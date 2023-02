Antonio Reyes Montoya (26 de julio de 1977, Chiclana de la Frontera, Cádiz) tiene la capacidad de cantar de raíz el flamenco de vanguardia. Él asegura que es fruto de haber nacido «con el cante» y yo le añado que, al margen de las facultades naturales y la ‘nacencia’, también están las horas de estudio y la curiosidad. Esa virtud innata con la que tienen que convivir y pelear los que quieren alcanzar el éxito, sea cual sea el ámbito en el que se desarrollen. Escuché a Antonio Reyes una siguiriya en la colaboración que hizo con la bailaora Manuela Carrasco en su espectáculo ‘Manuela’, en la Bienal de Flamenco de Sevilla, y no solo mi cuerpo se estremeció. Todo el público contuvo el aliento al unísono. Fue un momento glorioso. Espectacular. Así que, una vez escuchado eso Antonio Reyes ya puede hacer lo que quiera, porque siempre lo hará bien. Canta lo que sabe, y sabe lo que canta. Acompañado de Dorantes y José del Tomate, el 7 de mayo, en el Teatro Soho Caixabank de Málaga, el gaditano ofrecerá el espectáculo ‘Sinfonías’, una selección de cantes con los que, a través del cante, guitarra y piano, buscará adentrarse en un universo de armonía y compás a través de estas tres figuras destacadas del género. Un lujo y una oportunidad de desentrañar a estos flamencos de cuna en la tercera edición de un festival, que, como el resto, siempre será bienvenido. Para no perdérselo. Pasen y lean.

¿Cómo ha evolucionado su cante hasta hoy?

Yo me escucho hace unos años y lo hago ahora y la verdad es que me veo mucho mejor, pero también porque ante todo yo soy aficionado al cante y me preocupo de aprender cada día más porque en esto uno nunca acaba de aprender. En el flamenco uno se muere aprendiendo. Pero si que he evolucionado bastante, yo me escucho de hace diez años y veo la evolución. Creo que estoy mucho más cuajado, la voz mucho más redonda, más conocimiento.

En el flamenco, hoy por hoy, ¿Qué es más importante, tener buenas cualidades físicas o tener afición?

Todo, porque es un cúmulo de cosas. Yo creo que para cantar bien hay que nacer con el cante y sobre todo tener una afinación buena, conocimiento, es un cúmulo de cosas, voz también..., pero lo más importante es haber nacido con el cante y luego ya con el tiempo, si te gusta y te preocupa, pues seguir aprendiendo e ir cada vez a más.

¿Podríamos decir que Antonio Reyes es el ejemplo del ‘triunfo pausado’?

Pues sí, porque yo llevo muchos años y siempre he ido como yo canto: despacio. Todo me ha venido poco a poco, ¡no ha sido así de pronto! Si, pudiéramos decir que sí.

‘Sinfonías’ con Dorantes, y José del Tomate. Cuéntenos.

Es un espectáculo que hago con ellos., y es una mezcla de cante más ortodoxo con lo más vanguardista. Va a estar divido en dos partes, una más clásica y otra más comercial. Llevo temas, que no quiero desvelar, pero es una obra que es mejor que el público la vea y lo disfrute sin tener que adelantarlo, aunque ya la estrenamos en la Palma del Condado, pero en Málaga, va una versión renovada respecto a lo que hicimos allí. Nos vamos a acordar de mis maestros: haremos una zambra caracolera con el maestro Dorantes; después me acuerdo de cosas del maestro Enrique Morente, Camarón, y también me acuerdo de Tomás, la Niña de los Peines., en fin, es un espectáculo muy variado y entretenido para el público.

Va a ser verdad la apreciación que hizo el jurado tras ganar El Giraldillo al cante de la XVIII Bienal de Flamenco en 2014 «por incorporar su personalidad al legado de los grandes maestros». No hay que separarse nunca de la raíz, ¿verdad?

Creo que la raíz hay que tenerla siempre presente pero cada uno tiene que ponerle su impronta y su personalidad. No tratar de imitar a ninguno de esos maestros, en primer lugar, porque eso es imposible; ellos eran únicos; pero si hay que darle su sello personal aunque no es algo fácil, con eso se tiene que nacer y con los años tener esa ‘marca’. Nadie nace con un sello propio, eso se aprende con los años.

¿Cómo describiría su sello?

Nunca me ha gustado definirme porque eso es el público el que debe hacerlo; no me gusta definirme a mi mismo, es el respetable el que debe de hacerlo.

Su último trabajo se publicó en 2020, ‘Que suene el cante’, y lo hizo con su compadre Diego del Morao, ¿qué le aporta Diego a su forma de concebir el cante?

Diego aporta muchísimas cosas, mucha música, mucha gitanería, Diego es un de los guitarristas punteros que tenemos en España y me siento un privilegiado de haber y seguir trabajando con él, y de tener esos discos en el mercado también.

¿Cómo ve el flamenco actual?

Yo creo que ahora mismo el flamenco goza de muy buena salud. Siempre se dice que en otras épocas han sido mejores y como que la tenemos ahora no vale, pero no estoy de acuerdo. En todas las épocas hay una ‘baraja de cartas’ importante y en esta también la hay. Quince o veinte cantaores de mucha calidad, ¡como en otras épocas! Y lo veo muy bien, la verdad.

¿Hacia dónde camina el cante que usted hace?

Lo más importante para mí, cuando me subo a un escenario, es hacer sentir al público, hacerlo disfrutar y seguir como estoy, seguir viviendo de lo que me gusta. Ese es mi camino, ¡y tener salud, ya está! para poder vivir de lo que uno le gusta que creo que es lo más bonito del mundo.

Si tuviera que elegir un cante.

Me ha gustado mucho Terremoto por seguiriyas; Mairena por soleá, Camarón por bulería y tangos, fandangos., caracol… no sé. Para mí el cante…, te dicen de la soleá y siguiriya, pero cantar por bulería también es muy difícil. Yo creo que es el cante más difícil porque hay que reunir muchas cosas, ritmo, y muchas cualidades.