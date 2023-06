"La música es buena o es ruido"

Óscar Lobete (Palencia, 1975) es la persona ideal para dejarse acompañar. Y no solo lo digo yo, también lo aseveran grandes artistas como Ainhoa Arteta, Ute Lemper, los Ketama, Sabina o la primera generación de 'Operación triunfo'; y es que el palentino, pianista acompañante, entiende que no hay diferentes tipos de música ‘solo la buena’ de ahí el variado arco iris de géneros musicales en su dilatada carrera. Una vía imparable que comenzó de niño y que continuó con la especialidad de acompañamiento vocal, lo que le lleva a trabajar en numerosas producciones de ópera en calidad de repetidor y maestro interno en el Teatro Calderón (Valladolid), Teatro Real (Madrid), Teatro Campoamor (Oviedo) o Teatro Maestranza (Sevilla), entre otros.

Simpático, vocacional, entregado y generoso con la música y los amigos, Lobete sabe rodearse de buenos artistas con los que comparte, además, la pasión por la vida. Una vida, como la suya, entregada a la búsqueda y al disfrute de la música y a esa seguridad que siempre espera transmitir, sobre el escenario, al vocalista sobre el que ‘todos los focos se centran’. Charlamos sobre lo divino y lo humano en una conversación ‘pública’ ya que, como asegura, hay anécdotas que solo puede contar en la más estricta privacidad. Óscar, soy toda oídos. Pasen y lean.

A la hora de acompañar al piano, ¿qué es más importante?, ¿el oído o la generosidad?

Clarísimamente la generosidad; y es que la generosidad es un modo de ser que se convierte en una forma de entender la vida.

Para un músico, por supuesto, el oído es más que importante, pero en mi caso, sin duda alguna, el ser generoso ha sido una forma en la que he recibido más de lo que he dado.

Desde niño dedicado al piano, ¿qué le ha dado y qué le ha quitado?

Buena pregunta…, quizá lo que me ha quitado es ser un jugador frustrado de fútbol porque no se ni como es un balón, a pesar de ser colchonero. Cuando otros niños jugaban en la calle yo tenía otras cosas que hacer. La música me ha dado una forma de entender la vida que no cambiaría por nada.

"He tenido la suerte de trabajar con nombres como Sabina, Serrat o Sting y a todos ellos les une la misma cualidad: ser seres humanos excelentes"

Ópera, flamenco, pop…, ¿todos los caminos conducen a Roma?

.¡Respondo sin ninguna duda! Música solo hay una, sea cual sea su apellido. La música es buena o es ruido.

Se codea con artistas increíbles de todos los géneros musicales, ¿sabría decirme qué es lo que les hizo únicos?

He tenido la suerte de trabajar con nombres como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, o Sting y a todos ellos les une la misma cualidad: ser seres humanos excelentes. También he trabajado con algún individuo, por no utilizar otro adjetivo, que se merecería que lo azotaran en la plaza de cualquier ciudad … pero al final, ha caído por su propio peso.

¿Intuyó quiénes alcanzarían el éxito mientras acompañaba a la primera generación de ‘Operación triunfo’?

Lo primero, he de decirle que estoy en contra de todos estos formatos televisivos que pretenden crear estrellas en 15 días; no obstante, he de confesar que en esa primera ‘OT’ tenía muy claro quién podía con los años mantenerse en esta profesión y quien desaparecería rápido… y esto me lleva a la cuarta pregunta…, los artistas que se mantienen en el tiempo y que sus canciones les sobreviven son aquellos que tienen un corazón que se les sale del pecho. ¿Puedo pedir un favor a los lectores? ¡No presenten a sus hijos a estos estúpidos castings!

"La música me ha dado una forma de entender la vida que no cambiaría por nada"

Un músico ¿nace o se hace?; ¿y un artista?

Un músico se va horneando, va aprendiendo a lo largo de los años… un artista nace. Si hablamos de artistas está claro: Camarón, Paco, Miles Davis, Michel Camilo…, tantos nombres. El arte se tiene o no y el mejor ejemplo se lo digo taurinamente: De Paula y Curro romero podían tener la peor faena del mundo, pero daban 30 segundos de magia como nadie. Eso es Arte.

¿Nacer en una capital de provincia lastra a la hora de alcanzar un mayor reconocimiento por parte del público?

En mi opinión, está claro que al final Las Ventas está en Madrid… quieras o no tienes que pasar por ese foro madrileño. En mi caso, concretamente, mi particular plaza de toros fue Tirso de Molina (Madrid) junto a Ketama, y conocer a Joaquín Sabina con el que, pasar la prueba de tocar y escribir en su casa, fue salir por la puerta grande.

Cuéntenos anécdotas que le hayan ocurrido sobre el escenario.

Yo tengo un tic en el escenario curioso, y es que me río yo solo cuando he metido la pata hasta el fondo, y eso me sucede en numerosas ocasiones por despiste, ¡no por nervios! Siempre es la misma situación: comenzamos un concierto y en la mitad, cuando uno ya está más relajado, comenzamos una canción y a los 30 segundos me doy cuenta ¡que estoy tocando otra diferente! más de una vez hemos tenido que parar y volver a empezar por mi culpa…,¡lo reconozco!

"Tengo un tic curioso en el escenario, y es que me río yo solo cuando he metido la pata hasta el fondo"

¿Y fuera del escenario?

La mayoría de ellas serían para contar al oído… no son aptas para todos los públicos.

¿Qué volvería a repetir como músico y qué no?

Fíjese que no me arrepiento de nada…,todo lo que he hecho, para bien o mal, me ha aportado más sabiduría porque los años son experiencia; pero si tengo que responderle le diría que lo que no volvería a hacer, o mejor, lo que no volvería ni he vuelto a hacer, es dar canciones mías a artistas (por llamarlos de alguna manera) que cuando las han grabado han hecho verdadera porquería con ellas …, y eso duele porque al final, son mis niñas.