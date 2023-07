«Deberíamos plantearnos a qué le estamos dedicando más tiempo»

¿Quién no quiere cambiar la frustración por ilusión y encontrarle un sentido a el hecho de trabajar más allá del dinero?, ¿quién no desea apagar el ‘piloto automático’ y encontrar la motivación? Quizás el verano sea un buen momento para replantearse la vida profesional o quizás, ya estemos inmersos en ese proceso por otras cuestiones. Lo que sí está claro es que si nos dejamos llevar por la frase atribuida a Confucio: «Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida» y tenemos una mínima inquietud, la maquinaria mental, sola, se pone en marcha. Y otra forma de darle, al menos, direccionalidad es dejarse llevar por profesionales como Vicente Ferrio (Granada, 1974), autor del libro ‘Crea tu Plan B’ (Profit Editorial, 2022) que tras 25 años como ingeniero y directivo en numerosos países, un día se plantó, y comenzó a crear su ‘Plan B’; el mismo que ahora comparte en esta publicación. Ideas, esquemas, para todos aquellos profesionales inquietos que «anhelan desatar su talento y contribuir al mundo desde su iniciativa con propósito y libertad». Una lectura amable para crear una nueva perspectiva profesional alrededor de una marca personal auténtica, descubrir el talento personal y elegir nuestro próximo destino. ¿Aceptas el reto? Pasen y lean.

¿Cómo surge la idea de escribir ‘Crea tu plan B’?

Después de años trabajando con profesionales de distintos sectores en su transformación profesional, detecté una serie de patrones que se repetían. Los humanos somos muy parecidos y, en algún momento de nuestra carrera, muchos sentimos el deseo de construir un espacio propio de realización y crecimiento que no encontramos en nuestras respectivas organizaciones. Sin embargo, también existen muchos miedos y bloqueos que nos impiden avanzar. De ahí surgió la metodología que aplico en mi programa de mentoría en transformación profesional y que, posteriormente, ha dado lugar al libro. Ese plan B funciona como complemento y como amortiguador para los cambios que se están produciendo en el mercado laboral. Se trata de poner en valor los tres principales activos que tenemos todos los profesionales: tiempo, conocimiento y red de contactos.

En el libro habla de ‘alcanzar la libertad profesional’, ¿en qué consiste este concepto?

El concepto de libertad profesional significa tomar el control de nuestra carrera y hacernos responsables de nuestra vida, es decir, dejar el victimismo y la queja permanentes para pasar a la consciencia y la responsabilidad como individuos libres que somos. Se trata de prepararnos para nuestra independencia profesional. ¿De quién? De todo lo que no controlamos: del sistema, las organizaciones, los jefes, las crisis, la política o la economía, independientemente de cómo vengan dadas. Una vez que nos preocupamos únicamente de lo que sí controlamos, de lo que depende de uno mismo, todo cambia. Y para ello, propongo hacernos preguntas como ¿qué no estoy haciendo que sí debiese estar haciendo en este instante de mi vida?, ¿cuál es mi arma de diferenciación masiva para destacar en un mercado laboral cada vez más complicado y complejo? Y, para responderlas, debemos tener en cuenta que los trabajos van y vienen a lo largo de nuestra carrera y, sin embargo, nuestra propuesta de valor y marca personal son para siempre. Deberíamos plantearnos a qué le estamos dedicando más tiempo.

“Llega un momento en la vida en el que ya no hay cosas que no sabemos, sólo hay cosas que no hacemos”

¿Qué cosas nos limitan o bloquean para avanzar en nuestra carrera o trayectoria profesional, y cómo podemos combatirlas?

Muchas veces no somos conscientes de todo nuestro potencial tras años de conocimiento y experiencias acumuladas. Sin embargo, a muchos profesionales les asaltan dudas, miedos y bloqueos sobre sus propias capacidades. A veces, ese saboteador que muchos llevamos dentro nos impide sentirnos merecedores de las oportunidades que la vida nos presenta. Hay que neutralizar ese síndrome del impostor para ponernos en valor por generosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás.

Y, ¿cómo podemos descubrir cuáles son nuestras cualidades profesionales y cómo prepararnos para mostrarlas al mundo?

Todos los seres humanos somos emprendedores en potencia, llevamos la iniciativa en el ADN desde el origen de nuestra existencia. Sin embargo, la sociedad normativa en que vivimos, que premia lo homogéneo y castiga lo diverso, ha atrofiado esta iniciativa. Pero si somos capaces de estructurar y ordenar todo lo que hemos hecho en nuestra vida, descubriremos que cada uno de nosotros es único e irrepetible; y si somos capaces de liberar a nuestro iniciador interior, descubriremos que pasar de ser un experto anónimo no reconocido a ser un referente en ese tema del que tanto sabemos no es un título más, sino una decisión. Llega un momento en la vida en el que ya no hay cosas que no sabemos, sólo hay cosas que no hacemos. Ha llegado el momento de hacer, de tomar la iniciativa.

“Hay que neutralizar ese síndrome del impostor, para ponernos en valor por generosidad hacia nosotros mismos y hacia los demás”

Recomienda cambiar ‘buscar empleo’ por ‘atraerlo’ …

Se trata de cambiar el eje sobre el que gira nuestra carrera. Es decir, hasta ahora nuestra vida ha girado en torno a una búsqueda continua. Buscamos mejores trabajos, mejores proyectos, mejores oportunidades o relaciones; una búsqueda infinita que es agotadora, sobre todo cuando no sabemos lo que estamos buscando. Pero ¿qué tal si cambiamos esa búsqueda continua por atraer oportunidades? ¿Cómo? Creando una propuesta de valor sólida alrededor de una marca personal auténtica, pues sólo así multiplicaremos y atraeremos opciones, nos diferenciaremos e incluso nos haremos más empleables al destacar sobre los demás ante un mercado laboral cada vez más competido. A partir de ahora, nuestra oferta al mundo será el eje sobre el que orbite nuestra vida y carrera, pues ya no será un trabajo más, sino una actividad que nos aporte propósito y realización de forma continua.

Otro concepto del que habla es el del ‘emprendimiento a tiempo parcial’, ¿en qué consiste exactamente?

Un emprendedor a tiempo parcial o emprendedor 20%, es alguien que dedica el 20% de su jornada laboral (entre una y dos horas al día) a construir un proyecto paralelo a su actividad principal. Ese proyecto simultáneo va a ser precisamente su plan B, pues va a poder desarrollarlo mientras aún conserva su trabajo alimenticio y sin la angustia de tener que vender y monetizar cuanto antes. De hecho, las posibilidades de éxito de un emprendedor a tiempo parcial son mucho mayores que las de un emprendedor a tiempo total. Además, un plan B puede ser muchas cosas. Hay muchas formas de involucrarse en distintos negocios, como puede ser cofundar, coinvertir, asesorar, mentorizar, estructurar tu conocimiento, desarrollar una metodología propia para ayudar a otras personas en base a tu formación, escribir un libro, crear contenidos de valor para inspirar, educar o entretener a otros. Todas estas son opciones válidas para ponerte en valor como emprendedor del conocimiento, y eso va a ser precisamente lo que te sostenga cuando todo lo demás se caiga, profesionalmente hablando; algo así como tu estrella polar a partir de ahora.

Dígame tres cualidades necesarias para crear un mercado laboral ideal …

Sin duda, la primera de ellas sería la flexibilidad, pues es lo que más desean muchos profesionales. Flexibilidad en todos los sentidos: en tiempo, geográfica, e incluso de propósito, algo cada vez más demandado. Si no tenemos un gran, ¿por qué?, difícilmente encontraremos sentido a lo que hacemos. La segunda sería autenticidad, en ambos sentidos, en las personas y las organizaciones. En una sociedad donde prima la apariencia, el postureo e incluso el pretender ser lo que no eres, el famoso ‘fake it till you make it’, cada vez se valora más la autenticidad, el carisma y la congruencia de las personas entre lo que son, lo que dicen y lo que hacen. La tercera sería la confianza, necesaria para crear dentro de las organizaciones los espacios de crecimiento que demandan muchos profesionales. De esa forma sustituiremos el retener talento por atraer y seducir perfiles valiosos que quieran permanecer en las organizaciones.