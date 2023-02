"Defiendo que las cosas bien hechas hay que mantenerlas"

Ya va quedando menos para que los aficionados al flamenco y también a la cultura y el patrimonio disfrutemos del Festival Flamenco de Jerez de la Frontera (Cádiz). Un festival que este año arranca con 13 estrenos absolutos, el apadrinamiento de la compañía de ShojiKojimaesta en el ciclo de compañías extranjeras y, entre otras buenas noticias, con todos los cursos al 100% de alumnos de todas las partes del mundo. Vuelve el rugir de los ruedines de las maletas por la zona vieja de la ciudad natal de este arte arrastradas por esa avidez de flamenco que, del 24 de febrero al 11 de marzo, saciará un festival, que bajo la dirección de Isamay Benavente (La Línea, Cádiz, 1965), vuelve a poner a la palestra el arte más culto del mundo como así bautizó García Lorca a este vicio sano que es el flamenco.

Extremadura estará presente de la mano de Miguel Vargas y El Peregrino, nuestros ‘comanches de lo autóctono’ que, bajo la dirección de Marco Vargas & Chloé Brûlé, vuelven, tras su éxito en la Bienal de Sevilla, con ‘Origen’ el 25 de febrero, a la una de la tarde, en el Museo de la Atalaya con ese lenguaje propio desde el flamenco y la danza. Un motivo más para no faltar a la cita con la verdad del flamenco, a través de 46 espectáculos en el Teatro Villamarta, las Bodegas González Byasso la Sala Compañía, y este año también, como novedad, la obra ‘Liturgia’ en la iglesia de Santiago. ¿Alguien da más? Pasen y lean.

En esta 27 edición, Jerez de la Frontera recibe a nombres como María Pagés, Eva Yerbabuena, Israel Galván, Patricia Guerrero, Rafaela Carrasco u Olga Pericet, Eduardo Guerrero, María del Mar Moreno o Gema Moneo, al margen de la presencia de ShojiKojimaesta que «quiere rendir tributo a una ciudad y un festival en la que siempre han acogido sus obras con entusiasmo». Si le pregunto por las novedades me resulta hasta obsceno.

«Las iglesias son un espacio que invitan al recogimiento, a vivir el flamenco de otra manera»

Bueno, como novedad le puedo decir que vamos a tener los cursos 100% llenos; y es que este año, sí que sí, es en el que vuelve todo el mundo, de forma masiva, al Festival de Jerez. En lo artístico, ya le adelanto que este año va a ser brillante porque hay muchos estrenos que ya han pasado por la bienal; muchos artistas con espectáculos muy potentes…, creo que hay una selección muy buena…, y luego 13 estrenos absolutos, un ciclo de compañías extranjeras; viene por primera vez la compañía Yjastros desde Albuquerque el 28 de febrero de la mano del coreógrafo y bailaor y director artístico Joaquín Encinias, y como le decía, la compañía deShojiKojimaque presentará el estreno absoluto de ‘Toda una vida’, el miércoles 1 de marzo, con la que el bailaor japonés rinde tributo a la ciudad y al festival, además, apadrinando un ciclo que pone en valor una de las líneas programáticas del festival: acoger y dar espacio a los creadores, bailaores, bailaoras y compañías de fuera de nuestras fronteras. La verdad es que tenemos de todo, cante, baile, guitarra, ¡de todo!

Dirige el festival desde 2008 ¿da vértigo?

Cuando va a empezar, ahora que he visto el calendario de febrero, me digo: ¡madre mía! ¡La que se nos viene encima de intensidad! Pero bueno ya le tenemos un poco más o menos cogida la dinámica, pero siempre da un poco de vértigo porque siempre hay algo nuevo. Este año ocupamos el primer día la Iglesia de Santiago, a cuyos responsables agradezco su generosidad con el espectáculo ‘Liturgia’ de la mano de José Maya al baile, Rafael Jiménez ‘Falo’ y Sandra Carrasco cante y Diego Amador Jr y José Lu a cargo de los instrumentos. Una actuación singular e inmersiva en una liturgia andaluza a través del flamenco…, en fin, siempre hay algo nuevo que a todo el equipo nos obliga a no dormirnos en los laureles.

Lo de ocupar templos para desarrollar otro templo, como es el flamenco, funciona muy bien, solo hay que ver el éxito, durante la Bienal de Sevilla, de los espectáculos en la Iglesia San Luis de los franceses. Se convierte, al fin y al cabo, en una reunión de cabales…

Nosotros llevamos mucho tiempo ocupando una que es la Sala Compañía que fue originalmente iglesia de la antigua residencia de la Compañía de Jesús. Disfrutar de bailaores y guitarristas solistas, enmarcados en esas columnas del altar…, si, es verdad. Los templos son un espacio que invitan al recogimiento, a vivir el flamenco de otra manera. También es una forma de acoger a toda la ciudad y a cualquiera que quiera aprender. Es otra forma de poner en valor la ciudad y el patrimonio artístico porque la ciudad de Jerez es una gran desconocida para mucha gente y tiene rincones bellísimos. Ya pusimos en valor las Bodegas González Byass con el ciclo, un poquito el alcázar, la iglesia que le decía, este año también Santiago, los Museos de la Atalaya que va hacer tres años ya.

"Abriremos el festival con un guiño a Extremadura e invito a todos los extremeños a conocer Jerez»

Precisamente en los Museos de la Atalaya el día 25 de febrero habrá presencia extremeña en el espectáculo ‘Origen’…

Sí, de Marco Vargas & Chloé Brûléy todo el mundo me habla ¡maravillas! de esos dos grandes artistas de su tierra; toda la gente me dice que una de las cosas especiales de ese espectáculo es tener a esas personas tan auténticas dentro de la obra. Abriremos el festival con un guiño a Extremadura e invito a todos los extremeños que no conozcan Jerez que se den un salto porque es la mejor forma de conocer la ciudad: con un Jerez muy flamenco, espectáculos en lugares maravillosos y un buenísimo ambiente por sus calles. Jerez es una ciudad que sabe recibir a toda la gente que viene a disfrutar de nuestro arte.

«Jerez es una ciudad que sabe recibir a toda la gente que viene a disfrutar de nuestro arte»

Cuando empieza a rodearte el sonido de las maletas que te pasan por los lados, ya se respira y se siente el flamenco. ¿Este es un éxito de Isamay o del arte?

Primero tengo que decir que es un éxito del diseño del festival. Yo participé desde el principio, pero el ideólogo de todo es Francisco López, que hizo fenomenal el modelo: que se dedicara al baile, que pasara muy poco tiempo, de que uniera cursos con espectáculos... soy una gran convencida de que el diseño está muy bien concebido. Y yo lo único que he hecho ha sido ahondar en ese diseño, mantenerlo, que es algo que no está de moda porque en nuestro país parece que cada vez que se cambia de dirección o algo así, el que llega tiene que cargarse todo lo que estaba hecho anteriormente. Defiendo que las cosas bien hechas hay que mantenerlas. Y, al contrario, si uno puede, humildemente mejorarlas. Yo creo que el éxito del festival de jerez es un éxito del equipo, de diseño, ¡yo es que tengo detrás a un equipo maravilloso!