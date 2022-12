Las salas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogerán el próximo año 2023 diez exposiciones en las que se analizarán diferentes tendencias del arte contemporáneo, entre las que destacan nombres como los de Picasso --en su centenario--, Ben Shahn o Alberto Greco.

Así, el Edificio Sabatini acogerá a partir del 3 de octubre la retrospectiva de Ben Shahn, que repasará la trayectoria de este artista reconocido como una de las principales figuras del realismo americano, además de una antológica del creador vasco Ibon Aranberri --el 17 de octubre--.

Esta programación pondrá también el foco en la conmemoración del 50º aniversario de la muerte de Pablo Picasso a través de la exposición 'Picasso 1906. La gran transformación', desde el 14 de noviembre. "Una muestra que quiere profundizar en la aportación del artista al momento germinal del arte moderno, con facetas novedosas que conectan con la actualidad", señalan desde la pinacoteca.

Mientras, medio centenar de artistas, procedentes del área mediterránea y el continente africano, formarán parte de la exposición temática 'Maquinaciones' --desde el 30 de mayo--. Además, invitará a sumergirse en el universo de Alberto Greco, en la exposición 'Viva el arte vivo' a partir del 20 de junio.

También el Reina Sofía programa la muestra sobre una legendaria editorial de vanguardia, en 'Llámalo de otra manera Something Else Press, Inc. (1963-1974)' --desde el 26 de septiembre--. Asimismo, podrá visitarse una retrospectiva dedicada a la video artista alemana Angela Melitopoulos --13 de junio-- y, por primera vez en un museo, se expone la obra de André du Colombier --16 de mayo--.

En sus otras dos sedes, por un lado el Palacio de Cristal del Parque del Retiro será escenario de dos instalaciones a gran escala: la de Ibrahim Mahama --que expone por primera vez en España, con sus sacos de yute como muestra de las lacras, injusticias y debilidades del comercio global--, y la nueva escenografía de Ulla von Brandenburg, invitando a reflexionar sobre las personas y su entorno a través de telones, cortinajes y escaleras.

Dentro de las actividades previstas para 2023, el programa de cine y vídeo contará con retrospectivas integrales de autores históricos, como Yervant Gianikian y Angela Ricci-Lucchi. En colaboración con Filmoteca se ofrecerá la retrospectiva integral a Peter Watkins y podrán verse los ciclos de tesis 'Filmar lo posthumano y Bestiario. Cine y monstruosidades'. Un ciclo de conferencias al final de año, con especialistas en Picasso, acompañará la exposición dedicada a este artista en 2023.