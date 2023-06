Elia y un festival clásico de teatro

Fermín Solís ha escrito ‘Elia’ y no quiero hablar de ‘Elia’ pero quiero que todo el mundo lea ‘Elia’ arrebujado en una manta porque, sí, es un cómic más otoñal que veraniego, eso sí lo puedo decir porque lo hemos hablado él y yo.

Fermín Solís ha escrito ‘Elia’ y escribir aquí es escribir y dibujar y pensar en el espacio entre viñetas, en lo que adivinamos los lectores, que es una forma maravillosa de que un tebeo sea tuyo y de nadie más porque tuyos son las elipsis y los silencios y las reacciones.

Fermín Solís ha escrito ‘Elia’ y yo pensaba siempre en lo que aprendo de Fermín o con Fermín cada vez que leo algo suyo y en lo feminista que es este muchacho sin haber ido de feminista en la vida (y lo ha sido, créanme, hasta extremos en que le perjudicaba), lo bien que capta la sutileza de algunos comportamientos que tenemos las mujeres, a las que se nos educa en lo velado y la discreción aunque no nos demos cuenta. Qué belleza de cómic, qué preciosidad de edición ha hecho Reservoir Books y qué ganas de hablar de todo lo que contiene, pero qué pocas ganas, al tiempo, de destriparle a nadie la magia de este libro, que es cotidiano y terrible porque en la vida pasan cosas terribles, en el que hay belleza a raudales y comienzos y caminos y árboles y ciudades periféricas y ruralidades y relaciones de amistad profundas y sinceras y varias críticas y paisajes que reconocemos y guiños que nos hacen sonreír.

Qué bien escribe y (nos) dibuja Fermín Solís.

Me contaba que, como siempre, tiene problemas para presentarlo en Cáceres, porque, claro, se conocen todos y cómo va a primar una librería sobre otras y que, además, le apetece hacerlo al aire libre. Ojalá.

Fermín vive en Cáceres, donde estos días se celebra el Festival de Teatro Clásico, que es un monumento al buen gusto y nuestro teatro del Siglo de Oro. Esta noche, a las diez y media, podremos ver ‘El marqués de las Navas’, una comedia de enredos «con amores cortesanos, despechos amorosos y celos, y con un gracioso, Mendoza, y su alter ego femenino, Clara, que trufan la pieza de delicados momentos cómicos. Pero también es un drama sobrenatural, con duelos de espadas, huidas, muertos, y espectros. Y todo a través de personajes históricos y episodios reales de la vida de la corte de Felipe II con sus fiestas y galas. Un espectáculo con música, máscaras, danza y fantasmas».

Antes, en el Foro de los Balbos, a las ocho de la tarde, sonará ‘Vesti la giubba’ como nunca la han oido: en la voz de José Antonio Maestro, payaso bien reconocido, de la compañía extremeña Asaco Producciones que, junto a Javi Ceballos, pone en escena ‘Ridi Pagliaccio’: la historia de un payaso que ha de hacer reír aunque salga a escena con el corazón roto porque su amada le ha dejado por... el trapecista. La obra la dirige Jaume Mateu, que es el nombre real de un payaso renovador: Tortell Poltrona, fundador (junto a otros) de Payasos sin Fronteras, un referente mundial, Premio Nacional de Circo, Medalla de Oro de las Bellas Artes y un señor al que es un lujo entrevistar porque con él ocurre lo que en los espectáculos de payasos: que te ríes mucho, que te asombras de la inteligencia y que puede pasar cualquier cosa.

Otro enredo de amores llega el sábado, con Noviembre Teatro y Eduardo Vasco, en verso, de Rojas Zorrilla, pero con una premisa un tanto inusual. Estamos acostumbrados a que los señores tengan amantes por doquier, pero que los tengamos nosotras es algo más extraño. «En ‘Abre el ojo’ reina una suerte de vodevil en el que manda la alegría de vivir mientras se sobrevive, y no encontramos rastro de ese concepto del amor galante y puro que suele gobernar nuestras comedias áureas. ¿Fidelidad? ¿Amor ideal? ¿Constancia? ¿Matrimonios? ¿Contención de los deseos sexuales? No esperen ver nada de esto en la comedia. Nuestros personajes viven al día desde el punto de vista económico y emocional». Lo cuenta la propia compañía: precariedades, enredos y amores, muchos amores. ¿Estarán juntos al final don Clemente y doña Clara? ¿Servirán de algo los esfuerzos denodados de Marichispa y de Cartilla? No lo sabemos.

El domingo, ‘Vive Molière’, de ese dúo perfecto formado por Yayo Cáceres y Álvaro Tato. «En el cielo, la diosa Fama anuncia su intención de casarse con un genio del teatro. Sus criados Dato, Mito y Chisme la llevan a París para conocer a un tal Molière y seguir su azarosa vida y sus hilarantes obras». Sí, tenemos que citar lo que nos dicen las compañías porque no hemos visto aún las representaciones. Pero nos espera un fin de semana repleto de teatro...

Y el miércoles que viene, día 21, podremos celebrar con Emulsión Teatro sus diez años de vida. En la Plaza de San Jorge pondrán en escena ‘De placeres, saberes y temores’, con dirección y dramaturgia de Jonathan González, que también ha escrito la obra junto a Virginia Campón y Asunción Mieres. En las calles de Toledo a finales del siglo XV, a Claudina, que es buscona, la abandonan en un callejón y la socorre la vieja Cornelia, «partera, reparadora de virgos, alcahueta y un poquito hechicera».