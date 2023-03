Qué periodismo necesitamos

Todo género literario tiene sus reglas. Si asumimos que el periodismo es un género literario, que los periodistas hacemos literatura, unos más que otros y como podemos, deberíamos comenzar a hablar de cuáles son las normas. La pirámide invertida es el primer mandamiento. Lo importante va al principio. Lo menos importante va al final, por si hay que cortar, por si el número de caracteres es inferior (por ejemplo, esta página son 5033 caracteres): en radio y en televisión esto se traduce en noticias de un minuto en las que, en cualquier soporte, hay que contar qué, quién, quiénes, cómo, cuándo, por qué, para qué y para quiénes, dónde.

No sé si el periodismo es un género literario per se. A veces pienso que sí; otras veces, que algunos periodistas sí que son escritores y otros narran lo que pueden como pueden, con peor fortuna que mejor. Entre otras cosas, porque no leen mucho o leen mal. Sí sé que el periodismo tiene sus subgéneros: los artículos, los reportajes, las entrevistas, directas o indirectas; las crónicas, las críticas (de arte, de música, literarias), las noticias. Yo, que soy profunda y convencidamente antitaurina, leía con fruición devota a Joaquín Vidal. Eduardo Haro Tecglen conformó mi visión de la práctica del periodismo de una forma de la que me percaté varios años más tarde. Asumí que hay que tener siempre un punto de vista. Un punto de vista como horizonte, quiero decir. Ese punto de vista es ideológico: siempre se nos nota la ideología, siempre se nos nota el lugar que ocupamos en el mundo: en la elección de temas, en la elección de las palabras, en las historiografías y discursos que asumimos, que es un tema del que hablé ayer con Fernando Iwasaki mucho y con Martín Caparrós algo.

La perla La Orquesta de Extremadura nos ha traído, para esta temporada, a varias directoras. En Cáceres, esta tarde estará Virginia Martínez, a la sazón directora, a su vez, de la Sinfónica de Murcia, con varios de los mejores estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Además de von Weber (con Wilmer Torres Martínez como solista de fagot), interpretarán ‘Objeto de precisión I para violonchelo solo y orquesta’, de Erick Garcés, también alumno de la Escuela y con la solista Eva Arderíus Esteban. Con frecuencia, los estudiantes del centro madrileño acaban en orquestas como la de Berlín: así ha pasado con Roxana Wisniewska, a la que vimos como solista con la OEx también, así que no se lo pierdan. No hay una ocasión mejor de decir: «Yo estuve allí, en los inicios».



Ellos estarán en FILE, que es el Festival Internacional de Literatura en Español que se celebrará estos días en Zafra y Trujillo. Yo tengo la suerte de moderar una mesa con Gonzalo Hidalgo Bayal y Eugenio Fuentes para hablar de cuánta novela necesita el periodismo. Antes, Antonio Muñoz Molina conversará con el director del Festival, Jesús Ruiz Mantilla, sobre cuánto periodismo necesita la novela. Y las dos preguntas se unirán en una charla con Sergio del Molino y Berna González Harbour. También se debatirá sobre cuánta poesía necesita el periodismo, con Javier Rodríguez Marcos, Begoña M. Rueda, Ada Salas, Antonio Lucas, Marta San Miguel y Álvaro Valverde, en dos sesiones. Santiago Roncagliolo y Lydia Cacho, peruano y mexicana, charlarán sobre el arte de tomar distancia (cómo hacerlo cuando el tema te interpela directamente, o te atraviesa, o conforma tu identidad, me pregunto). De ser mujer y dirigir un periódico (¿le interesan otros temas a las mujeres periodistas, distintos de los temas que puedan interesarles a los hombres periodistas?). De los cronistas de Indias y de la nueva crónica latinoamericana. De comida. De la comida que trajimos, siglos más tarde.

Y de Manuel Chaves Nogales.

«Creo que el periodista moderno sólo puede reclamar la atención del lector para contar, relatar y reseñar; creo que puede coger un suceso que a juicio del profano sólo merecería diez líneas y llenar con él varias columnas del periódico; creo que lo periodístico es una cualidad peculiar importantísima para hacer periódicos, aunque el que no sabe hacerlos no llegue nunca a aquilatar esa calidad; considero sin interés todo artículo en el que aparezcan opiniones políticas o religiosas puramente personales, siempre que la personalidad que las emita no tenga autoridad bastante para influir sobre sus contemporáneos. (Un ejemplo: me considero capacitado para dar opiniones sobre periodismo, y por eso las doy; me parece una impertinencia que quien no sabe de eso hable de ello. ¿A qué molestar inútilmente al lector con los balbuceos de un señor lego en la materia de que trata? Que se entere primero y después que opine).(...) Los actuales periódicos de Empresa tienen o deben tener una ideología política y religiosa, que en todo momento ha de estar patente y clara». Esto se escribió en 1929: lo escribió él. Lo podríamos firmar cualquiera. Con los periódicos y con las televisiones: podríamos pedir más pluralidad en la ideología política de nuestros medios. No la hay o hay muy poca. Ahora sabemos que, de periodismo, opina todo el mundo, a menudo sin saber sus entresijos. Sin conocer, también, que es la parte que a mí me interesa del periodismo, cómo y desde dónde construimos la realidad. Cada vez que sale en una charla con un desconocido la palabra «manipulación» me dan ganas de decir: «No debato desde tan abajo».

Hablaremos de periodismo. Yo, que todavía me pregunto si somos necesarios. No: sí que somos necesarios. Me pregunto para qué somos necesarios. Para prescribir, a veces, si hablamos de periodismo cultural: de uno que esté alejado de los grandes grupos mediáticos. Para analizar la realidad. Para pensar más largo y mejor. Quizá, durante estas dos semanas, podamos reflexionar juntos, charlando, comiendo, bebiendo y escuchando, sobre el periodismo que necesitamos como comunidad.