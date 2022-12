No podemos salvar el mundo, pero lo podemos celebrar

"Es la única cocina que está intentando salvar el mundo». Lo dice una de mis autoras culinarias favoritas, la chef Isa Chandra Moskowitz: libro que saca, libro que compro en preventa en una tienda que hace envíos internacionales, porque normalmente no los traducen al español. Su particularidad es que no utiliza productos animales: ni hígado, ni filetes, ni lomos de pescado (cuando está vivo se le llama «pez»), ni chuletones ni miel, ni huevos ni leche (los terneritos son un subproducto de la industria lechera). Ocupando el centro del plato hay verduras vibrantes, legumbres melosas, frutos secos, semillas, más legumbres, tofu, seitán y tempeh, que es, de entre todas las proteínas, mi favorita junto a los garbanzos sin ninguna duda.

Jorge Riechmann, en su respuesta corta, dice que sí, que la agroecología (en sentido amplio: no pensemos solo en agricultura ecológica definida por el reglamento europeo) es posible para todo el planeta, pero que hay condicionantes: no basta en pensar solo en productividad por hectárea o por finca. «Un condicionante mayor es el contenido de la dieta. Las dietas que nos parecen normales por su enorme contenido cárnico y también de pescado en países como el nuestro no son generalizables. No vamos a poder seguir alimentándonos de esta forma tampoco con agricultura convencional». Otro gran condicionante es qué va a suceder con la agricultura ahora que estamos desestabilizando el clima de la Tierra: qué vamos a poder cultivar y dónde. Y el tercero son las estructuras sociales y las estructuras de propiedad: «Estamos dejando avanzar demasiado a ese modelo de agricultura industrial basada en monocultivos, pero también con un poder estructural enorme», que inciden en las políticas gubernamentales. O sea, que podemos alimentar «de una manera amiga de la Tierra a 8 o 9 mil millones de humanos, pero no se pueden hacer las cosas como se están haciendo ahora».

Llevo leyendo a Riechmann desde que tenía 18 años. Yo, no él. En esas fechas conocí a una de mis mejores amigas, que fue la que me lo presentó, con una cinta de cassette en la que me leía muchos de sus poemas. Esta amiga luego se transformó en una experta en sostenibilidad alimentaria y urbanismo y participa en huertos urbanos en Madrid y publicó ‘Raíces en el asfalto’, con su pareja, José Luis Fernández Casadevante, a quien pueden leer hablando de ecología en medios de comunicación y que nunca ha sido José Luis, sino «Kois». Ella se llama Nerea Morán y, cuando tenía 17, me hablaba de «De lo espiritual en el arte», de Kandinsky. También es la culpable de que yo asocie porros y Rachmaninov.

Me gusta dormir con ella, aunque yo me esté cayendo de sueño y se empeñe en terminar un libro porque le quedan nueve páginas y al día siguiente vuelva a hacerlo porque le restan seis porque resulta que el libro es un coñazo y me ha tenido con la luz encendida dos horas. También se empeña en ponerme películas de Nanni Moretti a las tres de la madrugada, después de una noche de vino y cenas: no he podido acabar ninguna. Les aseguro que han sido unas cuantas. Pero hemos visto mucho cine juntas. Y me llevó a la casa de Tarkovski.

Hace casi treinta años que la conozco y en esos treinta años han ocurrido muchas cosas, muchas: hemos creído, hemos descreído, hemos acudido a manifestaciones, nos hemos emborrachado mil veces, me ha acunado en el sofá acariciándome sin decir nada durante horas en una de las peores épocas de mi vida, hemos acabado riéndonos a carcajadas y cachondeándonos vilmente de cada suceso doloroso. La última vez que hicimos eso estábamos caminando por Florencia. Tardé ocho meses en contarlo, se lo conté a ella por primera vez y acabamos descojonadas, trastabillando por la Piazza del Duomo, tiraditas de la risa. Y volví a sentirme poderosa.

La perla Oexpecial de Navidad: así se llaman los conciertos que la Orquesta de Extremadura ofrece estos días para celebrar las fiestas. Hay alguno que ya tiene agotadas las entradas. Es el de ‘Afinando’, que se celebrará el domingo a las 18.00 en Plasencia. ‘Afinando’ es el brazo socioeducativo de la Fundación Orquesta de Extremadura, en el que se imparten clases y organizan ensayos para alrededor 150 alumnos de 9 hasta 17 años, repartidos entre la Orquesta Benjamín de Extremadura, Orquesta Infantil de Extremadura y Orquesta Juvenil de Extremadura. Pero además, hoy en el palacio de congresos de Badajoz y mañana en el de Cáceres, los dos a las ocho de la tarde, Andrés Salado dirige los conciertos con la orquesta profesional y vienen cargados de sorpresas. Vivan las fiestas.

Además de todo eso, he analizado algún barrio de Madrid con ella buscando qué se podía mejorar en un proyecto para el que la contrató el ayuntamiento y en el que ella escribió cosas como que hacían falta zonas verdes, escuelas infantiles y un par de centros de salud y el consistorio puso un parque lleno de cemento sin asientos, como siempre. He comido verduras de su huerto. Y hemos hablado mucho de sostenibilidad alimentaria. De grupos de consumo. De consumir de otra manera. De nuestro sentido del voto, porque el voto, con las amigas, nunca es secreto.

Por eso, cuando supe que venía Jorge Riechmann y que le iba a entrevistar para Canal Extremadura Radio, que es el medio en el que trabajo a diario, le mandé un mensaje. Porque Riechmann ha estado presente también en estos treinta años. Luego, mucho después de mandarme esa cinta, ella le conoció. Hoy, a las doce y media de la mañana, él participa en Ecopoesía, en el Valle del Jerte, en una charla hablando de agroecología y cambio climático con Azahara Palomeque, Mª Ángeles Pérez López y Tierra Sana. Pôr la tarde, a las ocho menos cuarto, participa en la actividad Ecopoéticas, con Miguel Ángel Vázquez. Quizá la poesía y las reflexiones hagan que comencemos a formar parte de comunidades más amplias que puedan mitigar un colapso inevitable.