Noviembre es el mes más cinematográfico de Extremadura, de tal modo que yo llevo diciendo, años ha, ‘Fancine Inédito’ y ‘Cinegay’, porque tanto monta, monta tanto y porque se me solapan. Se respetan en las fechas (gracias), así que los organizadores del Festival de Cine Inédito de Mérida esperan a saber cuáles serán los días en que se celebre el certamen de cine gay y lésbico de Extremadura, que pasará a llamarse, por cierto, Fancinequeer, lo que no evitará mis lapsus en absoluto, pero es mucho más exacto con el tipo de películas que exhiben y con su vocación de transformación social.

El Miradas recaerá este año en ellos, por esta misma razón. Como escribí en la web del Inédito, «La vocación [del Fancinegay], desde los inicios, estuvo clara: llegar a cuantas más localidades de Extremadura mejor (ha habido no pocas dificultades en el proceso: y no estamos hablando solo de una cuestión de presupuestos, sino de sensibilidades políticas) y que el Festival mostrara lo mejor de la producción LGBTIQ+ que no se estrenaba (ni se estrena) en nuestra región. Es cine, sobre todo: buen cine, cine magistral, pero también ha sido un escaparate de libros, arte, fotografías, instalaciones, coplas, canciones, moda, corsés y hermandades: con otros festivales y otros cine clubs, como el de Cine Inédito o El Gallinero, con otras personas que ya son familia: con los ellos, ellas y elles que se acercan cada año a ver algunos de los cortos o de los largos que se proyectan o que esperan que se abra la convocatoria para presentar sus últimas creaciones».

Soy socia de no sé cuantísimas plataformas, que consumo con pasión y asiduidad, pero no hay nada que se compare a ver una película en versión original en una sala de cine. Iba a escribir también «y con otra gente», pero a veces suena un móvil y me sale la misantropía por los poros. De todos modos, el director del Festival lo recuerda: «Como dice una buena amiga [que soy yo, por cierto], el cine es un acto comunitario: un rito que se comparte con los otros. Ni el mejor sonido envolvente ni la mejor tecnología podrá sustituir a la experiencia del cine en una sala».

Ya sabemos, además, que, salvo Filmoteca o Cine Club El Gallinero, no habrá muchas oportunidades para que las películas que se van a proyectar ahora aparezcan por Mérida cuando se estrenen. Y digo bien «cuando se estrenen» porque la característica principal de esta cita es que las películas solo las han podido ver los críticos de cine y la prensa especializada, amén del poco o mucho público que haya podido entrar en Cannes, San Sebastián, Berlín o la Seminci. Como decía Juan Antonio Bermúdez (poeta magnífico y cinéfilo empedernido): «El cine es sobre todo esto: gente junta. Antes, durante o después de una proyección. Gente corriendo para llegar a una sala y gente a la que no le importa arriesgarse a llegar con la película empezada porque no hay nada más importante que darse un beso por el camino. Gente junta. No hay más».

‘El Inocente’, ‘Falcon Lake’, ‘Decision to Leave’, ‘Godland’ y ‘Crónica de un Amor Efímero’ son las películas que han pasado por Cannes. La programación de este año se abre y se cierra con cine francés, con dos comedias románticas. Pero llega también Park Chan-Wook, que arrasó con ‘La doncella’ en este mismo festival (nota mental, he de preguntarle a David Garrido, su programador, cuál es la película que más puntuación ha obtenido en estas 17 ediciones) y que nos trae ‘Decision to Leave’, un ‘thriller’ en el que el investigador de un asesinato se enamora de la principal sospechosa. Visitaremos la China más rural con ‘Return to dust’, de Li Ruijun, la historia de dos marginados que no tienen nada, salvo el uno al otro. Y, como escribe el propio Garrido: «También relacionada con lo asiático está ‘Living’, el muy británico remake, 70 años después, de la gran ‘Vivir’ (‘Ikiru’) de Kurosawa, que Oliver Hermanus se ha llevado al Londres de 1950 de la mano de un emotivo Bill Nighy - apunten esto ahora: estará nominado al Oscar a Mejor Actor y veremos a ver si no lo gana - en una película que mantiene intacta la hermosa esencia del original». En ‘Falcon Lake’ se habla de autodescubrimientos y ‘Godland’, que quizá también lo haga, porque nos cuenta la historia de un sacerdote danés que llega a Islandia a finales del XIX para construir una iglesia y se topa con sus propias dudas. León Siminiani nos llevará al Madrid de finales de los 50 con ‘Arquitectura emocional 1959’ y habrá también una película sorpresa de la que no sabemos nada aún.

Por cierto: todos (es decir, todos los amigos que van a festivales: Emilio Luna, Dani Lourtau-) recomiendan no perderse, bajo ningún concepto, la irlandesa (rodada en gaélico) ‘The quiet girl’: «Colm Bairéad nos recuerda que incluso en estos tiempos tan sombríos y repletos de cinismo, aun hay espacio para un cine que nos haga soñar con la bondad humana, la empatía y con ser mejores personas».

Ojalá. Ojalá este año el cine nos ayude a ser mejores personas. Sobre todo (estoy mirando a gente) que no lo es tanto.