«En los niños todas las edades son vulneradas y estigmatizadas»

Tania García (Madrid, 1983) sufrió maltrato psicológico y físico durante años por parte de sus figuras de referencia. Para paliar su dolor y también buscar paliar el de los demás, con 14 años, decidió dedicarse en cuerpo y alma a defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Llegó la misión y el trabajo voluntario, después la vocación y la entrega, y todo, a medida que iba formándose y especializándose en educación emocional. Esta investigadora social y precursora de la filosofía educativa: ‘Educación Real’ lleva más de dos décadas dedicándose a cambiar la realidad de la infancia y adolescencia. La autora del libro ‘Educar sin perder los nervios’ vuelve al mundo editorial con los cuentos ‘¿Qué necesito cuando estoy nervioso?’ (Editorial Beascoa. Penguinkids) con los que pretende ayudar a padres y madres a entender las emociones de sus hijos, y ayudar a los niños y niñas a reconocer el enfado, la rabia, el miedo…, para aprender a expresar qué necesitan emocionalmente cuando las experimentan. Cuentos ilustrados por Núria Aparicio para seguir creciendo como personas y poder decidir, niños y adultos, nuestro particular y personal, final feliz. Pasen y lean.

¿Qué es la educación emocional y por qué es importante?

La educación emocional, en la etapa de la adultez, significa conocer nuestras propias emociones, poder comprender lo que estamos experimentando en todo momento, conseguir poner estas emociones en perspectiva y, por ende, llegar a expresarlas sin dañar a los demás ni dañarnos a nosotros mismos. La mayoría de las personas adultas no hemos tenido una educación emocional adecuada, comenzando por el hecho de haber sido reprimidos a la hora de expresar nuestras emociones en nuestra infancia y adolescencia. Y es por eso por lo que no sabemos qué experimentamos, qué nos hace sentir, ni expresarlo de manera sana. La educación emocional es importante porque si no conocemos ni entendemos nuestras emociones, jamás podremos entendernos a nosotros mismos ni a las personas que nos rodean. También lo es porque cuando no conocemos ni entendemos nuestras propias emociones, es cuando perdemos los nervios con nuestro entorno. Y, de manera más habitual, con las personas que amamos.

La educación emocional en la etapa de la infancia y la adolescencia significa que puedan experimentar, vivir, sentir y conocer plenamente las emociones en todo momento, con el adecuado acompañamiento emocional que su cerebro necesita. Las emociones no deben controlarse, deben experimentarse sin juicios y con acompañamiento ético en la infancia y adolescencia para tener una vida adulta con plena madurez emocional. Es importante señalar que la educación emocional no es asociar emociones a colores o, intentar reprimir el miedo o el enfado enseñándoles cómo calmarse lo antes posible. Solo acompañando de manera adecuada, desde la educación real, conseguiremos que nuestros niños disfruten de una buena inteligencia emocional en el presente y futuro, y, por ende, una óptima salud mental y física.

¿Existe la ‘niñofobia’? ¿la sociedad ha dejado a un lado a los más pequeños?

En realidad, llamarlo ‘niñofobia’ es quedarnos en la superficie, es quedarnos en la zona del iceberg que se ve. Vivimos en una sociedad ‘adultocéntrica’ en donde de forma sistemática los derechos de la infancia y adolescencia son vulnerados, a veces de forma sutil y disfrazada, y otras de manera clara y evidente. Además, la propia normalización y sutileza de estas situaciones es lo que hace aún más peligroso que así sea. En los niños todas las edades son vulneradas y estigmatizadas. Por ejemplo, las personas adolescentes, son claramente incomprendidas por una sociedad que ve esta etapa vital tan importante para el desarrollo del ser humano, como si fuera prácticamente una enfermedad, algo temido y huido. Hay mucho trabajo por hacer.

En su libro habla sobre la necesidad de empatizar con los hijos, ¿por qué?

En todos mis libros hablo de la empatía como base de la conexión, ya que es la única manera posible de aportar y de construir una relación basada en el respeto, la ética, el amor incondicional y la confianza. Sin empatía no podemos comprender qué necesitan nuestros hijos realmente, no podemos saber por qué hacen lo que hacen en cada etapa, no podemos entrar de lleno en su mundo y disfrutarlo y, sin empatía, tampoco podemos crear conexión verdadera con nuestros hijos potenciando, por tanto, la desconexión con ellos mismos y con nosotros. Eso sí, para llegar a empatizar verdaderamente con nuestros hijos e hijas, primero necesitamos hacer un trabajo interior que nos lleve a conocer nuestras propias emociones y sus necesidades cerebrales reales, a partir de la evidencia científica y de la investigación social, pudiendo reconstruirnos y abrirnos a nueva forma de tratar a la infancia y adolescencia, y al mundo en general.

Como padres, ¿qué podemos hacer cuando nuestro hijo se pone nervioso? ¿Y cuándo se enfada?

Siempre hay que acompañar emocionalmente durante todo proceso. Debemos amarlos incondicionalmente, empatizar con ellos, escucharlos sin interrupciones, y permanecer a su lado en todo momento. Es importante entender que es natural no solo que experimenten estas emociones, sino también que las expresen de la manera que sea, sin ser coartados, para que así lleguen a conocerlas, ponerlas en perspectiva, escucharlas y saber qué camino les indican, una vez estén preparados para ello. Esto último, sobre todo, es lo más difícil de entender para muchos padres, que a raíz de esta educación adulto centrista de la que hablábamos, ven correcto inhibir la expresión emocional de sus hijos precisamente porque eso es lo que hicieron con ellos, cuando lo que necesitan, en ese momento, es expresarlo siendo acompañados con ética.

Usted es la precursora de la ‘Educación Real’, ¿qué es y cómo surge esta filosofía educativa?

La ‘Educación Real’ es realmente la única filosofía educativa libre de violencias. Es la única forma posible de educar, con la que podemos aportar a la infancia y la adolescencia un respeto por sus derechos, con la evidencia científica y la investigación social de la mano. La base es el respeto, la escucha, la empatía, la ética, el acompañamiento emocional y la lógica, libre de ‘adultocentrismo’, por tanto, el punto fundamental son los propios derechos humanos, que en muchas ocasiones parecen estar completamente olvidados en el caso de niños y adolescentes. Todo surge de la importancia de crear una filosofía acorde a las necesidades físicas, emocionales y mentales reales de niños completamente libre de ‘adultocentrismo’ y otras violencias, garantizando una óptima salud mental presente y futura.

¿Qué importancia tiene la calma a la hora de tratar a niños y adolescentes?

Más que la calma, la importancia estaría en el respeto, la igualdad y la comprensión. Cuando tu propia base parte de esa ética y de esos valores, la manera de relacionarte con los niños y adolescentes es sana y coherente. Los niños no necesitan calma, sino un acompañamiento emocional que les ayude a comprender y comprenderse, respetar y respetarse y a amar y amarse. Es vital si queremos que puedan ser personas felices ahora y en su futuro, y con una autoestima saludable que los lleve a construir la vida que realmente deseen, respetando su libertad y derechos, así como la de los demás.

¿Qué recomendaría a unos padres que no saben cómo relacionarse con su hijo adolescente?

Que comprendan que la adolescencia es un momento de duelo de la infancia, de lo que un día fueron, y de redescubrimiento de un nuevo yo; todo esto durante una etapa cerebral en la que se producen miles de cambios a todos los niveles. Es incertidumbre y dudas, es cambio físico y reestructuración cerebral. Por tanto, nuestro papel es el de comprender, guiar, acompañar con ética y amar incondicionalmente, siempre.