Gente que no cambiará la humanidad

El sábado pasado, que parece que fue hace siglos en esta semana extraña y margarita deshojada de festivos que estamos viviendo (ahora trabajo, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí), Juanma Holguera (el gestor cultural de Montijo y un magnífico programador) y yo nos fuimos juntos a ver Archipiélago de los desastres, de Isabel Vázquez. «Míralos», nos decían. Y mirábamos a los siete intérpretes, personas normales y corrientes que no van a cambiar la historia de la Humanidad, totalmente prescindibles, que no van a descubrir vacunas, ni nuevas estrellas en el firmamento, ni van a salvar una vida, ni descubrirán formas de luchar contra virus ahora desconocidos, ni ganarán el Nobel de Literatura o de la Paz. Gente corriente y moliente. Con talentos, sí. Trabajadores, también. Enormes bailarines y cantantes, sí. Pero gente normal, al fin. Como usted y como yo. Personas que son buenas, pero que a veces están hartas (el martes intentaba traducirle al novio alemán de un amigo todos los significados de la expresión «hasta el coño»), saturadas, agotadas, desbordadas y lo único que quieren es arrebujarse en un sofá, con una manta gorda encima y un té o un café o un vaso de chocolate caliente o vino caliente especiado, lo que gusten, para pasar la tarde viendo series y leyendo sin que nadie les moleste.

Personas normales, pensé yo. Y menos mal. Nadie nos para por la calle, seguimos teniendo intimidad, nuestra vida privada no suscita interés alguno, podemos ir a un museo sin necesidad de que lo cierren para nosotros por motivos de seguridad, tomar una cerveza (o lo que tome cada uno, que a mí la cerveza no me gusta) en una terraza sin que nadie se quiera hacer una foto con nosotros y podemos hablar con los amigos de lo agotados que estamos o de lo felices que somos y de los planes que tenemos (a mí me gusta especialmente lo segundo) sin que nadie ponga la oreja. Gente que pasa la mañana del domingo haciendo un fumet para compartir un arroz, cerrando puertas para no ver lo que queda por limpiar porque ojos que no ven corazón que no siente y la habitación no se va a mover de allí mañana, seguramente.

El miércoles pasado en el Jerte comieron buñuelos. Así (qué bien saben hacer las cosas) comenzaba el Ecopoesía, el IV Festival ya, que este año cuenta con Amparo Sánchez, Amparanoia, y se va a centrar en la troplicalización del clima (recuerden el verano que hemos pasado) y la situación problemática del agua. Estos temas vienen a unirse «a líneas de trabajo de ediciones anteriores, como la producción de productos ecológicos, la diversificación de cultivos y la soberanía alimentaria; la trashumancia, reutilización de cordeles y cañadas; la recuperación del estremeñu y saberes tradicionales, así como una revisión consciente del folclore y la memoria, entre otras muchas». El programa lo ha coordinado el también poeta y gestor cultural David Trashumante y no puede ser más bonito.

Y ojo, que habrá comida popular y un concurso de bizcochos, con chocolatada incluida, en Navaconcejo. Si no les atraen las propuestas literarias, a los bizcochos no hay nadie que se resista. Además, este año, habrá libro: el festival se lanza a editar El amante del castaño, de Ramón Chamorro, porque quieren publicar a personas del Jerte, como este castañero del que, de pronto, descubrieron que escribía. Se ha convocado también el I Premio Internacional de Ecopoesía Valle del Jerte, para el que colaborarán con Ediciones Liliputienses.

Y se plantarán árboles. Además, por vez primera, el Festival saldrá de Extremadura con la actividad ‘Quesos y Versos’, en el que participarán Ana Pérez Cañamares, María Morales, Azahara Palomeque y Ángel Calle, más la exposición Bestiarium de José Barea, y que se celebrará en el madrileño Teatro del Barrio.

Esta tarde, a las ocho, Amparanoia (es decir, Amparo Sánchez) presentará La niña y el lobo y el sábado a la una de la tarde habrá concierto suyo. Además, a las cinco y media del sábado, se celebra el recital de Joaquín Araújo y Raúl de Tapia Alcanduerca. Y el domingo, se plantarán árboles. Viene, entre otros, Jorge Riechmann, que escribía: «El valor del amor no está en el amor / sino en tu alegría. / El valor de la lucha política no está en ella / sino en las cerezas, las muchachas y la buena atención sanitaria. / El valor de la libertad no está en la libertad / sino en la igualdad. / El valor de la igualdad no está en la igualdad / sino en la fraternidad. / Seguro que ya sospechas dónde reside / El valor de la fraternidad y no te engañas: / en la libertad. / El valor de tu alegría tampoco está en sí mismo / sino en el gozoso desorden / con que construimos horas de libertad / de cerezas de igualdad de lucha política de amor. / Pero estas cosas las sé / porque tú existes».

Y todo, ya lo ven, está hecho por gente que no cambiará el destino de la Humanidad, pero que, sin embargo, se dedica a organizar actividades para sus vecinos, a escribir poesía, a hablar de ecología, del agua, de la soberanía alimentaria, de la tierra y la comida que da la tierra.