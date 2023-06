Tiene más de 95.000 almas en Instagram que siguen sus consejos, en una materia, en la que no es fácil darlos y mucho menos recibirlos. Silvia Llop (Madrid, 1973) es la gurú del amor en las redes sociales y una hábil maestra que, desde su blog (https://silviallop.com/blog/), podcast: ‘Bendita Terapia’ y su libro ‘Mándalo a la mierda” (Editorial Plataforma, 2023), afronta desilusiones e ilusiones por igual, tanto en intensidad, como en frecuencia. Toda una declaración de intenciones para una psicóloga que ofrece su experiencia a través dedos personajes ficticios, Maricarmen y Manolo, con el objetivo de hacernos entender, de una manera cotidiana y cercana, que la duda, la infravaloración o las lágrimas no es el mejor lugar donde quedarse. Tan fácil, y tan difícil como eso. A Silvia Llop la conocen como «la psicóloga del amor» y es experta en ayudar a personas que se sienten preparadas para dar un giro a su bagaje amoroso, tomar las riendas de su vida y encontrar el amor. No es sencillo, ni una cosa ni la otra, pero tras leer esta entrevista les invito a que hagan su propia composición de lugar pero sobre todo, a que escuchen su propio instinto. Ese es el lugar donde el amor, y todo lo importante, suele encontrar su sitio. Pasen y lean.

¿Se siente identificada con la etiqueta de ‘la psicóloga del amor’?

(Se ríe) Pasé por un momento de mi vida en el que me sentía muy perdida en el amor y las relaciones. Parecía que las tecnologías lo habían revolucionado todo y me sentía como pulpo en un garaje, así que empecé a buscar información sobre ello. Para mi sorpresa, no había mucha. Algunos ‘coachs’ americanos habían empezado a hablar tímidamente del tema, pero me faltaba el nivel más técnico, desde la psicología, para entender ciertos comportamientos y cómo aplicar todo eso a las relaciones reales. Siendo profesional de la materia, empecé a indagar en este mundo preguntando y apuntando sus respuestas sobre amor, química, relaciones, atracción, ruptura…, y así arranqué mi blog y a dar respuesta a tantas y tantas dudas amorosas…, ¡así empezó todo!

¿Qué consejos daría a alguien que desea encontrar el amor?

Para encontrar el amor hay que tener la autoestima en su sitio. Cuando no te quieres bien, aceptas migajas y relaciones que no te aportan lo que realmente quieres. Si alguien te dice que no quiere una relación, no inviertas ahí, porque es posible que termines en una no-relación que es aquella en la que tú quieres formalizar la historia y el otro prefiere ‘seguir fluyendo’ (hacia ninguna parte, claro). Ten claros tus estándares y si alguien no los está cumpliendo, no creas que, en el futuro, cuando se enamore de ti, las cosas cambiarán. Otro sería el que disfrutara del trayecto, pero sin olvidar evaluar lo que el otro te está ofreciendo (y recuerda que en cualquier momento puedes decidir que no te interesa seguir ahí). Eso sí, el más importante, es el de no tomar los rechazos o las historias fallidas como algo personal. El rechazo en el amor hay que enfocarlo como una experiencia más de la que aprender para acercarte al amor que te mereces.

Para una relación sana, ¿qué hay que hacer?

Tener mucha comunicación con la pareja y no intentar que el otro te ‘adivine’ el pensamiento. Sois personas diferentes y no siempre vais a tener la misma visión sobre las cosas, pero si sois capaces de hablar y escuchar, ya tenéis la mitad del camino andado. Es importante también tener espacios personales y comunes para seguir creciendo como personas al igual que, estar en contacto con tus propias emociones y mantener la autoestima a un buen nivel, para no depender de la relación para ser feliz.

¿Puede compartir con nosotros cuáles son los errores, más comunes, en el amor?

Yo hablaría de, concretamente, de cinco errores universales: Poner nuestras fantasías amorosas por encima de la realidad, o sea, imaginarnos un cuento de hadas y estar tan colgadas en la fantasía que no nos demos cuenta de que la realidad apunta a todo lo contrario. Otro, evaluar nuestras relaciones basándonos en el pasado, en aquellos dos primeros meses increíbles, en lugar de enfocarnos en cómo está siendo la relación ahora. Pensar qué, con paciencia y cariño, el otro se va a convertir en quien tú quieres que sea. La gente solo cambia si puede y quiere. También, creer que el tiempo y esfuerzo invertido en una relación es directamente proporcional a su éxito. O sea, qué si has estado luchando para que algo funcione, significa que al final, funcionará y, por último, repetir la misma historia una y otra vez (porque tenemos un patrón) y pensar que es casualidad que siempre aparezcan el mismo tipo de hombres, mujeres o historias.

¿Cómo podemos saber que la persona que estamos conociendo es la adecuada?

Teniendo claros nuestros estándares; un concepto que he creado después de tratar con muchas personas que han tenido relaciones fallidas. Son, esos mínimos, los que necesitas que te dé una pareja para ser feliz a largo plazo. No estoy hablando del físico o del nivel de estudios que tenga. Hablo de lo que te aporta como compañero de vida: que sea cariñoso, que tenga una buena gestión emocional, que me integre en su mundo, que respete mis espacios, que me atraiga…, esa lista, de la que te hablo, se confecciona basándote en tus propias experiencias. En una apuesta ‘de amor’ hay que hacerse preguntas, tipo: ¿Qué cosas han hecho que mis relaciones anteriores no funcionen?, ¿Qué es lo imprescindible para mí? Todo eso es lo que tienes que escribir en tu lista de estándares.

¿Se puede encontrar el amor en una app?

Hoy en día, las apps de citas se han convertido en un método habitual para encontrar el amor, y ¡claro que se puede encontrar el amor en una app! Una app no es nada más que un lugar donde conocer gente. Exactamente igual que un bar o que una oficina, pero con la particularidad de que todo el mundo está en búsqueda de algo: compañía, sexo, relación…, eso sí, es importante tener la autoestima en su sitio y aprender a manejar bien ese nuevo medio al que no estamos acostumbrados.

En su libro ‘Mándalo a la mierda’ incluye 25 ejercicios para conocernos mejor en el terreno sentimental…

Bueno, todos los ejercicios son importantes. Cada uno es para algo diferente y eso depende del momento personal en el que estés: ¿en pleno duelo? "cómo superar una ruptura en 7 días”, ¿en búsqueda de pareja? les será muy útil el cuestionario para evaluar si es el momento de concertar otra cita o si, esa que has encontrado, solo quiere sexo contigo y tú no quieres.

Habla de los hombres alfa y de los beta, ¿existen los hombres gamma?

Estos conceptos, en el contexto del libro, sirven solamente para explicar dos tipos de aproximación a las relaciones amorosas. Y valen exactamente igual para hombres que para mujeres. Todos tenemos una energía más alfa y más beta dentro. Alfa es la energía a la hora de tomar decisiones, iniciativas, proponer una cita, llevar la voz cantante…, la energía beta es una energía más receptiva, empática. Es la de aquella persona a quien le piden el teléfono y decide si lo va a dar o no.

Asegura que su libro es un estado mental…

A veces, necesitamos palabras que nos sacudan para poder salir del lugar donde no se nos está tratando bien o donde no somos felices. Ese es el objetivo de mi libro y de todo mi trabajo: que te valores, que te conozcas mejor y que no inviertas tu energía, ni tu tiempo en personas que no vayan hacia la misma dirección que tú o que, sencillamente, no te traten como mereces.