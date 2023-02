Más cine, por favor

Ya estamos en Semana Santa. Vale, falta mucho, pero es que anteayer estaba tomándome un roscón de Reyes y ayer, intentando entrar en la plaza de España de Mérida para ver el concurso nacional de ‘drag queens’ Tomás Bravo, sin conseguirlo, y me temo que pasado mañana me quejaré del calor que meten las piedras del teatro romano. El paso del tiempo ha sido tema recurrente en infinidad de libros, películas y obras de arte. Nos gusta imaginar pasados y futuros. En ‘Apocalipsis suave’, de Will McIntosh, publicado por Gigamesh, no hay vagabundos, sino nómadas: «Colin y yo seguimos caminando en silencio. Nos sentíamos como una mierda. De habernos sobrado algo, se lo habríamos dado. Si no te estás muriendo de hambre, pero puede que dentro de un mes sí, ¿está mal no darle comida a gente que esta muriendose de hambre ahora mismo? ¿Donde esta el limite? ¿Hasta que punto tienes que ser pobre para no convertirte en un cabron egoista si dejas que otros se mueran de hambre? -Parece mentira -dijo Colin mientras cruzabamos el abrasador aparcamiento vacio en direccion a la bolera. -¿El que? -Que seamos pobres. Que seamos vagabundos. -Ya. -Es que tenemos titulos universitarios -añadió. -Ya -repetí».

Habla de la destrucción del capitalismo, ese sistema económico que resurge cada vez más de sus cenizas y de forma más virulenta: vivía el fénix en casa sin saberlo. Estoy viendo, como otros tantos millones de personas de todo el planeta, a Pedro Pascal y Bella Ramsey dar lecciones de interpretación en ‘The last of us’, una serie postapocalíptica que se emite los lunes y que está enfadando a muchas personas porque, oh, aparece una copa menstrual; oh, aparece una relación gay; oh, la protagonista es lesbiana; oh, hay una comuna y se habla de comunismo. No sé si me parece más divertida la serie, que estoy disfrutando como hacía mucho, o la ristra de comentarios que vienen después, pero, si no la han visto aún, háganse un favor. Es buenísima. ¿Qué chavales harán series o películas así? Ha nacido el ExtremLab, en el que se va a colaborar con varios estudiantes de cine para que puedan desarrollar sus proyectos. Vamos a desgranarlos. Digital Dolls, de Julia Ponce tendrá lugar al comienzo del siglo XX, cuando Internet aún estaba despegando. Narra la historia de una joven andaluza cansada del entorno rural y conservador de su ciudad natal. Internet será entonces su particular vía de escape. Pero su mejor amiga desaparece». ‘Iruñea, mon amour’ es de Olatz Ovejero. Transita entre el documental y la ficción. Con él nos adentraremos, atencion, en la figura de María Luisa Elío (1929-2009), «descendiente de los reyes de Navarra, hija de una de las familias más pudientes de Pamplona, que tuvo que exiliarse a Méjico tras la Guerra Civil y que fue escritora y guionista». ‘La alternativa de Tristán’, de Jesús Lacorte, se va a rodar en Jerez de los Caballeros, Badajoz, Olivenza, Cáceres, Almendralejo, Pinto, Mont-de-Marsan, Dax y Bayonne. Tristán es un chico francoespañol de 16 años al que quieren entrenar para ser torero. Por otra parte, «La chica y el ruiseñor», de Paula González García es la historia de Julia, «una joven que acaba de llegar a un pueblo de Andalucía para realizar un curso de pintura. Es verano y hay muchas personas a las que conocer. Pero Julia se siente un poco perdida y sola. Todo cambia cuando, una noche, una estatua comienza a hablarle». Adrià Guardiola es director de fotografía y director. Con ‘Lo que vemos cuando vemos una ballena’ ha partido de un hecho real relacionado «con el dictador Franco y un cachalote de once metros de largo y cuarenta toneladas. En 1963, Bermeo recibió la visita del Generalísimo en su conocido yate El Azor. Esta vez el caudillo quiso enviar un poderoso mensaje propagandístico. Tras capturar a este leviatán, Franco abandonó el descomunal cadáver del cetáceo en medio del puerto. De repente, ese animal putrefacto simbolizó la presencia de una dictadura que aún estaba lejos de agonizar». La última propuesta es ‘The second coming’, de Patricia Echevarría. En ella se acercará «al fundador de la oenegé Torat Tzedek: Arik Ascherman es un firme defensor de los derechos humanos que ha encabezado diferentes iniciativas para defender a los palestinos contra la violencia de los colonos israelíes». La ONG «se dedica a proteger a los pastores y agricultores palestinos que afrontan los desafíos diarios de jóvenes colonos sionistas. Estos amenazan su sustento tradicional y los echan de sus tierras ancestrales». Todos ellos, con mucha formación a sus espaldas, en varios países, con mucha ilusión y con poco dinero, porque el cine es muy caro y nunca hay ayudas suficientes, participan en el ExtremLab, que tiene varias charlas y películas abiertas al público general. Se responderá a preguntas sobre cómo es producir desde la periferia. O cómo se hace para montar una productora. También de la aplicación de la inteligencia artificial y de los algoritmos en la creación cinematográfica. Porque, a veces, lo único que nos hace falta es más cine, por favor. la perla En Cáceres comienza esta tarde, a las ocho, en el Chalé de los Málaga, el I Ciclo de guitarra y música de cámara. Qué preciosidad es ver nacer un ciclo musical. Lo inaugura Juan José Rodríguez, pacense Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil y distinguido con la mención de Suma Cum Laude al mejor alumno de su promoción en el Máster de Interpretación de Guitarra de la Universidad de Alicante. Interpretará un programa que va del nacimiento hasta el siglo XX, con todas las sonoridades del más español de los instrumentos. Y mañana, en el Gran Teatro, podrán ver La curva de la felicidad, una comedia protagonizada, entre otros, por Gabino Diego y Jesús Cisneros, que le vende un piso a tres personas distintas por no saber decir que no.