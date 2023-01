Ese pequeño milagro que sucede

Un personaje muy roto, muy dañado, no por su culpa, le dice a un chaval que no tiene amigos: «Fui a la universidad y conocí a personas que, por alguna razón, decidieron ser amigas mías y me enseñaron… todo, la verdad. Ellos me hicieron, mejor dicho, me hacen mejor de lo que realmente soy. Ahora no entiendes a qué me refiero, pero algún día lo comprenderás. Creo que el único secreto que tiene la amistad es dar con personas que sean mejores que tú, no más listas ni más populares sino más buenas, más generosas y más compasivas, y valorarlas por lo que pueden enseñarte, escucharlas cuando te dicen algo sobre ti, por malo (o bueno) que sea y confiar en ellas, que es lo más difícil de todo, pero también lo mejor».

Yo, que odio los parrafitos de consejos en los libros, ese «te voy a descubrir la vida porque soy mayor que tú», me detuve en este párrafo, en mis días de universidad, cuando por fin conocí a gente con la que podía intercambiar lecturas, que me abrían el horizonte a mamporros, personas que se transformaron en un hogar cuando el hogar no lo era, con las que comenzó a ser fácil hablar, cuando nunca fue fácil hablar, y los pienso, pienso en esas caras que llevan conmigo desde que yo tenía 18 y 19 años, hace casi una treintena y en los que llegaron más tarde, en el abrazo de Julio en la cocina mientras me preparaba un café estas Navidades, en la manera en que no opinan, en ese compartir los éxitos cotidianos (estoy haciendo deporte; me han dado un premio; he conocido a un astrónomo con el que quiero trabajar; estoy montando una obra de teatro) y relees las palabras que escribió Hanya Yanagihara en ‘Tan poca vida’, que ha editado Lumen y que es, como decía Aitana Sánchez Gijón, «tan excesivo en el dolor» que no sabía si recomendarla y, aunque sé que no es de esos libros que me van a cambiar la vida, hacía tiempo que no me enganchaba de una manera tan febril a una historia y a unos personajes que también son yo.

A veces pasa con algunos libros. No te vuelven del revés pero te reconoces. Se lo cuento a Fernando Pérez, que acaba de publicar ‘Término medio’ en RIL y que me dice que a él le pasa con Vivian Gornick y que comienza su poemario citando «Lo que cantan los poetas no es mentira ni es verdad».

Y pienso: pienso en Domingo Frades, del que se presentará póstumamente ‘Versus valeoris da nosa fala’, a las siete de esta tarde en el Meiac y de su hija, que me escribió para contármelo y en el drama terrible que supone perder a un padre, muchas veces. Otras veces no; otras veces es un alivio. Pienso en la ruptura de Pancho Varona con Sabina: hoy Varona toca en Montijo, en el Nuevo Calderón. En la gente que quería ir a los conciertos de Carolina Durante, que se han cancelado por la afonía de quien canta, Diego García Ibáñez. En las entradas agotadas casi nada más salir de ‘Los vigilantes de la obra’, la última comedia de Francis Lucas, que escribe las mejores comedias del mundo (lo digo con conocimiento de causa, porque no me gustan las comedias) y en la que trabaja, por fin, con José Antonio Lucia. En lo asombrados que se quedarán los turistas cuando descubran una coreografía ideada por Andrés Talavero para Aministía Internacional, con alumnos y alumnas del bachillerato artístico en el IES Al-Qazeres de Cáceres, a las 18.30 horas en las escaleras del Arco de la Estrella de Cáceres. En quienes escucharán a Corizonas en la sala Contacto de Navalmoral de la Mata mañana. En lo valiente que hay que ser para montar una obra de teatro que es un monólogo y quererla llevar a un escenario cuando hace dos años que has acabado la carrera de Arte Dramático en la ESAD, como hará también este sábado Máximo Leal en La Nave del Duende de Casar de Cáceres a las ocho y media. En la ilusión de Jarancio representando en Puebla de la Calzada, también este 21 de enero, ‘Que doló ma grande’, con el objetivo de recaudar fondos destinados a los damnificados por las inundaciones en la localidad de La Roca de la Sierra.

La perla El Palacio de los Barrantes-Cervantes acoge la exposición ‘Francisco Becerra y la arquitectura iberoamericana del siglo XVI’. La exposición estará abierta al público hasta el 12 de febrero de 2022, en horario de jueves a sábado de 12.00h a 14.00h y de 18.00h a 20.00h, y los domingos solo por la mañana. Su acceso es gratuito. Es un homenaje que realiza la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, de la que el comisario de la muestra, Javier Pizarro, fue presidente. Francisco Becerra (nació en Trujillo, Cáceres, 1545 y murió en Lima, 1605) era cantero y arquitecto y trabajó en la América española durante el siglo XVI. Quizá fue el más importante de los que trabajaron en América durante este siglo. Además, se rinde homenaje a otro arquitecto, Martín Casillas. Dos figuras para recuperar.

Pienso en que iré con amigos a ver ‘J’attendrai’, dirigida por Emilio del Valle, a quien siempre me gusta abrazar y preguntarle qué están escribiendo Isidro Timón y él, porque además es de José Ramón Fernández, que escuchó un día gritar a un familiar en 1980, porque ‘J’attendrai’ -nos cuentan- no revisa la brutalidad del nazismo, sino la tragedia individual de los que sobrevivieron al miedo, al dolor, y han vivido el resto de su vida con la culpa de haberse salvado, y con otro miedo atroz: el de ver la sospecha hacia tu persona en la mirada del otro, de los otros, de los que saben que tú has sobrevivido, porque, al fin y al cabo, algo malo habrías hecho para salvarte…».

Y recuerdas que estas cosas siempre puedes comentarlas con personas que son mejores que tú. Personas excesivamente cuidadosas con tus procesos, tu vida, tus autodestrucciones, tus roturas, los aspectos de tu vida en los que quieres ser discreta al menos por un tiempo. Esa gente admirable que camina contigo, por una cuestión afortunada y azarosa que hace que, de pronto, hayan pasado 15 o 30 años y te des la vuelta y sigan ahí.