Miriam Cantero: «En el escenario se cuenta y se canta lo que se es»

Es de esas artistas que se van haciendo grandes sin hacer ruido. Poco a poco, afinando, estudiando y trabajando, Miriam Cantero (Cáceres, 1987) va encontrando el camino donde desarrollar y desarrollarse como artista. En concreto, tres. Porque ‘Tres Caminos’ es el espectáculo en el que, la pequeña de la saga flamenca de los Canteros, ha puesto las ganas y unas facultades vocales que la definen y la hacen inconfundible. El flamenco, la copla y el bolero, le acompañan en este nuevo espectáculo en el que se apuesta por un público más abierto y quizás, menos acostumbrado al cante hondo. Un cante que ella conoce y sabe hacer, no en vano es el que se ha criado, pero que es poco digerible a los menos aficionados y entendidos. Miriam dulcifica, sin dejar de hacer flamenco, y apuesta por escenografías donde el acompañamiento cobra mucha importancia (la mano de su pareja y guitarrista Rodrigo Fernández y el trabajo que realiza desde su empresa Sonanta Studio Producciones es providencial). Todo esto ha hecho de la Cantero una artista que ya puede ser reconocida por algo más que su familia, la ciudad natal, y las saetas que borda cada Semana Santa. Le ha llegado la hora y lo sabe. Sigan leyendo y disfruten de una mujer que sabe lo que quiere y se reconocen en lo que hace. Que no es poco. Pasen y lean.

¿Qué quiere contarnos con ‘Tres Caminos’?

Es un nuevo formato de espectáculo que me apetecía mucho hacer. No solo nos quedamos con el flamenco, sino que nos damos otros paseítos por el bolero, la copla, introduciéndonos en el camino, también, de la fusión.

¿Y por qué estos caminos?

Me apetecía muchísimo llevar estos tres géneros por el mismo camino porque creo que puede llegar a más, puede alcanzar a un público más heterogéneo. Un recital de flamenco es más cerrado y está enfocado a los aficionados; a lugares como una Peña Flamenca, por ejemplo…, pero esto llega más porque son canciones de toda la vida: los boleros, la copla…, me gustan y quería unirlos. El resultado es muy bonito y además son tres géneros con una musicalidad y letras inigualables que nos representa a todos los niveles. Estos tres géneros identifican la historia musical de nuestro país.

¿Y cómo lleva el recorrido, estos ‘Tres Caminos’?

¡Muy bien! Acabamos de venir de Portugal, de la zona del Algarve, y la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo, estamos muy muy contentos. Es la primera vez que llevamos este tipo de formato fuera y hemos sentido a un público totalmente entregado. Nos hemos vuelto con el cariño de todos ellos. La gente se reconoce en estos caminos. Ha sido una experiencia maravillosa la que hemos vivido: la organización del evento, la producción, el saber estar y el cariño del público…, ¡contentísimos!

Para ti, al margen de la sonoridad, ¿qué más tienen en común estos caminos?

¡Es que me identifico totalmente con los tres géneros! al margen, por supuesto del flamenco, que lo llevo en la sangre. Yo soy flamenca, como base, pero los otros géneros también me definen. La copla, por ejemplo, yo la he escuchado en mi casa desde que era una niña oyendo a mi madre tatarearlas…, mi abuelo incluso también cantaba los tangos argentinos de Gardel que era una maravilla, según me cuentan mis padres…, de alguna manera estos géneros siempre han estado presentes en mi vida. El flamenco como protagonista, pero el resto también, y me apetecía enmarcarlo todo en un espectáculo, la verdad.

Un marco que además tiene momentos álgidos como cuando cantas ‘Lucero Soberano’. ¿Qué te pasa por el cuerpo cada vez que la llevas a escena?

«Porque mi alma ya nació sintiendo, una saeta en la madrugada... Desde la cuna a mi madre escuchaba»... realmente es una saeta que lanzamos en Semana Santa y al salir también el tema ‘Cantero’ que habla de mis raíces, de donde vengo, con una base clara de dedicatoria a mi familia…, con ‘Lucero’ quería hacer algo más específico a la figura de mi madre, porque para mí, es muy especial. Ella ha sido una gran cantaora y la saeta es algo que identifica, especialmente, a la familia Cantero Díaz, sobre todo por parte de mi madre porque en su día llegó a ganar el Primer premio del Concurso de Saetas de Cáceres, en 1986y ¡era su primera vez!, ¡era la primera vez que cantaba en público! Y es que la tradición saetera en mi familia la hemos vivido muchísimo. ‘Lucero Soberano’ es una saeta que aprendí de mi madre, Nina Díaz, y es mi pequeño homenaje a ella. Cuando se une la fe, tradición y devoción, la ilusión, pasión y respeto hacia un arte, junto con el amor y el cariño hacia una madre, surgen cosas como esta. Yo llevo a mi familia siempre a donde vaya cantando, ellos están muy presentes, ¡claro que sí!

Y, artísticamente hablando, ¿qué crees que has aportado a tu familia?

¡Uy, me lo pones difícil! Ellos son mi referente no solo artísticamente, sino en lo personal también. Ellos son mi espejo donde mirarme, he aprendido todo de ellos en la vida, y ellos son unos grandes cantaores y desde que nací, llevan pisando escenarios por toda Extremadura, tanto mis padres como mi hermana, Raquel Cantero. Les admiro muchísimo, ¿qué he aportado yo? Pues quizás otro color, otra forma de expresar…, no sé, cada uno tiene su forma de sentir y expresar. Quizás de mi padre y mi hermana he heredado la fuerza, de mi madre más la dulzura…, todo dentro del flamenco, pero cada uno con su toque. A mi me gusta más abrir el flamenco a otros horizontes y darle, otro toque…, eso también queda impregnado en mi cante. En el escenario se cuenta y se canta lo que se es. Yo siempre he sido una chica muy tímida pero mi forma de ser está plasmada en mi cante, en la dulzura, en la sensibilidad de una manera especial. Eso es algo que creo que me hace diferente.

Al margen de este espectáculo has ido sacando singles de lo que será tu primer disco. Concretamente el tema ‘Pastoreando’ que es una colaboración con Los Makarines, ¿cómo surgió?

¡Exactamente!, es el adelanto del disco que saldrá a principios del año que viene. ‘Lucero Soberano’ o ‘Cantero’ son singles sueltos, pero ‘Pastoreando’ si forma parte de ese disco. Hemos desvelado una de las colaboraciones de muchas otras que hay. Estamos puliendo cositas y detalles para esa promoción que comenzará en breve, junto con un estreno, claro, ¡ya no hay vuelta atrás! Yo creo que mi disco va a dar que hablar. Es muy flamenco, pero lleva una producción muy actual. ¡es un trabajazo de Rodrigo Fernández! Mi pareja personal y artística al que le debo muchísimo. Es el impulsor máximo de mi carrera artística, ¡de todo!

¿Habrá colaboraciones extremeñas?

Si, claro que sí. Hay músicos de otros géneros, pero los intérpretes son flamencos. Este disco, sin duda, es materializar un sueño.