Compartiendo de otro modo

Érase una vez un tiempo en el que el día de la lotería de Navidad marcaba el inicio de las fechas festivas. Había vacaciones en el cole, se ponía el portal de belén (el árbol llegó más tarde -desde aquí, un saludo a las personas con gatos que, desafiando todas las leyes de la lógica, siguen poniendo bolas brillantes en un abeto al alcance de sus patitas-, los gnomos y los elfos también), se sacaba el espumillón, se decoraba la casa y el día de Nochebuena se sacaban el mantel de Navidad y la cubertería buena y las copas de champán que había que lavar porque estaban cubiertas del polvo de todo un año. Nacía el rey de los cielos, Manolito chiquito, que parió en Belén la Virgen Pura, se le daban madroños con los que se podía emborrachar y san Cristóbal estaba en medio del mar a la una y a las dos de la mañana con el Niño de Dios en los brazos diciendo: «Dios mío, ya no puedo más», porque, a ver, san Cristóbal debería ser el patrón de todas las madres del mundo con un niño que berrea en los brazos. Luego había jolgorio, se casaba la Virgen María con el patriarca señor San José y bebíamos y bebíamos como los peces en el río, ay del chiquirritín y los doce apóstoles, las once mil vírgenes, los ocho coros, los cuatro evangelistas y las tres Marías iban a la fiesta y llegaban los pastores con sus campanillas y, sobre todo, aparecía por el portalillo otro zagal, con su tamboril, porque no tenía nada más para darle que un sonido. Que la música.

Recién comenzado el año, Ángel Briz (presidente del cine Club Fórum de Mérida, director del Festival de Cine Inédito y una de mis personas favoritas de este mundo) nos fuimos al concierto de Navidad de la Orquesta de Extremadura. Comenzamos el 2022 con la ‘Conga del fuego nuevo’, de Arturo Márquez, que es (búsquenla) una de las mejores maneras de dar la bienvenida a cualquier fecha. Lo dirigía Juan Pablo Valencia, que se pone al frente de la OEx en cuatro conciertos más, del 1 al 4 de enero. La primera parte era de música de América Latina, su continente (él es colombiano) y la segunda, de las piezas que marca la tradición, porque un concierto de año nuevo sin la ‘Marcha Radetzky’ y sin polcas y ‘El Danubio Azul’ no es un concierto de año nuevo. Pero Ángel y yo nos miramos y nos dijimos: «¿No podía haber seguido con el otro repertorio?». Este año, ha elegido temas de dos continentes y será igual de especial. Y yo me acordaré de mi padre y de los conciertos vieneses con sus macetas enormes dificultando la visión y esos señores envarados tocando las palmas al compás y a destiempo y de ese pequeño tamborilero que decía: «I played my best for Him», que es una de las expresiones en inglés que más me gustan, como la argentina «Yo te banco» o la palabra «Hygge», que es lo que se siente cuando se está a gusto con amigos y no ha pasado nada, pero os miráis y, joder, qué suerte tengo de haber conocido a esta gente que me lo pone tan fácil.

Gente que lo pone fácil.

Gente con la que no pasa nada más que eso: la vida compartida, los dolores compartidos, las risas a carcajadas, los juegos de mesa que se sacan y se ponen a un lado porque es más divertido hablar e ir a supermercados o a comprar unas botas y beber vino o lo que beba cada uno, que tampoco hay por qué beber alcohol en estas fechas ni en ninguna (pero yo a un vinito no le hago ascos porque con un par de copas tengo suficiente para los siguientes tres meses). Y hablar, hablar, hablar.

La perla Hay espectáculos navideños para todos los gustos. Destacamos tres. ‘Los músicos de Bremen’ llegan al Teatro Nuevo Calderón de Montijo a las seis de la tarde. Un musical de nueva creación, con los animales músicos a los que los seres humanos que deberían cuidarles no han atendido bien y que se marchan porque quieren hacer música. Aprenderán que estando juntos lo importante es el camino. Además, Raya Real trae a Mérida su zambomba flamenca y sus villancicos de siempre en un concierto en la plaza de España con entrada libre a las ocho de la tarde. Y a las nueve, un espectáculo puramente extremeño: la zambombá ‘Algaravía en Navidad’ en el López, creada por Carmen La Parreña: una reunión de amigos para dar la bienvenida a la Nochebuena como el año merece.

Qué complicado es hablar a veces con gente y qué fácil es hablar con los amigos.

Sí, sabemos que hay muchas personas solas, que no pueden celebrar las fiestas con nadie y a quien estas fechas se les hacen cuesta arriba. Sabemos que hay quien no habla con su familia, con lo familiares que son las Navidades, que se proyectan como una obligación de reunirte con quienes no saben crear un espacio seguro. Hay quien ha perdido a alguno de sus hijos recientemente, o a la abuela que les crió y añadan cualquier circunstancia que haga que estas fiestas sean duras y tristes, por cualquier razón. Mi deseo para el año próximo es que siempre haya una mano, porque al final, nadie es una isla. O deseo de todo corazón que nadie lo sea. La familia puede ser elegida, eso se aprende muy bien con el tiempo. Y la tristeza, si viene, es bienvenida también, porque sabemos que luchar contra ella no funciona. Que si la abrazamos y nos permitimos llorar, también nos permitiremos disfrutar y estaremos alegres y tristes a la vez y todo estará bien.

Ese es el mayor deseo que puedo ofrecer para este año. Que haya una mano, en cualquier lugar, tendida cuando lleguen los naufragios y los exilios. Que sepamos que el dolor es parte de la vida. Que escribamos a los que no están, aunque no lo puedan leer (hola, papá; hola, Jandro: la de cosas que os estáis perdiendo) o que los recordemos con uno de sus villancicos favoritos, aunque los cantemos en la soledad de nuestra casa. Y que los vivos y los muertos nos sentemos a la mesa y disfrutemos de la vida que un día compartimos y de la que seguiremos compartiendo de otro modo.

