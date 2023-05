'La flor del rayo' de la literatura

En Juan Manuel Gil (Almería 1979) el autor y el protagonista se abrazan. Un encuentro íntimo para regocijo de todos los que seguimos la trayectoria de este escritor que tiene la capacidad de aseverar «que un jardín siempre es una pregunta» y claudicar cuando afirma que es un don el «hacernos creer que las cosas están ocurriendo o van a ocurrir de un momento a otro» y que encima la virtud sea la propia. Juanma Gil estará hoy, a partir de las 20.30 horas, en el Templo de Diana de Mérida en el marco de una feria del libro que también hay que enmarcarla. Por potente, por bien hecha, por calidad y por la buena voluntad de un alcalde que no le quita ojo a la capital extremeña. El almeriense presenta ‘La flor del rayo’, la novela que consolida a Juan Manuel Gil como uno de los escritores más originales del panorama narrativo español, tras ganar el Premio Biblioteca Breve en 2021 con ‘Trigo limpio’.

Esta novela lo ha consagrado como uno de los escritores más originales del panorama narrativo español

‘La flor del rayo’, como dice al comienzo del libro, es el nombre que se le da a la huella cuando un rayo impacta contra la piel. Tiene forma casi vegetal, de hecho también se le conoce como helecho eléctrico o árbol de luz. «Me resultó muy interesante no solamente porque tuviera que ver con la propia historia en ese momento en el que la luz llega, se va y tu vida cambia y no vuelve a ser nunca la misma, sino con el concepto que tenemos muchos escritores de la propia literatura y es que casi todos los escritores aspiramos a que nuestra obra sea un poco flor del rayo, que dejen esa huella durante un tiempo en la memoria o en el corazón de los lectores y lo acompañen durante un tiempo más o menos largo», asegura.

Una huella que el almeriense, en este estrafalario método de inspiración que le induce a creer que la ficción es la única herramienta válida para gestionar el amor, la inexpugnable felicidad de la escritura o el devastador desgarro de la pérdida, maneja a la perfección.

«En esta novela como en otras he utilizado ingredientes que definen ese juego constante entre la realidad y la ficción porque me permiten casi formular una especie de encantamiento con el lector, un hechizo no en que averigüe qué es real y que es ficticio, sino que diluya tanto las fronteras que deje de importar qué es qué. Me parece que es la formulación más perfecta que nos ofrece la literatura, que es la que nos hace que empecemos a leer cualquier novela en tu propia cama y unas cuantas páginas después, te encuentres en una isla desierta o en una estación de tren abandonada».

Gil, autor también de obras como ‘Guía inútil de un naufragio’ (2004), ‘Inopia’ (2008) y ‘Mi padre y yo. Un western’ (2012) o ‘Un hombre bajo el agua’ (Expediciones Polares, 2019) vuelve a arrastrarnos a la mágica normalidad del que pasea con un perro; del que discurre o discute y se plantea una forma de vida con una prosa que engancha; que convence, que alienta al lector y que provoca hambre de lectura. «Mirad esta pequeña semilla. Dentro hay una historia que quiere hacerse grande, ¿me ayudáis?», pregunta.

«Mi realidad es mi mejor puerta a mi ficción. Yo, para inventar, no tengo que irme muy lejos, no tengo que hacer grandes viajes, leer los libros más extraordinarios, sino que me basta en ocasiones con ir a comprar a un supermercado o dar un paseo con mi perro como me pasó en esta novela. Ahí están las grietas que me dan acceso a la ficción que me interesa», explica.

Pliegues a través de los cuales podemos ahondar más en la realidad de un escritor sin pretensiones, con la capacidad innata de hacernos llevar a 406 páginas de una historia de cordura e insania.