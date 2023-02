El artista y fotógrafo extremeño Juan Carlos Martínez (Campanario 1978) murió ayer. Según recoge la agencia Europa Press, el Centro Unesco de Extremadura ha lamentado este sábado su fallecimiento.

El fallecidó ganó la última edición del VI Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo con su obra Physical Landscape, un certamen que organiza esta entidad en colaboración con la Junta de Extremadura y las Comisiones de Desarrollo Regional (CCDR) de las Regiones Alentejo y Centro de Portugal.

Juan Carlos Martínez era licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y Máster Internacional de Fotografía por la escuela EFTI, Madrid y en su trayectoria, además del Premio Castelo de Fotografía, había recibido numerosas becas y premios, entre los que destacan el Primer Premio ABC de Arte en su IX edición y las Residencia del Colegio de España en París y en la Academia de Roma. Su obra ha sido exhibida en espacios La Casa Encendida, el Circulo de Bellas Artes, el Museo ABC de dibujo, o el Museo de América, en Madrid, entre otros.

Su última exposición se ha visto hasta el 31 de enero en la Sala Europa de Badajoz, con su trabajo New ways of experimenting with the emotions of the image, premiado con una de las ayudas a artistas visuales que convoca anualmente la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.

Además, en marzo está previsto que comience en Portugal la itineraria de la exposición de obras premiadas y seleccionadas del VI Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo, entre las que se encuentra la mencionada obra.

"El Centro Unesco de Extremadura se suma a las muestras de dolor y apoyo que están recibiendo los familiares y amigos de Juan Carlos Martínez y con ello reconocer su trayectoria e importante labor en el campo de las artes visuales de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país", ha indicado este sábado la institución en nota de prensa.