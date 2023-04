«Creo que abrir una librería es el sueño secreto de mucha gente»

No abrimos solo un libro, abrimos las puertas de una librería de lo más peculiar. Inaugurada hace más de un siglo por un equipo eminentemente masculino y regido por cincuenta y una normas tan inamovibles como absurdas, tres mujeres (Vivien, Grace y Evie) están dispuestas a romperlas todas, en pleno 1950. Una historia de retos, lucha y valentía en las que se batalla por un futuro mejor. Ese es el camino que podemos recorrer y disfrutar en el libro ‘Las chicas de Bloomsbury’ (Editorial Catedral, 2023) el apasionante viaje de estas mujeres inteligentes y valientes que conocerán el valor de la sororidad y la importancia de luchar por sus sueños juntas. Su autora Natalie Jenner, que entre otros reconocimientos ha recibido la medalla de oro en Literatura Inglesa del St. Michael’s College, nos adentra en su propio imaginario que ya comenzara a dibujar tras su debut con la novela ‘La Sociedad Jane Austen’, inspirada en su propio amor hacia la autora inglesa. Ahora, Jenner disfruta de otro logro personal y profesional al haber fundado su propia librería independiente, ArchetypeBooks, en Oakville, Ontario, donde reside con su familia, ¿no les suena ese cambio radical de vida, aquí en nuestro país? De esa singular coincidencia, de las protagonistas de esta historia y de mucho más, hablamos con ella. Pasen y lean.

Una librería, un sueño, unas amigas…, esta historia solo podría estar protagonizada por mujeres, ¿no es así?

Aunque son los sueños de todas las personas los que hacen que este mundo siga girando, las mujeres han tenido históricamente menos oportunidades que los hombres en el entorno laboral, y ahí es donde entran en juego la camaradería y la amabilidad de los desconocidos. Me divertí mucho encontrando distintas formas de ayudar a mis personajes, a hacer realidad el sueño de tener su propia librería.

¿Qué ha aprendido de Vivien, Grace y Evie?

De Vivien aprendí el valor de decir lo que uno piensa, aunque espero que con menos rabia que ella. Grace, por su parte, me enseñó la virtud de la paciencia, ya que yo me considero una persona muy impaciente. Y, mientras me enfrentaba a la página vacía cada mañana, lo que más me inspiró como autora fue la determinación y perseverancia de Evie.

Esta novela no solo trata de un tiempo y unas costumbres que ahora serían impensables, también relata un tipo de relación laboral, entre hombres y mujeres, que seguimos encontrando….

He entrevistado a miles de empleados en mi anterior carrera como consultora y he aprendido de primera mano que, por mucho que cambien el trabajo y la tecnología, las personas nunca lo hacen. Mi objetivo con ‘Las chicas de Bloomsbury’ era mostrar los rostros humanos que hay detrás de la empresa, la forma en la que el trabajo puede llegar a ser como una familia peleona. Este libro trata de la satisfacción de amar lo que haces.

¿Cuántas ‘Chicas de Bloomsbury’ sigue reconociendo en su día a día en ArchetypeBooks?

Tengo la suerte de encontrarme todos los días con compañeros amantes de los libros, que me contaban y me cuentan que ellos también soñaban con abrir algún día su propia tienda. Creo que abrir una librería es el sueño secreto de mucha gente.

¿Cuál de todas las reglas le conmovió más a la hora de plantearla?

Podría decir que la regla número 29: ‘La vida personal del personal debe permanecer privada y confidencial’. Esta norma del director general me parece desgarradora debido a la vida secreta que lleva. La norma es una pista, un acto de autopreservación y, de la forma más triste, un grito de auxilio.

Hay reglas que siguen vigentes como la de ‘evitar comportamientos díscolos’ o la de avisar «si van a dimitir con dos semanas de antelación»; otras, se siguen entendiendo además como virtudes en lo laboral como la de demostrar ‘buena disposición y entusiasmo en todo momento’., no hemos cambiado mucho, ¿no cree?

Las reglas del director general en el libro están diseñadas para crear una máquina que funcione sin problemas, pasando por alto, la única cosa que nos impulsa a todos en el trabajo: ser valorados por nuestras fortalezas únicas y motivados para aprender y crecer.

¿En qué cree, positivamente, que sí lo hemos hecho?

Yo misma me considero mejor persona tras haber escuchado las historias de esos miles de empleados. También creo que la forma en la que la sociedad y el trabajo están evolucionando, por incluir voces diversas, es nuestro cambio más positivo.

¿En qué ha cambiado profesionalmente con los años?, ¿cómo ha crecido?

Desde que empecé a publicar, soy una persona mucho más agradecida por toda la suerte que he tenido en la vida, y por los muchos lectores y autores maravillosos con los que he conectado hasta el momento.

¿Qué referencias tiene de España?, ¿cuáles o cuál es su autor favorito?

A mi marido y a mí nos encanta España (él incluso pasó allí su luna de miel con su exmujer). Hemos viajado juntos a Barcelona, Gerona y Mallorca. Cuando tenía mi librería, vendía un ejemplar de la famosa ‘La sombra del viento’ cada día, lo que convertía al fallecido Carlos Ruiz Zafón en mi autor español favorito y también el de mis clientes.

¿Qué le aconsejaría a una o un amante de los libros que, como usted, se plantea dejarlo todo y montar una librería? En España tenemos un caso similar con un exministro…

Debe tener en cuenta que el mayor gasto es siempre el alquiler, por lo que hay que estar seguro de que el inmueble es asequible. Además, siempre que sea posible, la tienda debe estar en una calle principal transitada. Como todo en la vida, la ubicación es la clave…, y poco más.