Fundación Mapfre ha presentado este miércoles 8 de febrero las exposiciones 'Leonora Carrington. Revelación' y 'Facundo de Zuviría. Estampas Porteñas' que podrán visitarse desde el 11 de febrero hasta el 7 de mayo en las Salas Recoletos, situadas en el Paseo de Recoletos, 23, Madrid.

'Leonora Carrington. Revelación'

Autora versátil y ecléctica, con intereses muy variados y diversas formas de expresión, Leonora Carrington (Clayton-le-Woods, Lancashire, 1917-Ciudad de México, 2011) resulta una figura clave para formar una imagen más completa del arte del siglo XX.

Adelantada a su tiempo en su preocupación por la ecología y los derechos de la mujer, desarrolló un lenguaje con el que evocó “un mundo fascinante de rituales mágicos donde nada es lo que parece y suceden las más increíbles transformaciones”, en palabras de Tere Arcq, comisaria de la exposición junto con Carlos Martín y Stefan van Raay.

La muestra, organizada en colaboración con el ARKEN Museum of Modern Art de Dinamarca, recorre la trayectoria completa de la artista: su producción como pintora, escritora, escultora y creadora de tapices desde la década de 1930 hasta su fallecimiento.

El recorrido expositivo, que se despliega a lo largo de 10 secciones, combina el relato biográfico con el estudio de los temas más destacados en la obra de Carrington. Tras abordar sus orígenes en la Inglaterra posvictoriana, su vinculación al surrealismo y su paso por España, la muestra se adentra en intereses como la posición de la mujer en el mundo y en la historia, el desarraigo y las migraciones, el esoterismo y la magia o el sincretismo religioso y cultural. La figura de Leonora Carrington se revela como la de una artista cuyo trabajo encuentra numerosos ecos en las preocupaciones y retos del mundo actual.

La exposición está formada por 188 piezas, en su mayor parte inéditas en España y en Europa, donde Carrington ha contado con escasa representación. Entre ellas destacan el conjunto decorativo realizado para la casa que compartió con Max Ernst en el sur de Francia; 'Down Below', el único cuadro localizado entre los dos que realizó en España, y que inspira sus 'Memorias de abajo'; otras obras clave como 'Green Tea' (del MoMA de Nueva York) o 'The House Opposite' (West Dean College), donde presenta un auténtico inventario de sus vivencias hasta su llegada a México. La exposición se corona con su gran proyecto para el Museo Nacional de Antropología de México, el mural 'El mundo mágico de los mayas', que solo en una ocasión anterior ha cruzado el Atlántico y se presenta por primera vez ahora al público español.

La Fundación ha contado con el apoyo de más de 60 prestadores, entre los que destacan importantes instituciones como el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA), los Harvard Art Museums, el Art Institute of Chicago, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea de Roma, el Museo de Arte Moderno de México, el Museo Nacional de Antropología de México, la Tate Modern de Londres o el Tel Aviv Museum of Art, así como destacadas colecciones particulares.

'Facundo de Zuviría. Estampas Porteñas'

Facundo de Zuviría (Buenos Aires, 1954) decidió dedicarse a la fotografía de forma más profesional en 1983. Una de sus primeras intenciones fue la de armar un archivo de imágenes de Buenos Aires. El proyecto no llegó a materializarse, pero a partir de ese momento nunca dejó de capturar sus calles, las fachadas de las casas, los patios interiores, los escaparates o las señales hoy levemente obsoletas.

Fotografió también carteles superpuestos unos encima de otros, lacerados, que pertenecen a una época superada o en vías de caducar, lo que ofrece, en su conjunto, la nostalgia de una ciudad pasada en proceso de transformación, lugares que ya nunca volverán a ser los mismos.

De esta manera ha ido construyendo a lo largo de su trayectoria una imagen paralela a la de su propia ciudad, la suya propia, que, hasta hoy, no lo ha abandonado.

En la estética de Zuviría asoma la influencia de grandes fotógrafos de lo urbano, como Walker Evans y Horacio Coppola -considerado el padre de la fotografía moderna argentina-, pero también la de artistas plásticos como los del arte pop norteamericano e inglés o Edward Hopper y de la literatura; no en vano su escritor preferido es Jorge Luis Borges, otro, como Zuviría, infatigable peatón bonaerense.

La exposición 'Facundo de Zuviría. Estampas porteñas', comisariada por Alexis Fabry, recorre cuarenta años de trayectoria del artista, de 1982 a 2022, a través de 195 fotografías en blanco y negro y en color y ofrece un itinerario lineal, un todo continuo solo interrumpido por las series Siesta argentina, la más conocida y política, y Frontalismo, gran ejemplo de su inclinación por la composición y la simetría.

Los modos de trabajar del autor son dos: por un lado, proyectos prolongados en el tiempo que surgen de una idea previa y en los que cada imagen se subordina a ese concepto original, como ocurre en 'Frontalismo'. Esta serie, iniciada en 2010, era en un principio una serie con punto final; sin embargo, todavía continúa abierta.

Lo mismo ocurre con 'Estampas porteñas', que el artista considera su trabajo más personal, pues se nutre de motivos a los que vuelve una y otra vez en sus paseos habituales por Buenos Aires.

Por otro lado, aborda series de carácter autónomo y acotado, como en el caso de los fotogramas (1981-1983), las secuencias (2000-2004), la citada 'Siesta argentina' (2001-2003) o los cianotipos de libros que elaboró durante la pandemia (2020-2021), por citar algunos ejemplos.