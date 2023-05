¿Aún no eres furrión? Sé furrión

No van a ninguna celebración sin las guitarras ni las bandurrias. A ninguna. Las meten en el coche, como una extensión de sus manos y, siempre, en algún momento de la tarde, van a por ellas y sabemos que la fiesta continúa. De muchos no sé sus nombres. Yo les llamo Chupete, Fiambre, Morgaño, Willy, Ratina, Pinino, Tron, Epi, el Piógenes, Mafia, Conguito, Tilico, Rejas, Zimbawe, Perikín, Lilibit, Puma o Simón (no, no se llama Simón en realidad), Pepino, El rubio, Postulante, Pastillas.

Y así. Si me dicen, por ejemplo, «Javi» o «Luis» tardo en reaccionar. Y Flores. También está Flores. Flores no tiene mote porque con el apellido ya era bastante. Después de un par de años de juerga y desenfreno y de andar de acá para allá como si fuéramos dos siamesas, mi mejor amiga (una de las más antiguas, mi territorio, mi orientación y mi cordura) se echó un novio. Habrase visto. Cómo se le ocurre. Pues se le ocurrió, oigan. Pasa hasta en las mejores familias. Que la niña se ha echao novio y encima ha montado una murga (tengo amigas que montan murgas: la primera femenina que salió en Badajoz la organizó ella: cada uno tiene sus vicios). La hecatombe, el horror. No empezamos con buen pie. La culpa (llámenlo culpa, llámenlo responsabilidad, llámenlo como quieran, porque total, pasó hace casi dos décadas) fue enteramente mía. Lo que pasó después fue, básicamente, que el novio, contra todo pronóstico, le duró. Y yo, porque estas cosas también ocurren, comencé a ponerme de parte de Flores en todo. Las mejores amigas hacen estas cosas: te colocan. Son la conjunción adversativa de tus días. Flores estaba en la tuna. La tuna suscita emociones diversas, pero aquí somos pro-tuna. Por tradición, porque mi padre era tuno y crecí escuchando ‘Las cintas de mi capa’ y por convicción, porque en mi imaginario no hay nada más respetable que un músico ambulante y ya lo contó Calderón de la Barca: «Si de verdad le cuento, / aunque siempre vengo y voy, / no sé dónde voy ni vengo, / que es lo que en frase escolar / se llama tunar». Porque vamos a tope con los estudiantes precarios y pícaros que se buscan la vida sin poner el cazo. Un día, mi padre vino contando que se había encontrado a los tunos en un bar de Badajoz y se había puesto a cantar con ellos (mi padre cantaba como Dios) y habían abierto el círculo y le habían permitido colocarse en el medio, que es algo que la tuna te ha de permitir, porque, normalmente, no te dejan. «Han sido muy generosos», dijo. Flores no estaba ese día, pero Codorro sí. Luego, por esta generosidad, del Flores y de su gente, nos hemos ido encontrando en muchas ocasiones. Una comida por aquí, un fin de año por acá, una final de Carnavales por allá, una cena, una boda. Y están allí: Fiambre (de excedencia en Furriones, por cierto: vuelve pronto), Morgaño, Chupete (con Lourdes, con Marisa, con Raquel), el Piógenes, Tomás (Tomás tampoco tiene mote), Epi, con las guitarras, los tangos, las isas canarias, algunas versiones de Los Sabandeños o cualquiera de las muchas variantes que hay de ‘La llorona’ o el ‘Guantanamera’, el ‘Cielito Lindo’, La tuna pasa: todas las canciones que cantaba mi padre cuando no cantaba ópera. Hace diez años, y se veía venir, Flores llegó diciendo que habían decidido montar un grupo musical. Los de siempre. Los amigos. Eran doce o trece, creo recordar. Ahora son 41. Eligieron a un profesional para que dirigiera (Tron: le han oído hacer el solo de Garganta con arena muchas veces) y, en junio de 2013 (feliz cumpleaños, chicos) tocaron en la Facultad de Biblioteconomía de Badajoz. La perla Tres cómics a falta de uno. O dos cómics y un fanzine, llámenlo como quieran. Esta tarde, a las ocho y media, en el templo de Diana (Mérida) se presentan ‘Aventuras de un oficinista japonés’, ‘Pablo y Jane en la Dimensión de los monstruos’ y ‘Papá hace lo que puede (PHLQP)’, todos de José Domingo, candidato al Eisner, dibujante, premio a la mejor obra nacional en el Salón del Cómic de Barcelona y tipo interesante donde los haya. José Domingo se ha venido a vivir a Mérida y eso ha aumentado la nómina de dibujantes de cómics que tenemos en Extremadura, que nunca es mala cosa. No recordábamos si había alguna novela gráfica que hablara de la paternidad desde el punto de vista de un hombre, pero sí, sí los hay. Y cada vez más, lo mismo que cada vez se ven más carritos empujados por hombres.

Lo llamaron Furriones. De furria, farra (que viene del portugués brasileño y parece que es un préstamo de la palabra ferha, que es árabe): farra, que significa juerga. Tres años después, el grupo Achamán, Jóvenes Sabandeños les invitaba a San Cristóbal de la Laguna (Tenerife, Islas Canarias) y todavía recuerdo el orgullo de Flores contándolo. Y, para actuar con ellos, crearon el I Festival Furrión. Grabaron su primer disco. Grabaron el segundo. El tercero, en Santander, en directo. Celebran el Día de Extremadura cantando y tocando. Han interpretado jotas extremeñas. Han recorrido festivales de toda España. Han demostrado su compromiso social con los mayores y con los más pequeños. Cantando las canciones de siempre. Los grandes clásicos que no pasan de moda. ‘Tres cruces’, ‘Silencio’, ‘Castillos en el aire’, ‘Quiero abrazarte tanto’. De Serrat, con su ‘Mediterráneo’, a los bolerazos de toda la vida, a Alberto Cortez y hasta Mecano. Estarán mañana cerrando las actuaciones de la Feria del Libro de Mérida, en el templo de Diana, a partir de las diez y cuarto de la noche. Hoy están los Swing Ton ni Son: la vocalista es Aurora Samino, hija de Paco… que también está en Furriones. Es, sin duda ninguna, el grupo al que he visto más veces actuar. Y siempre los disfruto mucho, acabo ronca de cantar (como el domingo pasado, que tuvimos comunión y sí, sacaron la guitarra y las bandurrias y las voces) y acabo pensando: «qué suerte, oye, que mi mejor amiga se echara un novio».