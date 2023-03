Sánchez Adalid desvela una historia secreta en su nueva novela

Gina y Betto se conocieron en el verano de 1943 en Roma. Ella, estudiante de familia acomodada, se enamora de un intrépido muchacho judío que forma parte de una organización clandestina durante la ocupación nazi de Italia. Ambos son los protagonistas de ‘Una luz en la noche de Roma’ (HarperCollins Ibérica), en la que su autor, Jesús Sánchez Adalid, (Villanueva de la Serena, 1962) aparca su tradicional interés por ambientar sus novelas en épocas remotas, por el pasado más oscuro de la Europa reciente, el del nazismo, y narra una historia real (las suyas siempre lo son), en la que retrata cómo era la sociedad romana bajo el dominio alemán, y en la que teje una mezcla de tragedia, drama, amor, aventura, heroísmo, generosidad, pero en la que también hay un espacio para la ternura y la belleza, porque, curiosamente, a pesar del peligro de los bombardeos y las amenazas constantes, la ópera, los teatros, los cines y los cafés romanos seguían abiertos. Aun en los momentos más trágicos, Roma no renunció a su esencia eterna y vital.

En el hospital de la Isla Tiberina idearon un sofisticado plan, incluida una pandemia inventada, para ocultar a los judíos

El autor de ‘El alma de la ciudad’ (sobre la fundación de Plasencia) relata aquí «la historia real de unos hombres y mujeres que tuvieron que enfrentarse a los acontecimientos más extraños, infaustos y peligrosos que puedan darse en la existencia. Pero es en la mayor adversidad cuando sale y resplandece lo mejor del alma humana», señala la editorial en el dosier de prensa, en el que aporta unas declaraciones del autor extremeño en las que explica los motivos que le llevaron a escribir esta novela: «Las auténticas razones para escribir deben permanecer en el misterio. Pero nunca antes lo había experimentado con tanta fuerza como después de conocer con hondura los hechos que voy a relatar aquí. Vinieron a mí de repente y sin esperarlos. El día 19 de septiembre de 2019 recibí un mensaje por correo electrónico que comenzaba así:

Cómo llegó hasta él esta historia

«Estimado don Jesús: No quiero invadir su intimidad por el momento, y por esto prefiero escribir. Y cuando no le interese esta conversación escrita, pues no la siga y punto... Le adjunto un hecho histórico acaecido en nuestro Hospital de la isla Tiberina de Roma, sobre el que algunas televisiones (de USA y Polonia) e investigadores de la historia desean obtener información. Ese interés ha aumentado de manera considerable últimamente. De forma resumida, trataré de contárselo en estas líneas. Durante la ocupación nazi de Italia en la Segunda Guerra Mundial, en 1943, hubo, como sabrá, una persecución de la comunidad judía de Roma, que básicamente se concentraba en el gueto, siendo, por tanto, vecino de nuestro hospital, que se encuentra en la isla Tiberina. Solo nos separa del barrio judío el puente Fabricio». Enseguida, prosigue el autor de ‘Los baños del pozo azul’ (ambientada en la Córdoba califal) «percibí que se trataba de unos hechos verdaderamente sorprendentes, apasionantes». Y se puso manos a la obra o, mejor dichos, a investigar con el firme propósito de contar esta historia, máxime teniendo en cuenta que, sin saber por qué, los datos históricos que le proporcionó esa persona no habían salido a luz en las últimas ocho décadas, permaneciendo guardadas en secreto en los archivos vaticanos de la Segunda Guerra Mundial sin saberse nada sobre ellos hasta poco antes de comenzar la pandemia del covid.

Dispuesto a llegar hasta el fondo, tras una investigación apasionante y varias visitas a Roma, para recorrer los escenarios de la época, Sáchez Adalid encontró a los descendientes de los protagonistas reales, los cuales le proporcionaron los testimonios, revelaciones, nombres, fechas y anécdotas que componen el cuerpo principal de esta obra, que sale a la venta el 15 de marzo.

El escritor extremeño tuvo conocimiento de esta historia por un correo que el enviaron en septiembre de 2019

La historia

Tras la caída de Mussolini (25 de julio de 1943), Roma se precipita hacia una tormenta de violencia que culminará con la ocupación de la ciudad por las tropas de Hitler. Por otra parte, cuando las SS se disponen a capturar a todos los judíos del barrio hebreo, en el hospital de la Isla Tiberina se ideará un sofisticado engaño para salvar a un buen número de personas: el llamado ‘Síndrome K’. El hospital se convierte de esta forma en el único espacio libre de la dominación nazi, el único rincón donde esconderse. Ante una supuesta pandemia, ¿quién iba a atreverse a entrar? Se llegó a instalar incluso, por decisión de los frailes, una radio clandestina, la Radio Victoria, de cuya existencia habla por primera vez Jesús Sánchez Adalid.

El autor de ‘Una luz en la noche de Roma’ tiene en su haber varios galardones, entre ellos el Fernando Lara 2007, el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio 2012, recibió en 2009 la Medalla de Extremadura y es académico de número de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, con sede en Trujillo,