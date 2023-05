«Ni pretendo asentar precedentes ni los he sentado»

María Zurita (Madrid, 1975) es entusiasta y sobria. Educada en decir mucho con pocas palabras, sabe combinar sinceridad y prudencia. Su hijo le ha dado una nueva perspectiva sobre su propia infancia. Su educación, dice, es un modelo para la que inculca a su hijo. María es hija de Carlos Zurita y la infanta Margarita de Borbón, por tanto, prima del rey Felipe VI. Políglota (habla seis idiomas) fundó la empresa Zesauro Traducciones que el año pasado cumplió veinte años. Ahora, Zurita se lanza al mundo editorial con la publicación del cuento ‘Mi mamá y yo somos una familia feliz’ (Editorial HarperCollins Ibérica SA 2023). Literatura emergente en la que defiende que «cada familia es única y diferente» compartiendo con los lectores las dificultades y alegrías de una familia monoparental. La historia arranca con la celebración del Día del Padre en la escuela. «Yo creo que suprimir el Día del Padre sería algo totalmente ridículo, pero sí añadiría el Día de las Familias en las que se incluyeran todas, no solo la de los papás y las mamás». Orgullosa de la suya, vive con entusiasmo este nuevo capítulo en su vida que, como si fuera en un cuento, tiene una final feliz. Es lo que tiene sumar muchas dosis de pasión, trabajo y tesón a una vida, real. Pasen y lean.

Muchas familias con esta fórmula y muy pocos libros que lo describan tal cual…

Sí, porque familias hay. El 27% de las familias españolas son monoparentales que no son pocas, y de ese porcentaje el 87% son de mujeres, y el resto de los hombres. ¡Muchas! para lo que yo creía.

El título del cuento, ‘Mi mamá y yo somos una familia feliz’ ¿es una aseveración o un aviso a navegantes?

Bueno, primero, es que es mi realidad. En un principio iba a ser ‘Somos una familia’ pero dije que no: hay que poner feliz, porque somos felices, y eso creo que es importante. Es importante añadir la ‘felicidad’ a mi fórmula de familia porque es la realidad que vivo.

Abrir precedentes, ¿cuesta mucho trabajo?

No he abierto ningún precedente, hay familias monoparentales desde hace mucho tiempo y, además, en circunstancias mucho más complicadas que la mía. Mujeres y hombres, a los que admiro muchísimo, y tantas otras que no han sido por decisión propia, sino por abandono o por muchas otras particularidades. Ni pretendo asentar precedentes ni los he sentado.

¿Por qué cree que otras editoriales rechazaron este proyecto?

No tengo ni idea, la mayoría con las que hablé me dijeron que era un tema ya muy trillado, que ya sé había hablado mucho de este tema, que no era sorprendente, no sé.

Llama la atención porque no hay muchos cuentos sobre esta temática…

Yo tampoco lo entendí mucho pero como no conozco el mundo editorial y tampoco sé cómo va…, a mí me sorprendía porque solo por la promoción se vendía solo.

El precedente, de todo lo que relata el cuento, parte de la celebración del Día del Padre en el colegio. Esta festividad, está siendo cuestionada en algunos centros escolares, ¿qué opinión tiene al respecto?

Yo creo que suprimir el Día del Padre sería algo totalmente ridículo, pero sí añadiría el Día de las Familias en las que puedan incluir todas, no solo la de los papás y las mamás. Hay niños que realmente lo pasan mal (aunque no sea mí caso) al igual que el Día de la Madre: porque no están, porque se han ido, por lo que sea. Añadiría ese Día de la Familia, pero no quitaría nada.

¿Qué cosas ha empezado a hacer tras ser madre?

Ayudar a mi hijo a hacer las tareas del colegio, a realizar todo tipo de construcciones y dibujos que no pensaba, ni había hecho de pequeña. ¡La cantidad de cosas que hay que hacer en los colegios! (se ríe) En realidad, las prioridades cambian por completo. Se pasan a un segundo o tercer plano y ya todo está enfocado en el niño. Le dan mucha más intensidad a tu vida, te rejuvenece e incluso te hacen mejor persona porque quieres ser el mejor ejemplo para él. Cuando eres madre intentas dar tu mejor versión.

¿Qué es lo que más le sorprende de su hijo?

Su bondad, su tranquilidad, es un niño tremendamente tranquilo y nada hiperactivo. Piensa mucho las cosas, yo a veces le llamo Prudencio porque es muy prudente con todo. Me choca que en un ser tan pequeño sea tan cabal; que se piense tanto las cosas para bien, ¡no es inseguridad! es que es muy cauto.

¡Le va a venir muy bien para los tiempos que corren!

Me dicen, ¿Cuántos puntos tiene ya?, y yo: ninguno, ¡es que se lo piensa siete veces, antes de hacer nada!

¿Y qué cosas de su vida ha revisado desde que tiene un hijo?

Yo creo que haces un repaso a tu vida en general: de lo que, bien entendido, te arrepientes; de por dónde no quieres ir con su enseñanza…, lo que pasa es que yo he tenido mucha suerte con la educación que he recibido. He tenido unos padres maravillosos que, creo, no se han equivocado prácticamente en nada y gracias a eso, tengo el camino muy allanado. Es un poco copiar el modelo. Cuando las cosas funcionan no hay que variarlas.

¿Y es complicado copiar ese modelo?

La verdad es que el niño me lo está poniendo muy fácil, no es difícil, es muy obediente. De momento, está siendo así.

¿Qué imagen cree que tiene Carlos de usted?, ¿con este libro, con MasterChef? Siendo una imagen pública…

Yo creo que a estas edades todo lo dan por normal, no les choca nada. Los niños van asimilando las cosas, según van viniendo, y no le dan la importancia que a lo mejor nosotros le damos. Él asume y entiende que me paren por la calle porque también paran a mi madre…, entonces no le llama mucho la atención. Es el día a día en su vida, como lo fue para mí.

Cada familia es única y diferente…, ¿alguna vez le ha resultado incómodo, por ser quien es, tener que defender esa forma de verla?

No, la verdad es que no. No sé si es que la gente no se ha atrevido…, yo nunca he tenido problemas con nadie. He estado en cenas y comidas de todo tipo de gente, con personas muy convencionales mayormente, y todos lo han entendido y es más, les alegra que haya una mayor visibilidad a este tipo de familia. Date cuenta de que la mayoría de las familias están separadas así que, se sienten aludidas, al comprobar esta literatura emergente.

La Iglesia, por un lado, con sus propios tiempos, y Dios en otros, ¿así lo entiende María Zurita?

Sí, yo creo que mientras nadie haga daño a nadie, creo que cada uno tendría que vivir su vida y no centrarse en la de los demás. Esas críticas, y no lo digo por mi caso sino por otros que ha habido recientemente, acérrimas…, hay que moverse siempre en los pies del de al lado y mucha gente no lo hace, critican por criticar, ¡y cada uno tiene su circunstancia! Yo tenía un tiempo muy limitado para ser madre, porque la vida de procrear de una mujer está hecha. Decidí dar un paso que no creo que vaya en contra de las normas de Dios, van a lo mejor en contra de la Iglesia, pero no de Dios.

Entiendo que cuando habla de la crítica acérrima se refiere al caso de Ana Obregón…

Si, entre otros…

¿Qué opinión tiene?

Me parece que ha hecho lo que ha creído conveniente. No hay que criticar nunca y menos a una persona que ha perdido un hijo porque no sabemos lo que ha pasado, y espero no saberlo nunca.

Su tío, el Rey Emérito, ha sido para usted un apoyo incondicional en esta decisión. Eternamente agradecida, entiendo…

Si sí, eternamente agradecida. Gracias a él seguí adelante porque en un momento dado un médico me dijo que no tenía nada que hacer, y fue el que me impulsó a seguir.

¿Cómo se superan las críticas a la propia familia?

Intento no leer mucho y hacer oídos sordos; tiene que haber opiniones de todo y tampoco me voy a poner a enfadarme cada vez que escucho una. También hay mucha crítica positiva a mi familia.

Después de esto…, ¿qué planes tiene?, ¿piensa escribir más cuentos?, ¿qué se le mueve por dentro?

Tengo muchos planes en la cabeza, ninguno concreto, pero sí tengo muchas ideas. Por lo pronto vamos a asimilar este, que lo estoy viviendo y disfrutando muchísimo, y ya veremos más adelante a partir de septiembre qué pasa.

Estamos en plena jornada de reflexión, ¿cómo va a pasar el día?

Yo voy a pasar esta jornada como siempre: disfrutando de mi hijo. Yo me considero apolítica, no me meto en política, no me interesa. Creo que hay que estar enterada de lo que pasa, pero no me meto.