Queridos Reyes Magos

Estoy recordando ahora una carta que escribí cuando era pequeña. En el sobre solo ponía «SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente». Ahí descubrí que SS. MM. significaba «Sus Majestades» y que eso se llamaba «abreviatura». Yo, muy angustiada les preguntaba a mis padres que cómo les iba a llegar, si allí no había dirección, ni código postal, ni calle ni número y me respondían, como siempre: «Son magos».

Me vienen fogonazos de las veces que me senté a la mesa camilla para escribir: «Queridos Reyes Magos, como este año he sido muy buena, quiero que me traigáis...».

Pedía muchos libros. También pediría muñecos y esas cosas, pero pedía muchos libros. Ahora me mandan fotos de mis sobrinos leyendo y me siento tan feliz como aquel día en que Altea Wiegand, con 11 años (apúntense ese nombre porque pronto verán exposiciones suyas) abría la mochila y sacaba un libro para el viaje en tren. La miré con el mismo orgullo con el que la miraría si la hubiera parido yo, porque eso es lo que pasa con las hijas de las amigas: que son un poco tuyos también.

Esta columna es de cultura y miren: estoy recordando la infancia y escribiendo a los Reyes Magos. Durante estos días, todo el mundo les ha pedido cosas. Yo, realmente, quiero lo que ya tengo: a los amigos de siempre y la posibilidad de ir al teatro, al cine, a conciertos y a cenar después o a tomar café y tarta antes y reír y alguna noche que se alargue porque estás a gusto y una vida tranquila y sosegada sin sustos. Y un cacho de roscón para desayunar esta mañana con el café. Porque, al fin y al cabo, todos los que leemos esto ahora estamos vivos. Mejor o peor, con más o menos achaques, usando una lupa o agrandando las letras del ordenador, pero vivos. Todas estas horas ante nosotros: todas estas horas para la soledad elegida, para la compañía, para hablar con gente a la que le dices una frase y ya entiende todos los contextos y las situaciones porque llevan contigo veinte o treinta años, para la risa, para compartir los llantos y los días en que no andamos perrunilleros, para enjaretar lo que queremos hacer y aprender y sentir este 2023 y para ir cambiando los planes conforme vaya ocurriendo esa cosa que llamamos vida. Tiempo para aburrirnos, para encabronarnos, para las decepciones, para buscar las palabra de una charla complicada, para leer poesía, para aprender un idioma, para acariciar la cabeza de un niño cuando se duerme, para hablar con la abuela si uno tiene la suerte de tener una abuela viva, para recordar a los amigos muertos, a los familiares muertos y para que te duelan las ausencias también, para desesperanzarse con las noticias y la vivencia del cambio climático o de las guerras o de la llegada de pateras a las costas, para decir «pero vaya mierda de mundo» sabiendo que ahora estamos mejor; para horrorizarse ante la posibilidad de que la ultraderecha gobierne en algún sitio más; para ser más inclusivos; para escribir, para poner unos garbanzos en remojo, trabajar o buscar trabajo pensando que lo mismo este año si; para embarazarse, para celebrar una boda; para esperar otro concierto de año nuevo de la Orquesta de Extremadura porque la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, si yo hace nada tenía 20 años; para escuchar ‘The Pianoman at Christmas’ de Jamie Cullum otro mes de diciembre y para volver a poner el vídeo del discurso que dio en la UWA (University of Western Australia) Tim Minchin, que escribió el mejor villancico del mundo.

Tim Minchin le decía a los estudiantes algunas de las cosas que forman parte de mis propósitos absurdos de año nuevo: ser microambiciosa, no tener grandes sueños sino pequeñas metas; no buscar la felicidad, sino tratar de hacer feliz a alguien porque llegará como efecto secundario y no podemos estar siempre contentos. Que hay que hacer deporte, incluso los «pastosos, pálidos, fumadores graduados en filosofía que arquean sus cejas en una curva cartesiana mientras ven a la muchedumbre en movimiento serpenteando a través de los conos de tráfico de su existencia» porque ustedes están equivocados y ellos tienen razón: «Piensas, luego existes, pero también: haces ‘footing’, luego duermes bien, luego no te agobias por una agonía existencial». Viviremos mucho tiempo: vamos a necesitar el cuerpo y mejor que hayamos levantado muchas pesas antes. Este año tengo el reto de 50 kilos en peso muerto. Voy por 36. Luego me ducho y abro un libro, ‘mens sana in corpore’ sano y etcétera.

«Hay sólo una cosa sensata que hacer con esta existencia vacía, y es: llenarla. (No llevarla. Lle-nar-la). Y, en mi opinión (hasta que la cambie), la mejor forma de llenar la vida es aprendiendo todo lo que puedas sobre todo lo que puedas, estar orgulloso de lo que sea que hagas, siendo compasivo, compartiendo tus ideas, corriendo, siendo entusiasta. Y también está amar, viajar, el vino, el sexo, el arte, los niños, dar, y escalar montañas». Porque pronto estaremos muertos, pero ahora estamos vivos y queremos que nos traigan, queridos Reyes Magos, esta posibilidad de dar y de vivir más. Por favor y gracias.