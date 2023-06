Comedia, música y el poder de la repetición

Imaginen hacer puntos y puntos y puntos y más puntos, mil veces mil, un millón de puntos, una y otra vez. Imaginen escuchar el sonido de esos puntos. Imaginen un cuerpo conocido y cuándo la cosa se transforma en «nos estamos conociendo» a «la cama contigo se ha vuelto rutinaria». Una nueva afición que se perfecciona, porque la práctica hace al maestro, pero a veces no. O eso dice Isidoro Valcárcel Medina, 86 años de edad, premio Velázquez, siempre al margen del mercado, pero estando casi dentro y jugando con sus propias reglas y diciendo, sostiene Pereira o sostiene Valcárcel, que todos somos artistas, pero que la sociedad (llámenlo sociedad, llámenlo capitalismo) tiene que definir las profesiones para meternos en la rueda productiva y entonces, quienes no somos artistas, pensamos «menos mal que no lo somos» y quienes sí lo son piensan: «Ser artista es lo más cómodo del mundo, porque esto consiste en hacer siempre lo que te dé la gana».

Luego añade: «Puede usted no creerme».

Sé que este fin de semana comienza el Festival de Mérida y que el Festival es el objetivo de este artículo, pero Isidoro Valcárcel Medina en el Museo Vostell Malpartida, hasta agosto, es algo que no se pueden perder. Averigüen qué más ha hecho este señor: conozcan la historia de sus trabajos sobre chabolismo, suicidio y parados. Sepan que pintó de blanco un muro blanco. Que ha hecho películas, instalaciones y libros que no eran libros y, en fin, lo que le ha dado la gana: con infinito compromiso político y ética y coherencia. Qué lujo tener ‘Mil (allegro) veces (andante) mil (allegro)’ en el Vostell.

Qué lujo reflexionar con otros sobre lo íntimo. Sobre la propia vida, sobre la repetición de conceptos. Qué suerte tenernos los unos a los otros, saber con quiénes caminamos, con quiénes nos manifestamos. Por cierto, ojalá, algún día, haya asesores que le digan al presidente, a la presidenta o a le presidente de la Junta de Extremadura (no, no me he equivocado: «le presidente» es neutro. El lenguaje lo construimos los hablantes: no la RAE)... ojalá, digo, haya asesores que le digan a los presidentes/as/es que en la manifestación del 8M hay que estar. Que en la manifestación del Orgullo LGBTIQ+ hay que estar. Todos los años. Y, ya puestos, en la apertura, la despedida y al menos un concierto en medio de la temporada de la Orquesta de Extremadura, igual que van a todas las obras del -muy mediático y con muchos famosos- Festival de Mérida.

Se abre este sábado y parece que la clausura de la 68 edición fue ayer. «Comenzamos con un número curioso, el 13 y lo acabamos con el 69, que tampoco está mal», decía Paco Carrillo, director de ‘Los gemelos’, que cumplen 10 años. Todos hemos visto ‘Los Gemelos’. Más de una vez. De hecho, la vamos a ver dos veces este Festival, porque ‘La comedia de los errores’, de Shakespeare, la que dirige Andrés Lima, es ‘Los gemelos’ también. Como dice Fernando Ramos, su productor y protagonista, en diez años han pasado muchas cosas: «Hemos aprendido que “Brexit” no es una marca de dentífrico (yo he aprendido también a decir dentífrico), que Donald ya no solo es un pato gracioso, que no todos los eméritos se vienen a vivir a Mérida o que una erupción no solo es cosa de adolescentes. Hemos aprendido a sonreír debajo de mascarillas, incluso a besar con las manos. Supimos que la Cultura es necesaria, imprescindible, para poder respirar aire puro. Y que sobrevivimos ante viento y marea».

Están los que estuvieron, excepto Pepa Gracia, que está en Madrid haciendo cine, y a la que sustituyó la no menos inmensa Paca Velardiez. Creo recordar que Esteban García Ballesteros y Fernando Ramos no tenían canas. Recuerdo que, antes de comenzar la obra, durante los ensayos, Paco Vadillo, periodista emeritense, les dijo: «Pero vuestro parecido es regulero». Y Fernando habló de que el teatro, al final, lo admite todo en esta vida.

El domingo volveremos a reír con ‘Los gemelos’. El sábado nos pondremos nuestras mejores galas para ir al Festival a escuchar la muy desasosegarte a ratos y poderosa siempre música de Iannis Xenakis sobre ‘La Orestiada’, de Esquilo, con la narración de Simón Ferrero. Es de 1966. Escribió una música fascinante, con cantos y danzas colectivos, invocaciones en griego (qué trabajo inmenso ha hecho el coro Amadeus-IN) y percusión, metales, ritmos distintos y barítono: el polaco Maciej Nerkowski, que actuará junto al Ensemble Vocal Teselas y la OCAZEnigma, la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza ‘Grupo Enigma’, dirigida por Asier Puga con casi un centenar de músicos en el escenario «para dar vida a una obra que bascula entre los conflictos de la tragedia griega y los de la Grecia del siglo XX; entre el equilibrio y el caos; todo ello bajo una atmósfera de moderno ritual primitivo».

Este año habrá mucha comedia, pero, en medio, la música contemporánea ha encontrado su hueco en el Festival. La ventaja: que la música contemporánea hay que verla: no intenten escucharla en casa si no se han acercado nunca antes a ella: exige mente abierta y disposición.