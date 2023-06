Después de hacer vibrar los escenarios durante cuatro décadas, el actor y director Juan Echanove regresa a Zaragoza para concluir la gira de su nueva obra de teatro: 'Ser o no ser', que se podrá disfrutar desde este jueves y hasta el domingo en el Teatro Principal de Zaragoza, con sesiones a las 20.00 horas a excepción de la del domingo 18 que será a las 19.00. Las entradas pueden adquirirse en el portal web del Teatro Principal, a un precio que oscila entre los 5 y 25 euros.

Echanove pretende revalidar el éxito que obtuvo el pasado enero en el mismo escenario, unas representaciones que se tuvieron que interrumpir a causa del fallecimiento de la mujer de uno de los actores, Eugenio Villota. Para el dos veces ganador del Premio Goya, quien también fue ayer el protagonista de la sesión 233 del ciclo 'La buena estrella' del Paraninfo, las sensaciones en su regreso a la capital aragonesa "están siendo muy buenas, a la vez que un tanto melancólicas. Zaragoza es la última parada de la gira, pero sé que el público zaragozano nos va a conceder un cierre con broche de oro. Siempre se puede contar con ellos en este tipo de obras porque siempre les despierta una gran ilusión".

Proceso de madurez

Con el paso de los meses en esta gira, la obra del actor ha podido madurar de la misma forma que "un mecanismo de relojería, con un gran control de los ritmos" gracias al esfuerzo y la dedicación de Echanove, que además de actor protagonista es el director de la obra.

Un cariño y disciplina que no resulta nada nuevo en el madrileño, sino que se trata de un poso fundamental en su vida, que poco a poco fue cultivando en su interior durante su desarrollo como profesional. Aunque los recuerdos de sus inicios en el gremio le resultan bastante vagos, sí que los rememora colmados de "cariño y enseñanzas de diferentes actores, actrices y directores muy buenos: como Francisco Regueiro, José Sacristán o Carmen Conesa".

Figuras que formaron parte de su recorrido vital y que han incurrido en el orgullo y satisfacción que Echanove siente con su trayectoria profesional, donde ha podido llevarse varias lecciones de vida. Para él, las fundamentales son "que un proyecto siempre importa más que el formato en el que se presente: sea cine, teatro o televisión. Asimismo, la clave de un buen actor es que mantenga los pies en el suelo y el ingenio en el cielo. Esta profesión va por etapas y nunca sabes lo que puede pasar".

Precisamente quiso enfatizar en este último rasgo a través del factor de la edad en las mujeres, y es que, según comenta, "cuanto más envejece una mujer, más disminuye su rango de ofertas y papeles. Todavía hay una desigualdad de género que se debe combatir".

Su viaje de 12 años en 'Cuéntame'

Esa actitud, junto a una imparable constancia, son las claves de su éxito, que le han permitido tomar parte de míticas producciones como 'Divinas palabras', 'Madregilda' o 'Cuéntame cómo pasó', siendo esta última uno de los principales baluartes del actor durante 12 años de su vida, hasta su partida en el año 2017.

"Estoy muy agradecido por todo lo que 'Cuéntame' me proporcionó, pero tantos años en un mismo registro acaban volviéndote demasiado mecánico con tu personaje. No hay duda de que será recordada como uno de los mejores trabajos audiovisuales en la historia de la televisión, pero ahora que se ha anunciado la última temporada te das cuenta de que en algún momento tenía que acabar", reflexiona el director.

"En nuestro sector hay una desigualdad de género que se debe combatir"

Sin embargo, el orgullo hacia su carrera no es un factor que condicione en exceso al actor, puesto que, como le gusta destacar, "me sigo manteniendo ilusionado y con más ganas que nunca de seguir contando historias en los escenarios: sea como actor o como director. Quiero mantener mi voluntad por hacer vibrar los escenarios, ahora con un bagaje y experiencia a mis espaldas".

'Ser o no ser'

Un bagaje que no cesa de aumentar, en este caso con una historia en formato vodevil de alta comedia que toma inspiración en la película 'To be or not to be' del director Ernst Lubitsch. La trama relata la historia del matrimonio formado por Joseph y María Tura, estrellas de una compañía teatral que se ve envuelta en la invasión de Polonia por parte de los nazis, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En medio de todo el conflicto, más por necesidad que por convicción, la pareja deberá impedir que la Gestapo se haga con un documento de la Resistencia polaca, apoyando a los defensores y tomando partido frente a los invasores.

Al final, se trata de un cóctel armonizado por un elenco de siete intérpretes que actúa en calidad de 37 personajes; que esperan hacer llegar "un mensaje clave, y es que conflictos bélicos como este pueden extrapolarse a la actualidad, en casos como la Guerra de Ucrania que han sido influenciados en parte por el fortalecimiento de determinadas fuerzas de la ultraderecha en Europa", asegura Echanove.

"Tantos años en ‘Cuéntame’ volvieron muy mecánico el registro de mi personaje"

Ahora que la gira se acerca a su final, la mirada del madrileño está puesta en una nueva producción de teatro en la que tomará parte como director. Asimismo, su faceta interpretativa no se quedará descuidada, puesto que también figurará en la zarzuela 'Pan y toros' para su próxima temporada lírica de Valencia.