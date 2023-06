Siberiana: naturaleza, literatura y reflexión

Suena la guitarra de Zach Bryan: hace un par de años, la Marina de los Estados Unidos lo despidió con honores para que se dedicara a la música. Zach habla de paisajes. De ganar, de perder, de amores, de rivalidad y de paisajes. Los paisajes definen identidades (y pérdidas de la identidad cuando se destrozan), modos de estar en el mundo y modos de comer.

«El romesco arranca donde arrancan todos los comistrajos de los pobres del campo de secano, aquí y en Salvatierra de los Barros -escribe María Nicolau en su hermosísimo ‘Cocina o barbarie’-: en un mortero con pan duro, dientes de ajo, aceite y vinagre. Cuando ese pobre de secano vive en una tierra que en invierno da escarolas, del mortero saldrá una pasta para aliñarlas. Si lo que trabaja ese campesino son campos de cebolla largas, hará una salsa para acompañarlas. Y, si en vez de vivir en el interior, ese pobre hombre vive de la pesca junto al mar, el majao servirá para cocinar pescado».

De Egipto aprendimos a machacar las aceitunas y miren ahora en Gata y Monterrubio. De las mujeres aprendimos a conservar, a aprovechar las sobras. Zach Bryan me hace recordar la cantidad de libros y recetas que tengo sobre qué hacer con las sobras del Thanksgiving. Viendo ‘Dónde está la casa de mi amigo’ aprendí que las madres dicen cosas de madre en todas partes del mundo. Escuchando a Bryan y viendo lo que cuenta Taylor Sheridan sé que lo rural es rural, incluso en esa obra en la que trabaja mi amigo Álvaro en Alemania en un pueblo en el que hay más vacas que personas y en el que no habían conocido a ningún gay hasta que no llegó él. Ahora decoran la retroexcavadora con la bandera del Orgullo y compran tarta de colores porque la diversidad merece celebración.

Conservar la biodiversidad es el primer mandato de una reserva de la biosfera. «Son territorios cuyo fin es armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza».

En el acuerdo primigenio entre PP y Vox para gobernar, el PP decía: «Revisión y flexibilización de las barreras ambientales que impiden el desarrollo de Extremadura». Entre ellas, estaban «revisar las prohibiciones de la red Natura 2000», cuya finalidad es la supervivencia a largo plazo -recalco yo esto: a largo plazo- de las especies y los tipos de hábitat en Europa y que contribuyen a detener la pérdida de biodiversidad, porque esta red es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. Le pregunté a Odile Rodríguez de la Fuente por esto. Si era verdad que las leyes de protección medioambiental impiden el progreso. «Eso no es del siglo pasado, eso viene de la Revolución Industrial. Es un pensamiento tan caduco que no puedo creer cómo hay gente a la que se convence con ese argumento». Y fue tajante: «Ya somos adultos. Que no nos traten como a tontos».

En mi mundo perfecto hay gente que no da las gracias por tener un salario y que aspira a mucho más. También hay gente que se forma opiniones leyendo a científicos y periodistas que, si leen cosas así, preguntan. Es más divertido hablar de qué ha dicho uno y de qué ha contestado otra, pero quienes gobiernan dicen y, sobre todo, hacen. Y si hay un partido que quiere impedir la supervivencia de las especies a largo plazo para poner empresas contaminantes, yo, votante, debería saber cómo, qué tipo de empresas, de qué progreso hablamos. Los mensajes de WhatsApp son salseo: no tienen mucha más relevancia.

La perla En La Nave del Duende, a las nueve de la noche, hoy, Julián Pacomio representa ‘Toda la luz del mediodía’. Es la segunda parte de ‘La trilogía del sol’, «una investigación sobre el imaginario en torno a la luz del sol, la hora del mediodía y sus oscuridades. ‘Toda la luz del mediodía’ es un proyecto sobre las 12.00 a.m, sobre como traer el mediodía en un espacio indoor, sobre la luz cenital del astro y toda su mitología asociada. Así como la primera parte abordaba la idea de rave y trabajaba sobre el estado de los cuerpos en una fiesta; en esta segunda parte, me centro en la siesta del burro, en un cuerpo que va de la vertical y la energía hacía la horizontalidad y el cansancio». Una obra sobre la siesta del burro siempre es bienvenida.

En mi mundo perfecto, también, yo conocería mejor mi territorio. Me enteré por la red de Siberiana que existe algo llamado bodigo tamurejano, que no es un dulce veraniego pero es «parte de la identidad de este pueblo de pastores que acoge desde hace ya cuatro años un asombroso festival de literatura y naturaleza».

Ayer estuvo allí Carlos de Hita, que dice que Extremadura son grullas, ciervos y cigüeñas y sus sonidos: el grito, la berrea, el crotorar. En Valencia de Alcántara, hace muchos años, tres cigüeñas revolotearon por encima de mi cabeza todo el camino de mi casa al trabajo y, cuando habité lugares donde no estaban ellas, me sorprendía mirando al cielo y pensando en la pérdida. En un reportaje leo nombres que desconozco: «candelilla, sepulturas, chaquetías, almendradillos, madalenas de latillas, canutos, mantecados de cajón». En esta zona se usa la miel, se usa el pan (las migas son una joya de la gastronomía mundial y moriré defendiendo esta colina) y se abrazan los tomates que vinieron de América y, con las sobras de la carne, el tomate y unas cebollas, se hace el escarapuche al que en alguna zona de Extremadura se le añade cilantro y se puede hacer con carne o con pescado (como en Peloche).

Por Siberiana van a pasar Odile Rodríguez de la Fuente, Duende Josele, Basilio Sánchez, Jorge Riechmann, Miguel Filipe Mochila y Antonio Sáez Delgado, Pilar del Río e Inés Martín Rodrigo, que acaba de hablar de su lesbianismo en un libro. Y Gustavo Giménez, con su rapsodia contemporánea. Y toda la reflexión de dónde estamos y qué merece la pena conservar.