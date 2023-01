Dos de los raperos con más renombre de España están de vuelta juntos. Después de unir sus rimas en Ringui dingui -un éxito que cuenta con 13.726.472 escuchas en Spotify-, SFDK y Kase.O. han sacado a la luz Señores del brunch. Una canción que no ha dejado indiferente a nadie y mucho menos a sus fans, que han aplaudido esta colaboración. No solo porque se trate de dos de los mejores del hip-hop nacional, sino por sus barras críticas, ácidas y líricas, como de costumbre.

Tanto Zatu, rapero sevillano que pone voz a SFDK junto a su dj Acción Sánchez, como Kase.O (Javier Ibarra, ex líder del mítico grupo Violadores del verso) destacan por sus ritmos y versos reflexivos sobre política y la sociedad en general, entre otras cosas. Este último no iba a ser menos y Zatu hace referencia a las incidencias del tren extremeño: "Si vas a Extremadura no lo hagas en Renfe/ Igual te quedas a oscura en mitad del tren / Vaya puta locura a nadie convence".

Sin embargo, esta no sería la única referencia a la región. Cuando llega el turno de Kase.O, canta: "Cuánto más necesito para ser Dios, Dios". Una rima que traslada de forma directa a la mítica canción de Extremoduro, Jesucristo García: "Cuánto más Necesito para ser Dios, Dios, Dios / Cuánto más / Necesitó convencer".

"Fuck gente", ponen el broche al unísono del tema que se publicó hace 24 horas y ya lleva 185.083 reproducciones en YouTube.