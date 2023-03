Qué cortos, los fines de semana

Estoy yo más nerviosa que él. Esto es una exageración tremenda, pero ya se imaginan. Gustavo Castro debuta con la Orquesta de Extremadura como director. Además, con un espectáculo que no es solo musical, porque usa también otros lenguajes: les acompaña el grupo Funamviolistas y para Ana Hernández, la extremeña del grupo, es una ilusión tremenda tocar a las órdenes de su compañero y con la Sinfónica de su tierra. Ofrecerán tres conciertos: esta tarde en Mérida a las ocho, en el palacio de congresos; mañana en el de Plasencia a la misma hora y el domingo en el de Badajoz a las doce de la mañana. No se lo pierdan y vayan con sus hijos, que es concierto en familia y va a ser divertido. A Gustavo le han visto, quizá, tocar la trompa y dirigir a los chavales del proyecto Afinando, que forma orquestas infantiles y juveniles y que está consiguiendo que varios niños conozcan su vocación y aprendan música, aunque luego acaben conduciendo un tractor. Es decir, no se trata de formar músicos profesionales: se trata de formar para el disfrute.

Este fin de semana hay tanta actividad cultural variopinta que no sé ni por dónde comenzar. Los autores más mediáticos se dan cita en Trujillo, en el FILE, el Festival Internacional de Literatura en Español. Mañana, Santiago Posteguillo estará en el Palacio de los Barrantes Cervantes para hablar sobre el periodismo en Roma con Jesús Ruiz Mantilla. Yo recuerdo siempre, porque además, créanme, lo recuerdo mucho, una visita guiada que nos hizo por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, contándonos cómo ve un museo un escritor de novela histórica romana y fue tan didáctica que cada vez que voy con amigos, les explico las cosas que nos explicó Santiago Posteguillo allí. No quedo como una experta porque yo soy muy honrada y siempre digo mis fuentes. Cuando pienso en periodismo en Roma siempre me acuerdo de una tablilla que hay en el Museo Nacional de Arte Romano en el que un señor le explicaba a otro una noticia de gran calado: que su mujer le estaba poniendo los cuernos. Los periódicos tal y como los conocemos hoy en día, comenzaron a aparecer durante el siglo XV. Sin embargo, si el periodismo es contar las noticias, resulta que en Roma había tres formas de informar: las actas diurna, senatus y diurna populi romani. El acta diurna se comenzó a redactar de forma periódica en el año 59 antes de Cristo. Su creador fue (quién si no) Julio César, que quería que el pueblo romano estuviera mejor informado de lo que ocurría en Roma. Para evitar alteraciones, se escribían en metal o en piedra y llevaban el sello oficial del Gobierno. Es decir, las actas eran el reflejo de la oficialidad. La perla No hay nada que nos guste más que un estreno teatral. Atakama es la compañía que hoy se sube a las tablas para representar, por primera vez, ‘Culpables’, en el Gran Teatro de Cáceres. Será a las 20. 30 horas. Alba Cayuela y Rocío Montero, dirigidas por Miguel Ángel Latorre Caballero y con texto de Jorge Guerra, representan Culpables, «la historia de algunas de las, para el patriarcado, ‘femme fatale’, con su habitual sentido de la ironía y sagacidad, y denuncia en busca de un equilibrio que se atisba lejano, aunque cada vez más cercano en un mundo aún desigualitario». Y no se pierdan las actuaciones de Cáceres Mágico ni de Badakadabra, que necesitamos mucha más magia en este mundo. Ni la muestra abierta del laboratorio de artes feministas, que tendrá lugar desde las cinco del sábado en La nave del duende. La mayoría no sabía leer, así que tenían varias: preguntar a quienes vigilaban las actas o los praeco, los pregoneros encargados de recorrer la ciudad y ‘cantar’ las noticias. Eran funcionarios del estado con horario de tarde, porque por la tarde era cuando se acababa la jornada laboral. Además, estaban los strilloni, que no eran funcionarios, sino autónomos, a los que contrataban los comerciantes y mercaderes para hacer publicidad de sus productos. Y surgieron también los subrostani, freelances (sí, no hay nada nuevo bajo el sol) que iban narrando noticias que conocían de primera mano o que podían vender noticias por encargo de terceros interesados. Augusto prohibió las actas más tarde. En marzo, además, se celebra el Día de la Mujer, que ha pasado a ser el mes de la mujer, así que eso significa que tenemos algo más de representación en los medios y en las actividades. Yo defiendo un feminismo en el que quepamos todos, con toda nuestra diversidad, porque, como decía bell hooks, esa señora que escribía su nombre en minúscula porque los nombres no son importantes, lo importante son las ideas, «el feminismo es para todo el mundo». Por eso he usado el masculino genérico, con toda la intención: feminismo para todos, para todas, para todes. Para las que no tienen tantos privilegios como yo, sobre todo. Porque, si algo bueno tiene el femimismo, es que te sirve para revisarte, continuamente. A las ocho, esta tarde, Dulce Escribano, Lourdes Gallardo y Carmen Berjano, «tres artistas, tres modeladoras de alegría, de materia y de pensamiento», estarán en La Enredadera, en Mérida, para hablar de arte y de diversidad funcional, de procesos creativos y de sus peleas contra la diferencia, el estigma o el capacitismo. Y, además, Funkio Quartet va a interpretar ‘Raíces’, en el salón noble de la Diputación de Badajoz, esta tarde a las ocho y media. ‘Raíces’ es un concierto que aglutina las obras de diez compositoras españolas. Entre ellas se encuentran la ganadora del Premio Nacional de Composición 2022, Alicia Díaz de la Fuente, o la extremeña Inés Badalo. Pero también Candelaria Dorta, Isabel Royán, Yolanda Campos Bergua, Diana Pérez Custodio, María Dolores Serrano Cueto, Laura Vega Santana, Consuelo Díez Fernández y María José Arenas. Y eso solo contando algunas de las actividades de esta tarde. Qué belleza ver tanta fecundidad y tener que elegir dónde vamos y qué hacemos en este fin de semana. Siempre son tan cortos, los fines de semana.