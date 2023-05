En YouTube roza las 10 millones de visualizaciones 17 horas después de su publicación; en Instagram supera los 4 millones de me gusta. El videoclip de la nueva canción de Shakira, 'Acróstico', que dedica a sus hijos ya es viral en la red. En él salen Milan y Sasha cantando y tocando el piano, una estampa enternecedora.

"Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", han sido las palabras que la cantante de Barranquilla ha publicado en sus redes sociales.

En la canción tampoco falta alguna 'pulla' a Piqué. Sin ir más lejos, en la primera frase: "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba", pero también al final de la canción, cuando asegura que "si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran".

Sin embargo, la gran parte de la letra habla de sus dos hijos: "Nunca dudes que aquí voy a estar / Háblame que te voy a escuchar... / Y aunque la vida me tratara así / Voy a ser fuerte solo para ti / Lo único que quiero es tu felicidad / Y estar contigo / La sonrisa tuya es mi debilidad / Quererte / Sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy".

La publicación en su Instagram cuenta con 234.000 comentarios. La mayoría alaba las palabras de Shakira. "La primera vez que la escuché lloré de emoción", comenta una seguidora.