El Womad y las jotas y la tierra

No me interesa la vida de la gente. Es decir, sí me interesa: soy muy cotilla (recuerdo a Clara Obligado diciéndome que no le gustaba la gente que no era cotilla porque eso significaba que los demás no le importaban demasiado). Lo que ocurre es que no me interesa la vida de la gente cuando no me la cuentan ellos. Mis amigos lo saben bien: «¿Se ha separado Fulanita? Es que...». «No tengo ni idea», respondo: «Pregúntale a ella». Normalmente, me he tragado la crisis matrimonial durante años y todo el proceso posterior, celebración por divorcio incluida, pero ese «no tengo ni idea» ahorra muchas preguntas posteriores, aunque nadie se lo crea. Porque no se lo creen, pero no insisten.

Ah, adoro los pactos sociales.

Por eso no sé cómo empezó a cantar Valeria Castro, aunque he leído no sé qué de YouTube o no sé qué de unas versiones. Sí sé que he escuchado sus dos discos más veces de las que recuerdo. No sé si pega para el Womad. Yo me la imagino más en un teatro, o en el salón de casa, en pequeño, en intimo, con su voz bajita diciendo cosas como: «Y alguna lagrimita sigue cayendo / No soy de piedra, a mí me lleva el corazón y el viento / Y ojalá saber qué haces para estar tan bien / Y ojalá sentir que sigo adelante / Y no hay culpa / Solamente todavía esto me asusta / No hay culpa» o ese himno a la sororidad que es ‘guerrera’, siempre todo en minúscula porque las mayúsculas no le gustan: «Grita a viva voz que no hay para microfonía / Canta de pulmón, tu historia no se desafía / Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente / Ay, guerrera, yo te llevaré en el alma la vida entera / Ir a la ventana antes que rompan el cristal / Es mejor arder en llamas, antes que callar / Porque vivir no es vivir si hay que vivir huyendo de uno más / Y acabo entendiendo un mensaje sincero / Cuídate, cariño, hazlo por ti primero / Que a poquito que empieces, nadie te podrá apagar».

Esos ritmos, esas milongas, ese acento canario, ese homenaje a La Palma, al valle de Aridane (suenan las raíces, suena todo el valle, suena todo lo que yo he aprendido de mi madre): «Se me quedaron todos los recuerdos de mi infancia, todos los recuerdos de mi abuelo, todos los recuerdos de mis padres, todos los enseres, que no tienen precio... Y no puedo hacer nada», cuenta su abuela, que lo perdió todo con el volcán de Tajogaite.

Habla de la tierra. Yo, que he crecido escuchando isas canarias, sin saber que eran canarias ni que se llamaban isas, pienso mucho en la tierra últimamente: en qué significa ser de alguna parte. Crecí pensando que toda manifestación de folclore (una jota, un baile regional, una botella de anís raspada con un cuchillo) era de personas incultas de las que había que alejarse lo más posible. Luego me he ido quitando, porque de los clasismos impuestos en casa (con toda la buena intención del mundo, supongo, pero impuestos y en casa, al fin) también se sale. Y en ese irme quitando he encontrado faros y guías. Como Luz Pichel y su ‘Co Co Co U’, que siempre citaré, traducido por Ángela Segovia, que leyeron ambas en Centrifugados mientras yo no escuchaba demasiado porque estaba haciendo fotos, pero que llegó a mí algo más tarde, en la Feria del Libro de Badajoz, donde finalmente lo compré y me di cuenta de que se puede hacer, en 57 páginas, un tratado sobre el lugar desde el que leemos, la lingüística, las traducciones, los idiomas normativos, la(s) mujer(es) rural(es), la sensación (el complejo) de hablar mal (de no hablar como los otros), del pasadopresente, de lo atávico, del campo, del maltrato, del ritmo, de la emigración, de la dureza y la ternura.

Gracias a Luz Pichel, que escribe en gallego rural, el suyo, fui a sitios en los que viví hace mucho y en los que hablan otras lenguas periféricas, como Herrera de Alcántara: otras lenguas que entiendo poco a pesar de que esté en mi tierra. He vuelto a oír hablar a un agricultor en un pueblito de Sevilla. Y me he avergonzado de la cantidad de veces que he pensado que alguien no habla bien.

Y leí a Isa también. Isa no escribe, así, de publicar libros y eso, digo, pero escribe muy bien y piensa muy bien y ha montado una empresa llamada La dicha, en Mérida, que organiza saraos en torno a la comida y de la que ya he hablado, pero escribió hace poco un texto en Instagram que comenzaba con las palabras: «extremeña pero no mucho» y en el que hablaba de «recetas más allá de la caldereta: Rin ran, cachorreñas, ensalada hurdana, escarapuche, escabeche de garrapatos. Dulces que no eran perrunillas ni flores fritas: canutos, sepulturas, huesillos veratos, bodigos, candelillas, rabos de calabacín» y seguía diciendo: «Y me fascinó que el traje rico de Castuera fuera tan diferente al de fiesta de Villanueva de la Serena, al de gala de Almendralejo, el montijano o el guardapiés de Valdeobispo. Y empecé a prestar atención a las letras de las jotas como lo había comenzado a hacer años antes con el flamenco y -emoticono de corazón-».

Las jotas son nuestras músicas del mundo, igual que los ritmos de Ghana. Y qué bonito que sea así.