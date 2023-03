Alejandro Palomas en Plasencia: "El gran problema ahora es la perversión en la familia, que es el infierno"

Alejandro Palomas (Barcelona 1967), prolífico escritor y ganador de premios nacionales como el Nadal y el de Literatura Infantil y Juvenil, acude este viernes a la librería El jardín Secreto de Plasencia (20.30 horas) para hablar de su último poemario, Y un después.

Lo escribió a raíz de la muerte de su madre, ¿qué ha querido transmitir?

Empiezo a escribir este poemario justo el día que muere mi madre, hace dos años. Después, me fui a pasar una temporada al Valle del Baztan y lo primero que hice fue encerrarme y escribirlo. No era una despedida, sino un diálogo con ella. Cuando alguien se muere, te das cuenta de todo lo que no has terminado de hablar o decirle y fue como un volver a pasar por nuestra relación.

¿Qué van a encontrar las personas que lo lean?

Cuando escribí el poemario me di cuenta de que lo estaba escribiendo para la gente que se pregunta qué viene después, cómo es enfrentarte a la segunda mitad de tu vida porque, cuando muere una madre, empieza la madurez real, dejas de ser un hijo y te conviertes en un individuo. Hay mucha gente que no sabe ponerle palabras a lo que sienten y aquí están todas.

¿Fue un proceso sanador?

Está siendo sanador compartirlo en directo. Estoy haciendo y voy a hacer muchos directos porque el poemario ha pasado a formar parte de una función que va a ir al teatro y, cuando proyectas esto a un público en un teatro, realmente es muy sanador, te sientes muy acompañado en tu propio duelo.

"Cuando muere una madre, empieza la madurez real, dejas de ser un hijo y te conviertes en un individuo"

¿Va a hacer una gira?

Sí, he convertido el poemario en el centro de un monólogo que hice en el teatro Romeo de Barcelona en enero y funcionó tan bien que la productora apostó por hacerlo como una función teatral. Empezamos en el teatro Goya de Barcelona en mayo y, a partir de ahí, todo lo que vaya cayendo.

¿Está inmerso en eso o le da tiempo a pensar en otro libro?

Estoy haciendo muchísimas cosas. Por un lado, abriendo el campo para dar charlas sobre el acoso escolar y sobre el abuso y el maltrato infantil, a padres, en ayuntamientos, instituciones… Y por otro lado, estoy escribiendo la siguiente novela. No paro.

¿Desde que desveló que sufrió abusos de niño por un fraile, siente que le invitan a actos más para hablar de los abusos que de su obra literaria?

Lo uno no va sin lo otro. Sí es cierto que empecé con mi implicación en el acoso escolar hace años porque formo parte del programa TEI (Tutorías Entre Iguales) y doy muchas charlas y a esa parte se ha añadido la del maltrato y el abuso infantil, pero a mucha gente que me conoce como escritor también le interesa esa otra parte y creo que son dos cosas que se retroalimentan bastante bien porque soy yo. Uno es el canal Sociedad y el otro es el canal Cultura.

¿Se ha arrepentido de contar lo que sufrió?

No me he arrepentido de haberlo contado. De lo que uno se arrepiente, y tampoco puedes porque no es culpa tuya, es de haberlo vivido. Haberlo contado lo que te hace es entender más por qué no lo has contado, por qué cuesta tanto hablar de ciertos temas en la sociedad de este país.

¿Por qué cuesta?

Porque no gusta lo que duele, lo que nos pone delante un espejo, en el que nos reflejamos y vemos todos nuestros errores y nuestros terrores. Pero es necesario porque si no, no hay forma de avanzar.

"Hasta que no se visibilice lo que ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo a diario entre los niños de nuestro país, nadie va a hacer nada"

Su denuncia dio pie a otras y a que el Gobierno pidiera una investigación

Sí. Cualquier tipo de avance, aunque haya sido creo que poco sólido, ha sido un avance. Yo aspiro a la visibilización, que creo que es el primer peldaño para un avance real. Como en el caso de las mujeres, hasta que no se visibiliza nadie actúa y, hasta que no se visibilice como algo que ha ocurrido, ocurre y va a seguir ocurriendo a diario entre los niños de nuestro país, nadie va a hacer nada.

¿Habla en general o de la Iglesia en concreto?

En general. Porque en la Iglesia ha ocurrido muchísimo, ocurre mucho menos ahora, pero el gran problema que tenemos es la familia. Los casos de la Iglesia han sido una perversión sistemática durante decenas de años, pero a esto hay que añadir la misma perversión en la familia, que es el infierno.

Y en la familia es más difícil de visibilizar

Lo es porque en la familia estamos entrando en el ámbito de la intimidad y entrar en los hogares a investigar es muy complicado.

¿Cree que aún así puede tener solución?

Sí. Si nos remangamos todos, sí. Si realmente hay voluntad de solución, existe posibilidad de solución, pero falta esa voluntad y por parte de todos, desde padres, maestros, instituciones, partidos políticos… Porque hay políticos que no ayudan en absoluto, solo por la figura que representan. Ese tipo de padre de casa que decide lo que sale y entra en casa, lo que se dice y no, todo le pertenece a él. Esta es la estructura que hemos mamado y en la que nos movemos, parece que tengamos que pedir permiso para avanzar.

"Las cosas tienen un nombre. Cuando eres niño y te violan, te violan, no abusan de ti"

¿Cree que falta concienciación social, de aquellos que saben o intuyen que puede estar pasando algo en una familia pero se callan, como pasa también con la violencia de género?

Sí. Es lo mismo. Una es el reflejo de la otra. La violencia de género ha tenido la entre comillas fortuna de que ha habido una gran campaña y larga campaña de visibilidad, que ha convertido este problema en una mancha social a la que había que responder desde las instituciones, pero con la infancia no ha ocurrido lo mismo porque la infancia ya es vergonzante, ya es terrible porque, que las propias personas abusen de sus propios niños es terrible.

¿Pero con más razón para que quien lo sabe lo denuncie ¿no?

Claro, tengo la esperanza de que la problemática infantil se agarre un poco de la estela de la problemática de la violencia doméstica y los mismos engranajes sirvan también para la violencia infantil.

¿Está viendo algún avance en esa visibilización, por ejemplo en los temas de salud mental?

Sí, pero hay que tener cuidado en cómo lo dices. Estamos ahí muy titubeantes creo y el problema es que tenemos muchos adolescentes que se matan, es la primera causa de muerte entre los adolescentes y parece que no exista, de nuevo la visibilización. Se están muriendo y se usan eufemismos, es brutal. Las cosas tienen un nombre. Cuando eres niño y te violan, te violan, no abusan de ti. Un adolescente, se suicida, existe la palabra. Si ni siquiera somos capaces de mencionar, es que no lo vamos a solucionar nunca.

Pero a veces las propias familias no quieren que se diga que ha sido un suicidio

Pasa lo mismo con el abuso infantil, hay muchos que no quieren compartirlo por la vergüenza y los suicidios pasan también en los pueblos pequeños y ahí el qué dirán es todo. Además, ahora estamos expuestos a un gran ojo que todo lo ve y todo lo escucha y es mucho más complicado.

¿Cree que va a mejorar?

Creo que hay que replantearse las relaciones padres-hijos. Falta contacto directo, faltan horas y faltan miradas. Tenéis que mirar a vuestro hijo. Es una cuestión de estar y no estamos. Deberíamos dejarnos de virtualidad y empezar a hablar de fisicidad para tener una relación más física con los hijos.