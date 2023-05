Comida, teatro, música y votos

Hace unos días me fui a comer con María José Montero, fotoperiodista (es decir, periodista fotográfica) y la mejor anfitriona a este lado de la frontera. Tiene un blog de cocina superlativo llamado ‘De aromas y saudades’ donde lo mismo te encuentras la muy extremeña receta del gazpacho de poleo a otra de yogur con tomates asados de Yotam Ottolenghi, porque compartimos el amor por Ottolenghi en esta vida, por la comida bien hecha y por la excusa que eso supone para una buena charla.

Me dio una planta de salvia. Yo soy esa señora que puso su cactus florido en la sombra porque le daba pena que sufriera los rigores de los calores extremeños y al cactus le salió un bollo en la parte superior porque iba buscando el sol, la criatura. Fue la primera planta que maté. Luego las he matado todas, excepto un aloe vera que no sé cómo está sobreviviendo, pobrecito mío. Recogí la salvia cuando caían cuatro gotas, que le hubieran ido muy bien y la dejé al aire libre con el diluvio del martes pasado (¿fue el martes?). No la he mirado aún porque temo que esté muerta.

Mirando la tromba estaba yo cuando me acordé del Mérida Long Play y del Acerock, que son este fin de semana y al aire libre, porque estamos deseando que llueva, pero que lo haga en fin de semana nos pilla siempre mal. No se cancelan, tienen entrada gratuita, pero nos iremos al IFEME. Digo «iremos» porque vivo en Mérida. Esta tarde se celebrará, desde las 17.30 horas, el Festival de Bandas Mérida Long Play con la presencia del mítico grupo Barón Rojo y con The Buzzos, Jueves Negro, Hedeik, Red Lips, Los chicos de la barbería y Wicked Union. Mañana, el V Festival Acerock en el que van a participar Tierra Santa, Kimen, Avulsed, Evil Hunter y Sheratan, a los que se unirá Pitera, que es la banda novel seleccionada que abrirá el concierto.

Hay mucha música este fin de semana. En el teatro López de Ayala, de Badajoz, la Escuela de Danza de Cristina Rosa pone en escena, a las nueve, ‘Diáspora’. Estarán tocando Iván Sanjuán, Fidel Márquez, Óscar Gómez, Jose Tablero, Aboubacar Syla, Massimo Palumbo, y Nar Ddiaye. ‘Diáspora’ es un homenaje a las personas que han salido de este continente y nos han mostrado su cultura, porque gracias a ellos «se han creado sinergias más allá de las fronteras de África y han conseguido hacer que en tierras lejanas se ame la cultura africana». En este espectáculo van a contar con invitados especiales: Marisa Paulo (Angola-Portugal), Siré Soumano (Senegal- Bélgica) y Arnaldo Iasorli (Brasil- España).

En la jornada de reflexión llega Juan Perro.

Juan Perro es Santiago Auserón, el hoyuelo más bello de España, el hacedor de letras maravillosas del que siempre decíamos, mis hermanos y yo: «Es que ha estudiado Filosofía en La Sorbona» cuando no teníamos edad de ir a la Universidad pero sabíamos qué era la Ivy League y cuáles eran sus equivalentes en Europa. Le interesan los octosílabos y la prosodia, el ritmo, la acentuación, la calidad de las palabras. Tiene casi setenta años, porque a los de mi generación les lleva veinte años y ‘La Negra Flor’ y ‘Escuela de calor’ siempre serán dos de nuestros grandes himnos, junto (esta la compartimos Javi y yo) ‘El amigo desconocido’: «Yo solo quiero aprender de ti / algo que pronto se pueda olvidar / pues algún día lo voy a contar / muy lejos de aquí, sí / a otro amigo / desconocido aún».

A eso nos dedicamos: a ir contando cosas a amigos que no nos han presentado aún.

Llega mañana, Santiago Auserón. Llega con su voz callejera y vagabunda. Llega un día antes de que votemos, el chaval de La Sorbona. Enlacemos La Sorbona con la compañía Un instant-e, que llega de Francia para hacer teatro de objetos en La Nave del Duende a las ocho de la tarde con la obra ‘La rencontré’, que se construye, sí, alrededor de los encuentros que definen nuestra vida.

Muchos de ellos tienen lugar en torno a una mesa, como la que compartí con María José. ‘Paella’ es una experiencia gastroescénica que llega también mañana al Espacio Cinético TaKtá de Navalmoral de la Mata. Sí, cocinan paella. Luego, prometen, se la podrán comer todos juntos, actores y público, porque aún estará calentita o eso esperamos. Y podremos, sobre todo, tirar lo que sobre a los respectivos contenedores: papel, plástico, orgánico, vidrio, azul, amarillo, verde, más verde y acampanado y alto.

De eso habla ‘Trash!’, la obra de Yllana: de reciclar. Se representa mañana también, pero en Plasencia, en el Teatro Alkázar a las ocho y media de la tarde. Percusión, humor gestual y un centro de reciclaje de basura con cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que quieren hacernos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad.

Y el domingo votaremos. Yo siempre voto, por si algún día no puedo hacerlo, que de tanta distopía que veo, en la ficción y en las noticias, pienso que quizá un día no pueda. Y voto, sobre todo, por los que nunca pudieron, pero quisieron.