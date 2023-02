Entre mitos y pazos

Hemos resucitado, de las cenizas de Pompeya, el ‘cornu romano,‘ uno de los cinco ejemplares que se conservan allí: una gigantesca trompa de cuatro metros y medio, que se utilizaba en el ejército y en los circos romanos. También hemos dado vida al aulós, un instrumento doble que se tocaba en la antigua Grecia, el símbolo de Dionisio, el dios desenfadado de la fiesta; el carnyx celta, que no podía faltar...

Habla Abraham Cupeiro, que estrena ‘Mythos’ como un regalo para la Orquesta de Extremadura, porque ya tocó con ella ‘Pangea’ el pasado año. Allí nos mostró el carnyx, un instrumento de viento de la Edad del Hierro Celta, una especie de trompeta de bronce, suspendida verticalmente y con la campana en forma de cabeza de animal, que también se usaba para intimidar a los enemigos en la guerra. Y plumas, porque las plumas suenan... Y una gaida que parece una gaita pero que no es una gaita y que nos demuestra que, incluso en los nombres, todos los pueblos estamos más cerca de lo que creemos.

Hoy estará, dirigido por Daniel Abad, a las ocho de la tarde, en el palacio de congresos de Villanueva de la Serena y escucharle es una experiencia curiosísima y llena de aprendizaje. «Mitologías árabes, célticas, romanas, griegas o hindúes serán los puntos de partida para viajar a civilizaciones e historias perdidas en el tiempo, como la enigmática Atlantis. Un viaje a través de la música por los relatos primigenios de héroes y divinidades, que los pueblos han imaginado desde tiempos inmemoriales», nos cuenta la Orquesta de Extremadura.

La palabra ‘mythos’ significa relato o cuento. Se celebran los Carnavales este fin de semana: si miramos a las Hurdes encontraremos a muchos personajes mágicos: también en el País Vasco y en Galicia. Los pueblos de esta España nuestra se parecen muchos los unos a los otros. Y podemos pensar en cómo eran un tiempo atrás...

«Diez años son una etapa, no sólo en la vida del individuo, sino en la de las naciones. Diez años comprenden un periodo de renovación: diez años rara vez corren en balde, y el que mira hacia atrás suele sorprenderse del camino que se anda en una década. Mas así como hay personas, hay lugares para los cuales es insensible el paso de una décima parte de siglo. Ahí están los Pazos de Ulloa, que no me dejarán mentir. La gran huronera, desafiando al tiempo, permanece tan pesada, tan sombría, tan adusta como siempre. Ninguna innovación útil o bella se nota en su mueblaje, en su huerto, en sus tierras de cultivo. Los lobos del escudo de armas no se han amansado; el pino no echa renuevos; las mismas ondas simétricas de agua petrificada bañan los estribos de la puente señorial».

La perla Albert Pla es... Ay, no se puede definir a Albert Pla. Si no lo conocen, vayan a verle mañana sábado al Gran Teatro de Cáceres. Es actor, clown, payaso, bufón, músico, cantante, actor y compuso, durante la pandemia ‘¿Os acordáis?’ Y es preciosa: «¿Os acordáis? / El mundo cambió mucho / Y cuando digo que el mundo cambió mucho / No lo digo por decir, lo digo en serio / Que de pronto el mundo se volvió loco, muy loco, perdido / ¿Os acordáis? / Fue todo tan repentino / Todas las cosas del mundo de pronto cambiaron de sitio / ¿Os acordáis Todos estábamos perdidos / Ese día todos amanecimos en países distintos / Paisajes inauditos, lugares remotos / Y qué insignificantes somos / Nos cambiaron las cosas de sitio con nosotros dentro». Estará solo, para cantar y, sobre todo, contar sus canciones.

En ‘Los pazos de Ulloa’ -del que es el párrafo anterior: ya me gustaría a mí escribir así- doña Emilia Pardo Bazán (siempre será doña Emilia para mí: ese respeto le tengo) cuenta la historia de una nobleza venida a menos, con esos tipos rústicos e ignorantes que se dan ínfulas de gran señor, cazando (ah, la caza: estamos en febrero, el miedo de los galgos), con sus caciques y esos señores que se liaban con las criadas y les hacían hijos de los que se desatendían y luego se casaban legítimamente y tenían hijas a las que despreciaban porque querían varones y maltrataban a sus mujeres.

Su premisa era: «Aun a costa de exponerme a que censores muy formales me imputen el estilo de mis héroes, insisto en no pulirlo ni arreglarlo, y en dejar a señoritos y curas de aldea, a mujeres del pueblo y amas de cría, que se produzcan como saben y pueden, cometiendo las faltas de lenguaje, barbarismos y provincialismos que gusten». Ya saben: «Cuando habla el autor por cuenta propia, bien está que se muestre elegante, elocuente y, si cabe, perfecto: a cuyo fin debe enjuagarse á menudo la boca con el añejo y fragante vino de los clásicos, que remoza y fortifica el estilo; pero cuando haga hablar a sus personajes, o analice su función cerebral y traduzca sus pensamientos, respete la forma en que se producen, y no enmiende la plana a la vida».

No enmendar la plana a la vida: detengámonos cada uno en esta frase.

Gonzalo Suárez la adaptó hace muchos años para Televisión Española. En el reparto estaban Fernando Rey, Omero Antonutti, Charo López, Victoria Abril, José Luis Gómez… Ahora, Helena Pimenta la ha dirigido para teatro, adaptada por Eduardo Galán, y propone, nos dice la compañía, «un alegato contra la violencia y la crueldad, centrándose en el enfrentamiento entre el deseo, la pasión y el amor, la violencia rural del mundo caciquil y la cortesía y las buenas maneras de la ciudad (Santiago de Compostela)».

El reparto también es potente: Pere Ponce, Ariana Martínez, Marcial Álvarez, Diana Palazón, Ester Isla, Francesc Galcerán y David Huertas. La representan esta tarde en el teatro Alkázar de Plasencia a las ocho y media de la tarde.

Entre murga y murga y comparsa y chirigota, bien podemos ir a un concierto y a una obra de teatro. Y leer o releer a Pardo Bazán y volver, con ella a los Pazos de Ulloa y a Julián y clavar las uñas en la cal, para arrancarla.