viene, aparece, se va, asoma de nuevo) y permanecerá el legado. Todos los dibujos, todas las portadas, ese Lobezno salvaje, su infinita generosidad con quienes empezaban, el modo en que abrió caminos para que los autores españoles se incorporaran al mercado estadounidense. Llegaron condolencias de todas partes del mundo y eso, pienso, sí es hermoso en medio de toda la fealdad. Ser tan querido.

Hay ritos de amor en muchas manifestaciones culturales. La gala de clausura del FanCineGay es uno de ellos. Una reunión en varios espacios seguros, con amigues, con artistas, escritores, otros periodistas, actores. Activistas. Este año, en el que el FanCineGay cumple 25, hay un premio especial: a Miguel Ángel Sánchez, fundador de Fundación Triángulo, de COGAM y de la Federación LGTBIQ+ española. La cooperación internacional LGBT en España la impulsó él. Y festivales de cine. Y aprobaciones de leyes. Su labor ha cambiado la sociedad y, sobre todo, como dijo Marina Sáenz, catedrática de Derecho Mercantil, «a tres o cuatro personas les ha salvado, literalmente, la vida».

Esas vidas que siguen.

Todas esas historias por descubrir.

Abel descubre que su madre, Sylvie, sesentona, va a casarse con un presidiario. Entra en pánico y quiere protegerla a toda costa. Pero se encontrará con él. Louis Garrel dirige y guioniza la primera película que vamos a poder ver, el jueves 17 de noviembre, en el Festival de Cine Inédito de Mérida, que comienza en noviembre, tras el FanCineGay.

Noviembre es, por estos dos festivales, el mejor mes. Y por el Festival Internacional de Jazz de Badajoz. Y por el Negativo Foto Festival, que acaba de nacer. Y por el Festival Internacional de Música de Extremadura, también recién nacido, que se dedica al fagot con los mejores concertistas europeos. Solo le falta mucha lluvia este año (y un chocolate caliente) para ser perfecto.