Pedirle perdón a esa lluvia que tanto necesitamos provoca charcos en nuestro raciocinio, pero ese perdón, de puño y letra de la poeta gaditana Sara Búho (Sara Bueno Hormigo, 1991) es una necesidad que se convierte en virtud en quien lo lee. ‘Perdón a la lluvia’ (Editorial Lunwerg, 2022) es un racimo de versos que derrochan amor, desesperación, gratitud…, entrelazados con dibujos y frases manuscritas por la autora. ‘Perdón a la lluvia’ refleja los pensamientos más profundos de la autora y su relación con el amor y con ella misma.

«En algún lugar hay dos personas suspirando a la vez, sin buscarse, temblando el mismo miedo sin consolarse, huyendo del mismo miedo sin acercarse. Hay cierta simetría en las despedidas de quienes no se quieren marchar». La poesía sigue moviendo el mundo y también a las redes sociales, que no son lo mismo. En el escaparate de las vanidades y la banalidad de nuestro tiempo, esta joven poetisa congrega a más de 400.000 adeptos en Instagram. Aún hay esperanza. Pasen y lean.

¿De qué sirve pedirle ‘perdón a la lluvia’?

Sirve a quien lo necesita. En este caso, el perdón nace de la voluntad de revisitar una infelicidad, que ha venido marcando determinados momentos y que casi siempre ha tenido que ver con cuestiones parecidas. Hay que estar convencido de que tu mirada ha cambiado para volver a esos lugares, y sanarlos empapándolos de una nueva manera de latir. El perdón es a toda esa felicidad desatendida.

Frases manuscritas, dibujos, notas íntimas conforman este poemario. ¿A dónde ha conseguido llegar, la escritora y la mujer, tras esta publicación?

A muchos nuevos lugares de paz. La nostalgia solía llevarme a espacios incómodos que ahora son seguros. Es bonito que tanto la escritora como la mujer se encuentren ahí. Lo siento como un nuevo comienzo para ambas, me ilusiona el futuro y lo que depara. Las heridas sin curar… no traen nada bueno. Bueno, libros. Creo que muchos de mis libros favoritos nacen de las heridas de sus autores.

«La familia es lo que me hace ver, a pesar de la oscuridad, que a veces pueda traer la vida»

El dolor, ¿siempre es curativo?

El dolor es dolor siempre, y es curioso lo que cada persona hace y deshace en su nombre. El dolor solo avisa de que algo no está bien. No siempre es el principio de un proceso sanador; de hecho, puede resultar especialmente destructivo en ocasiones. Lo ideal (por pedir) es atender a lo que duele, curarlo y aprender. Y todo esto a tiempo, porque hasta al dolor nos acostumbramos… tanto, que llegamos a normalizarlo. No hay nada más triste que acostumbrarse a vivir en el dolor.

Estas reflexiones, que ya fueron publicadas en redes sociales, ¿por qué publicarlas en papel? El acompañarla de notas íntimas y dibujos, ¿cierran un ciclo?

Las personas que me leen me han hecho sentir, y creo que con razón, que esos versos manuscritos forman parte de mi identidad como escritora en internet. Muchas veces utilizan esas notas para tatuajes, para dedicar… me hacía ilusión que las tuvieran compiladas. Y, como bien apuntas, sí siento que también cierran un círculo. Originariamente este libro iba a ser solo de notas, pero pasó lo que pasa cuando una empieza a abrir cajones que llevaba tiempo sin mirar… y vinieron los poemas

La simbología de la portada denota el haber superado una etapa dura y encontrarse en otro estadio. Me gustaría que me contara porqué el dejarlo tan patente, porqué convertirlo en parte de este libro de una forma tan evidente.

Para mí, cada libro es un acto de pura honestidad y me gusta reflejarlo en cada detalle de la edición. La portada está llena de simbología y me encanta que sea coherente con lo que guarda. No sé si es evidente o no, pero creo que cada persona verá una cosa u otra en función de lo que haya vivido. El punto y coma como invitación a continuar con decisión algo que podía acabarse o que podía seguir sin mayor atención; la forma de gota, si lo giras, y la tormenta cuando las juntas; la silueta frágil y contundente que se cubre pero que a la vez tiene curiosidad…

«Te amo como debería amarme a mí». Estos versos son tremendo.

Muchas gracias. Es la eterna cuenta pendiente del romanticismo cuando se va de las manos. El amor en las relaciones de pareja nos hace sentir tan bien, que a veces pasa que se vuelve insostenible porque concentras toda tu felicidad ahí. Y la sorpresa es que no pasa solo en la juventud, son patrones que con frecuencia se reproducen en el tiempo. Creo que es fundamental tener muy claro lo que necesitamos, lo que es bueno para nosotros, y no abandonarlo por mucho que nos persuada la idea del cuento que tenemos idealizado y que creemos que es lo perfecto.

¿Cómo ha logrado convertir la sensibilidad en un motor?

Mi profesión me ha ayudado mucho con esto, y la lectura. La literatura está repleta de personas que viven las emociones con intensidad, y eso nos hace sentir menos solos. La sensibilidad está mal vista, en general. Tenemos interiorizada la idea de que quienes hacen funcionar el mundo son los que no atienden demasiado a sus emociones, o quienes tienen mucho control sobre ellas. Y en parte creo que sí, que estas personas sostienen parte importante; pero la otra mitad, si es que hay dos mitades, la sostenemos las personas emocionales.

«La nostalgia solía llevarme a espacios incómodos que ahora son seguros»

En las redes sociales uno encuentra lo mejor y lo peor. ¿Cómo ha logrado sobrevivir, vivir, crecer con esa sensibilidad extrema que le caracteriza bajo ese foco constante?

Me gusta pensar que es un foco amable, discreto, seguro. No recuerdo una mala experiencia como tal en redes sociales. Supongo que tiene que ver con el tipo de persona que se acerca a leerme, que es gente sensible y empática. Estas personas, en el momento que encuentran algo que no les gusta o que ya no les interesa, se marchan sin hacer ruido. También he aprendido de opiniones constructivas, y es una suerte. Estoy muy agradecida por eso, porque al final es lo que me gusta generar, espacios donde todos podamos sentirnos respetados. El ‘sincericidio’ no aporta nada positivo, y parece ser que está a la orden del día.

“El amor en las relaciones de pareja nos hace sentir tan bien, que a veces pasa que se vuelve insostenible porque concentras toda tu felicidad ahí”

Por último, ¿por qué el nombre artístico de Sara Búho?

Nace de aunar mis dos apellidos: Bueno y Hormigo. Una bonita casualidad. No sé cuánto tiempo me acompañará, pero va a ser siempre un símbolo de familia. La familia es lo que me hace ver, a pesar de la oscuridad, que a veces pueda traer la vida.