"La manera de mejorar la autoestima es dejar de bajarla"

Último día del año, y comienzo de los nuevos y buenos propósitos para el próximo. Conocer y reconocer nuestro contexto vital es esencial para no caer en sueños que en 365 días veamos incumplidos; por eso, es importante marcarse objetivos elaborados que nos ayuden a la mejora en, al menos, la mayoría de los espacios vitales, sin caer en la ansiedad tras comprobar que lo que deseamos con tanta ilusión eran, precisamente eso, ilusiones. De todo esto hablamos con María Ibáñez y Jesús Jiménez, autores del libro ‘Ordena tu mente para ordenar tu vida’ (editorial La Esfera libros, 2021), especialistas en psicología aplicada que nos enseñan a pensar con inteligencia para poner orden -y concierto- en nuestro día a día, y así resolver las causas de la confusión y el sufrimiento que nos produce no poder solucionar los problemas. Hay que seguir soñando que el nuevo año será mejor que el anterior, eso siempre, pero tras esta entrevista quizás lo hagamos, en esta ocasión, con un poco de más suerte. Pasen y lean.

Las personas en estas fechas solemos plantearnos nuevos propósitos para el año que entra.

El impulso o la necesidad de marcarse unos objetivos para el nuevo año surgen la mayoría de las veces para acallar la conciencia, otras con el secreto convencimiento de que no se van a cumplir, pero con la esperanza de que algo cambie, y otras con una verdadera intención de cumplirlos. Es un intento muy poco elaborado de mejorar la propia vida y sentirse mejor. El logro de los objetivos se suele plantear mediante la fuerza de voluntad y el empeño, este año dejo de fumar y voy a ir más al gimnasio, por ejemplo. Pero sin un análisis sosegado de cuáles son los obstáculos psicológicos que pueden impedir cumplir esos objetivos y cómo resolverlos, estos propósitos estarán abocados al fracaso. Siguiendo el ejemplo, si el motivo de fumar es calmar la ansiedad, pero no se va a hacer nada al respecto es poco probable que se logre dejar de fumar. Más que tener objetivos diarios, semanales o anuales, hay que tomar un rumbo correcto con el propósito de ir aprendiendo a resolver lo que va mal.

Cuando nos planteamos estos propósitos o nuevas metas… ¿Pensamos en nosotros o en los demás?

Muy habitualmente se piensa en mejoras personales, como llevar una vida más saludable, mejorar económica o laboralmente, y otras más de carácter psicológico como enfadarse menos, ser más asertivo o empático. Pero también hay muchos buenos propósitos encaminados a mejorar las relaciones de pareja o familia, reforzar los lazos de amistad, hacer algo por los demás.

Si no lo conseguimos, algo habitual, nos frustramos, sufrimos, ¿Qué ocurre?

Aún en los casos en que los buenos propósitos se vivan como un mero ritual navideño más, en el que muchos bromean e ironizan sobre los propósitos que no cumplieron del año que termina y que nuevamente se proponen para el que viene, hay siempre un fondo de malestar ante la impotencia de no poderlos cumplir. El consejo que es que las personas sean conscientes de que si sus propósitos son buenos y no logran cumplirlos es porque el método que utilizan es el equivocado.

Para poner en orden nuestra vida es importante que sepamos ordenar nuestra mente. ¿Y qué significa ordenar la mente?

Ordenar la mente es descubrir los errores psicológicos que cada uno lleva consigo. Estos errores surgen de experiencias malinterpretadas, conclusiones equivocadas que pasan a la memoria como verdaderas y que van a actuar de forma automática en la vida cotidiana. Estos errores psicológicos acumulados son los responsables, por ejemplo, de que el pensamiento no pare y parezca en muchas ocasiones incontrolable.

¿Y cómo lo conseguimos?

Comprendiendo los errores psicológicos. Si con lo que una persona sabe hay desorden y malestar, entonces hay que descubrir algo nuevo, no seguir recurriendo a lo que no funciona. Para ello hay que prestar atención a cómo se actúa, a lo que se siente y a lo que se piensa. Para facilitar esta tarea, impartimos conferencias y escribimos nuestros libros, especialmente el último, ‘ordena tu mente para ordenar tu vida’. En él exponemos errores habituales y estrategias que no funcionan, así como lo que sí funciona. Un ejemplo es lo que tanto se habla sobre cómo aumentar la autoestima, que se proponen maneras que no van a funcionar a largo plazo, pues suelen basarse en la autosugestión, el auto convencimiento y la acción. La manera de mejorar la autoestima es dejar de bajarla. Cada persona habitualmente baja su autoestima, de forma semiinconsciente, criticándose cuando se equivoca, haciéndose reproches e insultándose, comparándose con otras personas y generando envidia, odiándose a sí mismos… todo esto es muy, muy habitual.

¿Qué aconsejarían a los lectores que sienten que les cuesta encontrar su rumbo?

Que traten de dedicar un tiempo a descubrir, a comprender las causas internas de lo que les hace sufrir. Incluso en las situaciones más complicadas, siempre hay algo que uno puede aprender para resolver el sufrimiento y encontrar soluciones a esos problemas.

«Pensar no es lo mismo que reflexionar. Muchas personas creen que al estar pensando en algo están reflexionando sobre ello. Pensar es replicar una información, traerla de la memoria o rumiarla. Reflexionar es poner a prueba esa información», ¿y cómo se consigue eso?

Hay que prestar atención a la realidad, tanto a lo que nos rodea como a lo que ocurre en nuestro interior, y tener curiosidad por comprender algo nuevo. Hacerse preguntas a las que no se tiene respuesta y dejar que la curiosidad y el interés nos lleven a encontrar dichas respuestas.

Vivimos un momento cambiante y adverso, ¿cómo se puede hacer frente desde las emociones?

Comprender la parte emocional es imprescindible para afrontar situaciones difíciles como lo fue la pandemia, y para una situación inestable, económica y geopolítica como la actual. Una de las claves es aprender a prestar atención a las sensaciones corporales que producen las emociones, el malestar, y perderles el miedo, para luego profundizar en su origen y su solución.

¿En qué consiste el método observacional, en ocasiones pasivo?

Si como método observacional se entiende observar de forma pasiva va a tener muy poco resultado, probablemente derivará en una forma de reprimirse y controlarse. Para que la observación de la realidad sea efectiva, debe hacerse con curiosidad por comprender, con interés por descubrir, por darse cuenta de lo que pasaba desapercibido, de la relación entre determinados pensamientos y emociones. Entender lo que se observa y sus causas. Debe ser algo apasionante, no pasivo, ni mecánico y aburrido.

¿Consejos prácticos para luchar contra el trastorno más frecuente, la ansiedad?

La ansiedad puede tener diferentes matices e intensidades, desde un nerviosismo hasta un ataque de pánico, puede haber algún acontecimiento que la ponga en marcha o de origen aparentemente desconocido. La clave ineludible es que cada persona comprenda que la ansiedad no es una enfermedad, es un síntoma. Las causas de la ansiedad son diferentes miedos, muchos de ellos reprimidos e inconscientes. La única forma de resolver la ansiedad, resolverla, no controlarla, ni gestionarla, no convencerse de que es un mecanismo equivocado de huida, ni que hay una ansiedad buena y una mala, la única forma de resolverla es descubrir qué miedos están produciéndola y aprender a resolverlos.

Ayúdenme a terminar la frase: «Quizá sería necesario antes de plantearnos cualquier propósito…

Ser conscientes de que para lograrlos tenemos que dedicar un tiempo a comprender las causas que van a impedir que los consigamos, y aprender a resolverlas. Imaginar que uno logra sus propósitos por puro autoconvencimiento produce una sensación placentera casi inmediata, pero dura muy poco tiempo.